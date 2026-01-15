ΚΕΦΙΜ: Οι Έλληνες δούλεψαν 177 μέρες το 2025 μόνο για να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο κράτος

Μόλις την... 177η μέρα του χρόνου κατάφεραν οι Έλληνες εργαζόμενοι να «ξεπληρώσουν» τις υποχρεώσεις τους προς το κράτος το 2025, σύμφωνα με έρευνα.

Ειδικότερα, μικρή «ανάσα» καταγράφεται στη φορολογική επιβάρυνση των Ελλήνων για το 2025, σύμφωνα με το νέο Policy Brief του ΚΕΦΙΜ. Με βάση τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (AMECO, Δεκέμβριος 2025), η Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας για φέτος τοποθετείται στην 177η ημέρα του έτους, δηλαδή δύο ημέρες νωρίτερα από το 2024. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μέχρι και τα τέλη Ιουνίου, οι Έλληνες εργάστηκαν για να καλύψουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Παραμένουμε στη «δεκάδα» των επιβαρυμένων χωρών της ΕΕ

Παρά την ελαφρά βελτίωση, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στην 10η θέση μεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ όσον αφορά τη συνολική φορολογική επιβάρυνση από φόρους και εισφορές. Η τάση μείωσης φαίνεται πως θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια: οι προβλέψεις μιλούν για 174 ημέρες το 2026 και 172 ημέρες το 2027.

Τα φορολογικά έσοδα του 2025

Η Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού 2026 δείχνει ότι το 2025 τα έσοδα από φόρους αυξήθηκαν κατά 2,8% σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις.

Οι κυριότερες πηγές αύξησης:

Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών: +11,9%

Λοιποί φόροι επί παραγωγής: +10%

Φόροι κεφαλαίου: +6,4%

Φόροι εισοδήματος & λοιποί φόροι: +3,4%

Φόροι αγαθών και υπηρεσιών: +3,1%

Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας: +0,7%

Λοιποί τρέχοντες φόροι: -9,1% (η μόνη εμφανής μείωση)

Σύμφωνα πάντα με την ανάλυση του ΚΕΦΙΜ, η αύξηση συνδέεται κυρίως με την άνοδο των ηλεκτρονικών συναλλαγών και την καλύτερη απόδοση του ΦΠΑ, καθώς και με την αύξηση των αμοιβών από εργασία.

Πάνω από το 55% των φορολογικών εσόδων προέρχεται από έμμεσους φόρους

Το φορολογικό μοντέλο της χώρας εξακολουθεί να στηρίζεται βαριά στην κατανάλωση.

Πιο συγκεκριμένα:

55,1% των φορολογικών εσόδων προέρχεται από έμμεσους φόρους (ΦΠΑ, ΕΦΚ κ.λπ.)

36,6% προέρχεται από φόρους εισοδήματος

Οι υπόλοιπες κατηγορίες (φόροι κεφαλαίου, ακίνητης περιουσίας, εισαγωγών) έχουν μικρότερη συνεισφορά.

Η αύξηση των εσόδων από ΦΠΑ κατά 3,6% επιβεβαιώνει τη σημασία των ηλεκτρονικών συναλλαγών και την υψηλή φορολόγηση της κατανάλωσης.

Τι σημαίνει αυτό για τον πολίτη



Η Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας δεν αποτελεί αποτύπωση του «πόσο φόρο πληρώνει το κάθε νοικοκυριό», αλλά μια συνολική εικόνα της συμμετοχής της οικονομίας στη χρηματοδότηση του κράτους. Δείχνει όμως καθαρά το εξής:

