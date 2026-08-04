Οι ειδικότητες που ξεχωρίζουν στους μισθούς - Πού οι αποδοχές φτάνουν έως και τις 10.000 ευρώ

Σε μια αγορά εργασίας όπου μεγάλο μέρος των εργαζομένων εξακολουθεί να κινείται σε αποδοχές κοντά ή ακόμη και κάτω από τα 1.000 ευρώ μεικτά, ορισμένες ειδικότητες καταγράφουν εντελώς διαφορετική εικόνα, προσφέροντας μηνιαίες αμοιβές που ξεκινούν από τα 2.000 ευρώ και, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, μπορούν να φτάσουν ακόμη και τα 10.000 ευρώ.

Τα στοιχεία προκύπτουν από έρευνα του kariera.gr και αποτυπώνουν μια αγορά εργασίας στην οποία οι υψηλές αποδοχές δεν συνδέονται μόνο με τον κλάδο. Η εξειδίκευση, η εμπειρία, η πρόσβαση σε διεθνείς θέσεις εργασίας και η έλλειψη στελεχών με σύνθετες δεξιότητες είναι οι παράγοντες που ανεβάζουν σημαντικά τον πήχη των αμοιβών.

Η ταχεία διείσδυση της τεχνητής νοημοσύνης, η ανάγκη προστασίας των ψηφιακών συστημάτων, η αυξανόμενη αξιοποίηση δεδομένων και η σταθερά ισχυρή θέση της ελληνικής ναυτιλίας διαμορφώνουν νέα δεδομένα στον χάρτη των αμοιβών.

Τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη

Στις πρώτες θέσεις των υψηλόμισθων επαγγελμάτων βρίσκονται οι μηχανικοί λογισμικού και οι ειδικοί στην τεχνητή νοημοσύνη. Εταιρείες τεχνολογίας, νεοφυείς επιχειρήσεις, πολυεθνικοί όμιλοι και οργανισμοί που επενδύουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό αναζητούν developers, machine learning engineers και στελέχη με εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών AI.

Οι αποδοχές στον συγκεκριμένο χώρο μπορούν να ξεκινούν από περίπου 1.500 ευρώ μεικτά και να φτάνουν έως τις 5.000 ευρώ τον μήνα, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για στελέχη με σημαντική εμπειρία ή για εξ αποστάσεως συνεργασίες με επιχειρήσεις του εξωτερικού.

Στις δεξιότητες με τη μεγαλύτερη ζήτηση περιλαμβάνονται η Python, το machine learning, η κυβερνοασφάλεια, τα cloud συστήματα και το data engineering.

Γιατροί υψηλής εξειδίκευσης

Η ιατρική εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στους κλάδους με τις υψηλότερες απολαβές, κυρίως για επαγγελματίες που διαθέτουν εξειδίκευση, εμπειρία και ισχυρό πελατολόγιο.

Ιδιαίτερα υψηλά εισοδήματα μπορούν να εξασφαλίσουν ειδικότητες όπως η πλαστική χειρουργική, η καρδιολογία, η αναισθησιολογία, η ορθοπεδική και η επεμβατική ακτινολογία.

Ανάλογα με το πεδίο δραστηριότητας, την επαγγελματική διαδρομή και το εάν ο γιατρός εργάζεται αποκλειστικά ως μισθωτός ή διατηρεί ιδιωτική δραστηριότητα, το ετήσιο εισόδημα μπορεί να κινηθεί από περίπου 40.000 έως και 100.000 ευρώ.

Οι ειδικοί που «διαβάζουν» τα δεδομένα

Η αυξανόμενη εξάρτηση των επιχειρήσεων από την ανάλυση δεδομένων έχει ενισχύσει σημαντικά τη ζήτηση για data analysts και data scientists.

Τράπεζες, εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου, διαφημιστικές επιχειρήσεις, ναυτιλιακοί όμιλοι και οργανισμοί λιανικής αξιοποιούν πλέον τα δεδομένα για τη λήψη εμπορικών, επενδυτικών και επιχειρησιακών αποφάσεων.

Οι μηνιαίες αποδοχές στον κλάδο μπορούν να κυμαίνονται από 2.000 έως 4.500 ευρώ, με σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανόδου για στελέχη που αναλαμβάνουν διεθνείς ρόλους ή θέσεις ευθύνης.

Μεταξύ των δεξιοτήτων που ζητούνται περισσότερο είναι η γνώση SQL, Python, Power BI, Tableau και predictive analytics.

Η ναυτιλία διατηρεί τα υψηλότερα «ταβάνια»

Η ελληνική ναυτιλία παραμένει ένας από τους κλάδους με τα υψηλότερα επίπεδα αμοιβών, ιδίως για στελέχη με τεχνική, εμπορική ή νομική εξειδίκευση.

Θέσεις στο ship management, στη ναυτική μηχανική, στις ναυλώσεις και στο ναυτιλιακό δίκαιο μπορούν να προσφέρουν αποδοχές από περίπου 2.000 ευρώ έως και 10.000 ευρώ τον μήνα.

Το ανώτερο τμήμα της μισθολογικής κλίμακας αφορά κυρίως στελέχη με πολυετή εμπειρία, ευθύνη διαχείρισης στόλου, ισχυρό δίκτυο επαφών ή εξειδίκευση σε σύνθετες εμπορικές και τεχνικές υποθέσεις.

Το digital marketing πέρα από τα social media

Σημαντική άνοδο καταγράφουν και οι αμοιβές σε συγκεκριμένες ειδικότητες του ψηφιακού μάρκετινγκ.

Οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν πλέον μόνο διαχείριση αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά επαγγελματίες που μπορούν να συνδέσουν τη διαφήμιση με μετρήσιμες πωλήσεις, αύξηση πελατών και βελτίωση της εμπορικής απόδοσης.

Performance marketing managers, growth marketers, SEO leads και e-commerce managers μπορούν να λαμβάνουν από 2.000 έως και 5.000 ευρώ τον μήνα, ιδιαίτερα όταν διαχειρίζονται υψηλά διαφημιστικά κονδύλια ή αποδεδειγμένα συνεισφέρουν στην αύξηση του κύκλου εργασιών.

Η εξειδίκευση διευρύνει τη μισθολογική ψαλίδα

Η εικόνα των συγκεκριμένων επαγγελμάτων δείχνει ότι η ελληνική αγορά εργασίας εξελίσσεται με δύο διαφορετικές ταχύτητες.

Από τη μία πλευρά, μεγάλο μέρος των εργαζομένων παραμένει σε χαμηλές ή μεσαίες αποδοχές. Από την άλλη, οι επιχειρήσεις εμφανίζονται διατεθειμένες να καταβάλουν σημαντικά υψηλότερους μισθούς για στελέχη που διαθέτουν σπάνιες δεξιότητες, διεθνή εμπειρία και δυνατότητα παραγωγής άμεσα μετρήσιμου αποτελέσματος.

Στο νέο αυτό περιβάλλον, το ύψος των αποδοχών συνδέεται ολοένα και περισσότερο όχι μόνο με τον τίτλο της θέσης, αλλά με το επίπεδο τεχνογνωσίας, την ευθύνη που αναλαμβάνει ο εργαζόμενος και τη δυσκολία των επιχειρήσεων να βρουν αντίστοιχα καταρτισμένο προσωπικό.