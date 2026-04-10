Οι δύο όροι που θέτει το Ιράν για να κάτσει στο τραπέζι των συνομιλιών - Νέες απειλές από Τραμπ

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου απαίτησε σήμερα Παρασκευή (10/4) να γίνει κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο και αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της χώρας του πριν από οποιαδήποτε ειρηνευτική διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς οι συνομιλίες έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν αύριο, Σάββατο (11/4), στο Πακιστάν.

«Δύο από τα μέτρα στα οποία συμφώνησαν οι πλευρές πρέπει ακόμη να εφαρμοστούν: κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο και η αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του Ιράν πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων», έγραψε ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ. «Αυτά τα δύο θέματα πρέπει να επιλυθούν πριν αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις».

Οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν προγραμματιστεί στο Πακιστάν μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, των οποίων ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς αναμένεται το Σάββατο στο Ισλαμαμπάντ.

Τραμπ: «Φορτώνουμε τα πλοία με τα καλύτερα πυρομαχικά»

Από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να εξαπολύει απειλές κατά της Τεχεράνης καθώς με σημερινές δηλώσεις του στη New York Post ανέφερε ότι αμερικανικά πολεμικά πλοία εξοπλίζονται ξανά με «τα καλύτερα πυρομαχικά», προκειμένου να είναι έτοιμα να επαναλάβουν επιθέσεις κατά του Ιράν αν αποτύχουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες στο Πακιστάν.

Ο Τραμπ μίλησε λίγο μετά την αναχώρηση του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς με το Air Force Two προς το Ισλαμαμπάντ, όπου θα συμμετάσχει μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, σε διαπραγματεύσεις για μια οριστική συμφωνία ειρήνης, μετά τη δίμηνη κατάπαυση πυρός που συμφωνήθηκε την Τρίτη.

«Βρισκόμαστε σε φάση επανεκκίνησης. Φορτώνουμε τα πλοία με τα καλύτερα πυρομαχικά, τα καλύτερα όπλα που έχουν κατασκευαστεί ποτέ, ακόμη καλύτερα από αυτά που χρησιμοποιήσαμε προηγουμένως και με τα οποία τους διαλύσαμε».

Trump:



We’re loading up the ships with the best ammunition, the best weapons ever made.



If we don’t have a deal, we will be using them — and we will be using them very effectively.



Source: NY Post — Clash Report (@clashreport) April 10, 2026

Οι ΗΠΑ θα ζητήσουν από το Ιράν να απελευθερώσει Αμερικανούς κρατούμενους

Την ίδια ώρα, όπως αναφέρει η Washington Post, οι Αμερικανοί διαπραγματευτές θα ζητήσουν από το Ιράν να απελευθερώσει τους πολίτες του που κρατούνται στη χώρα κατά τη διάρκεια των αυριανών ειρηνευτικών συνομιλιών στο Πακιστάν.

Το αίτημα για την απελευθέρωση των Αμερικανών ενδέχεται να καθυστερήσει, εάν οι συνομιλίες μεταξύ της ομάδας του Ντόναλντ Τραμπ και του Ιράν αποδειχθούν δύσκολες, ανέφεραν οι ίδιες πηγές

Η απελευθέρωση ή η ανταλλαγή κρατουμένων πολιτών δεν περιλαμβανόταν στο σχέδιο 10 σημείων το οποίο πρότεινε το Ιράν, δημοσιοποιήθηκε από τα ιρανικά κρατικά ΜΜΕ και απορρίφθηκε από τις ΗΠΑ.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ τόνισε ότι το σχέδιο που δημοσιοποίησε το Ιράν ήταν «πολύ διαφορετικό» από αυτό που μετέφεραν ιδιωτικά οι Ιρανοί αξιωματούχοι στον Τραμπ.