Οι εκσυγχρονιστές επιστρέφουν

Το όλον ΠΑΣΟΚ, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, ήταν την Τετάρτη στο Ζάππειο για να γιορτάσει τα 51 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη.

Ως είθισται σε αυτές τις συνάξεις, άπαντες φορούν τα πιο ωραία χαμόγελα (και ρούχα), συνομιλούν, κάνουν πηγαδάκια και κάνουν εκτιμήσεις για τα πολιτικά μελλούμενα.

Εκείνο που σχολιάστηκε αρκετά χθες (και αδιάψευστος μάρτυρας ο φωτογραφικός φακός) ήταν η διευρυμένη παρουσία και μάλιστα στην πρώτη σειρά των καθισμάτων, στελεχών της πάλαι ποτέ πανίσχυρης εκσυγχρονιστικής – σημιτικής πτέρυγας.

Ενδεικτικά αναφέρω τους Άννα Διαμαντοπούλου, Σταύρο Μπένο, Νίκο Χριστοδουλάκη, Τάσο Γιαννίτση, Σούλα Μερεντίτη, Χρήστο Πάχτα, Ανδρέα Μακρυπίδη, Ευαγγελία Σχοιναράκη κ.α. Ένα κεφάλαιο μόνος του είναι προφανώς ο Ευάγγελος Βενιζέλος, που επίσης στηρίζει με τον τρόπο του...

Ο Κώστας Σημίτης, μπορεί να ήταν ο μεγάλος απών, αφού έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Ιανουάριο, πολλά όμως από τα πολιτικά του παιδιά, βρίσκονται πλέον πιο ενεργά στα τεκταινόμενα του ΠΑΣΟΚ.

Από μια πλευρά, αυτό μάλλον χαροποιεί το Νίκο Ανδρουλάκη, διότι πρόκειται για πρόσωπα (κάποια εξ αυτών σίγουρα) που επηρεάζουν σημαντικά τη δεξαμενή των κεντρώων ψηφοφόρων, στους οποίους στο παρελθόν στηρίχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο δικό του άνοιγμα στο κέντρο, για να καθίσει στην πρωθυπουργική καρέκλα.