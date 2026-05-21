Oι εκπλήξεις που ετοιμάζει ο Τσίπρας στο Θησείο

«Φωτιά» έχουν πάρει στην Αμαλίας συνεργάτες, φίλοι και εθελοντές του Αλέξη Τσίπρα για την εκδήλωση του Θησείου στην οποία θα ακούσουμε επίσημα για πρώτη φορά τον τίτλο του νέου κόμματος αλλά και την ιδρυτική του διακήρυξη.

Πολλά ακούγονται δεξιά και αριστερά για «πυξίδες», «ορίζοντες» κτλ αλλά ουδείς γνωρίζει πραγματικά ποιο όνομα έχει επιλέξει για το νέο κόμμα ο πρώην πρωθυπουργός ο οποίος με σαφή στόχευση τη νέα γενιά σκοπεύει να «ανοίξει» την ιδρυτική διακήρυξη στους πολίτες που θέλουν να την υπογράψουν μέσα από μια ειδική εφαρμογή που θα μπει σε λειτουργία μετά την εκδήλωση της Τρίτης.

Στη λογική αυτή θα λειτουργεί και η νέα ιστοσελίδα του κόμματος που θα έχει διαδραστική λειτουργία προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να μην είναι μόνο χρήστες αλλά να έχουν λόγο και συμμετοχή στις δράσεις του κόμματος.

Ωραίες και φρέσκιες ιδέες που μπορεί να φέρουν κόσμο στο κόμμα αλλά χρειάζεται και το περιεχόμενο.

Γιατί καλή η διάδραση στην επικοινωνία και η σκηνοθεσία στην εκδήλωση αλλά ο τελικός λογαριασμός θα γίνει με βάση αυτά που θα περιγράψει ως DNA του νέου κόμματος ο Αλέξης Τσίπρας.

