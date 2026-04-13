Οι ευχές του Παύλου Ντε Γκρες για το Πάσχα: Πηγή πνευματικής χαράς το προσκύνημά μου στο Άγιον Όρος

Ευχές για την Ανάσταση έστειλε μέσω ανάρτησής του ο Παύλος ντε Γκρες με αφορμή το τριήμερο προσκυνηματικό ταξίδι που πραγματοποίησε στο Άγιον Όρος.

Σε μήνυμά του στο Instagram, ευχήθηκε «Χριστός Ανέστη» στους ακολούθους του συνοδεύοντας το κείμενό του από μια εικόνα του Χριστού στην Ανάσταση.

«Χριστός Ανέστη! Εύχομαι αυτή την ιερή ημέρα, το Ανέσπερο Φως της Αναστάσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να πλημμυρίσει τις καρδιές και να φέρει ελπίδα, ειρήνη και ενότητα σε όλες και όλους τους Έλληνες, ενισχύοντας το διαχρονικό πνεύμα της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού σε όλο τον κόσμο.

Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, όπου η αβεβαιότητα σκιάζει την καθημερινότητά μας, το μήνυμα Ειρήνη υμίν παραμένει το πιο ισχυρό αίτημα των ημερών», έγραψε αρχικά.

«Το πρόσφατο προσκύνημά μου στο Άγιον Όρος ήταν για εμένα πηγή πνευματικής χαράς και στήριξης, οδηγώντας με ουσιαστικά στο πνεύμα της Μεγάλης Εβδομάδας — ένα πνεύμα ταπεινότητας, πίστης και πνευματικής αναγέννησης.

Με αυτό το πνεύμα, είθε το φως της Ανάστασης να καθοδηγεί όλες και όλους προς έναν κόσμο συμπόνιας και ενότητας, και να φωτίζει το δρόμο μας ενισχύοντας την Πίστη μας, την Προσφορά και την Προσήλωση στο καθήκον για το κοινό καλό και το καλό της Πατρίδας μας», κατέληξε ο Παύλος Ντε Γκρες.

Ανέγνωσε το «Πάτερ Ημών»

Υπενθυμίζεται ότι κατά την παραμονή του στο Άγιον Όρος, ο μεγαλύτερος γιος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου και της Άννας Μαρίας εκκλησιάστηκε στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος, όπου και διανυκτέρευσε, ενώ κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, σε κλίμα κατάνυξης, ανέγνωσε το «Πάτερ Ημών».

Το οδοιπορικό του αναβίωσε μια παράδοση δεκαετιών της οικογένειάς του, η οποία παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένη με το «Περιβόλι της Παναγίας». Η επίσκεψη ξεκίνησε από την Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας, το αρχαιότερο μοναστήρι του Αγίου Όρους, όπου ο Παύλος ξεναγήθηκε στα κειμήλια και στην ιστορία της Μονής, διατηρώντας το χαμηλό προφίλ που χαρακτηρίζει τις εμφανίσεις του στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.