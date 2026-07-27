Οι δύο τρύπες στα μανταλάκια δεν είναι διακοσμητικές: Το κόλπο που κάνει τη διαφορά στο άπλωμα

Για τους περισσότερους, το άπλωμα των ρούχων είναι μια απλή καθημερινή δουλειά. Συνήθως διπλώνουμε το ύφασμα πάνω στο σκοινί της απλώστρας και το στερεώνουμε με ένα μανταλάκι, χωρίς να δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στον τρόπο που είναι σχεδιασμένο.

Ωστόσο, τα δύο ανοίγματα που υπάρχουν στα περισσότερα πλαστικά μανταλάκια δεν βρίσκονται εκεί για αισθητικούς λόγους. Έχουν σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπουν διαφορετικούς τρόπους στερέωσης των ρούχων, ανάλογα με το ύφασμα και τον τρόπο που θέλουμε να στεγνώσουν.

Όταν το μανταλάκι χρησιμοποιείται σωστά, μπορεί να συγκρατεί το ύφασμα χωρίς να το πιέζει υπερβολικά στο σκοινί. Έτσι μειώνονται οι έντονες τσακίσεις που συχνά δυσκολεύουν το σιδέρωμα, ενώ περιορίζονται και τα σημάδια που αφήνει το μανταλάκι στα πιο ευαίσθητα υφάσματα.

Δες πώς αξιοποιούνται σωστά οι δύο τρύπες στα μανταλάκια και εφάρμοσε μια απλή τεχνική που μπορεί να κάνει το άπλωμα πιο αποτελεσματικό και τα ρούχα σου λιγότερο τσαλακωμένα.