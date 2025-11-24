Οι Έλληνες πληρώνουν εγκαίρως τους λογαριασμούς τους; Χαοτικές διαφορές στην Ευρώπη

Σαφής βελτίωση της ικανότητας των καταναλωτών να πληρώνουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους, παρατηρείται σύμφωνα με την τελευταία μελέτη της European Consumer Payment Report 2025 της Intrum. Σήμερα, το 76% των Ευρωπαίων πληρώνουν εγκαίρως τους λογαριασμούς τους, σε σύγκριση με το 63% το 2023. Παρά τη θετική αυτή τάση, οι διαφορές μεταξύ των χωρών και των κοινωνικών ομάδων συνεχίζουν να διευρύνονται.

Όπως επισημαίνει η Αγκνιέσκα Κούνκελ, διευθύνουσα σύμβουλος της Intrum TFI, η αυξανόμενη ικανότητα πληρωμής λογαριασμών δεν σημαίνει ότι όλοι οι καταναλωτές αισθάνονται ασφαλείς:



«Βλέπουμε ένα σαφές χάσμα μεταξύ εκείνων που αισθάνονται οικονομικά ασφαλείς και εκείνων που εξακολουθούν να ζουν από μήνα σε μήνα. Πολλοί καταναλωτές παραμένουν σε «κατάσταση επιβίωσης» - διστάζουν να επενδύσουν ή να ξοδέψουν περισσότερα, σημαδεμένοι από τα χρόνια οικονομικής αβεβαιότητας» - λέει η Κούνκελ.

Όπως γράφει το Euronews, το επίπεδο των νοικοκυριών που πληρώνουν εγκαίρως όλα τα τέλη διαφέρει από χώρα σε χώρα. Η Ισπανία και η Αυστρία έχουν τις καλύτερες επιδόσεις στο θέμα αυτό με ποσοστό 83%, ενώ η Ελλάδα τις χειρότερες με ποσοστό 67%.

Οι ανησυχίες των νέων

Μόλις το 43% των καταναλωτών στην Ευρώπη δηλώνει ότι τα τελευταία χρόνια υπήρξε μόνιμη επιδείνωση της οικονομικής τους ευημερίας. Οι νεότερες γενιές και τα άτομα με χαμηλότερα εισοδήματα επηρεάζονται περισσότερο. Έξι στους δέκα βάζουν τακτικά στην άκρη ένα ταμείο έκτακτης ανάγκης για τις δύσκολες μέρες και το 29% παραδέχεται ότι οι αναφορές για οικονομική αστάθεια τους προκαλούν ανησυχία.



Η φετινή έκθεση δείχνει επίσης μια αλλαγή στους λόγους για τις καθυστερημένες πληρωμές: η έλλειψη κεφαλαίων έχει γίνει και πάλι το κυρίαρχο ζήτημα. Το φαινόμενο αυτό επηρεάζει ιδιαίτερα τη γενιά Z.



Ένα πρόσθετο βάρος για τους νέους είναι η λεγόμενη πίεση των προσδοκιών. Όπως επισημαίνει η Κούνκελ, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συχνά δημιουργούν μη ρεαλιστικά πρότυπα, οδηγώντας σε οικονομικές και ψυχολογικές εντάσεις. Σύμφωνα με την έρευνα, ένας στους τρεις Ευρωπαίους παραδέχεται ότι η προσπάθεια να ταιριάξει με τους influencers έχει επηρεάσει αρνητικά την ψυχική του υγεία.