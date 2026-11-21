Το ελληνικό ποδόσφαιρο ζει αδιαμφισβήτητα μια επερχόμενη φουρνιά, από τις πιο ταλαντούχες και πολλά υποσχώμενες, στην ιστορία της χώρας. Από όλα τα κλιμάκια των εθνικών ομάδων, μέχρι τους ποδοσφαιριστές που ξεχωρίζουν σε μεγάλους συλλόγους στα καλύτερα πρωταθλήματα στο εξωτερικό, το ελληνικό ποδόσφαιρο ετοιμάζεται να μπεί για τα καλά στον παγκόσμιο χάρτη.

Οι ελληνικές ομάδες-πρότυπα

Ας το πάρουμε όμως από την αρχή. Ας δούμε τι συμβαίνει στο ελληνικό πρωτάθλημα όταν μια ομάδα αποφασίσει να ακολουθήσει διαφορετικό δρόμο από αυτόν της ξενομανίας. Την περασμένη σεζόν ο Λεβαδειακός μαζί με τον ΟΦΗ ήταν οι δυο ευχάριστες εκπλήξεις του πρωταθλήματος. Οι Βοιωτοί κέρδισαν τις εντυπώσεις παίζοντας πολύ καλό και αποτελεσματικό ποδόσφαιρο, ενώ όλες οι μεγάλες ομάδες δυσκολεύτηκαν, ή και απέτυχαν, να επικρατήσουν απέναντι στην ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου. Ο Λεβαδειακός τερμάτισε στην 5η θέση και έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, όμως στάθηκε άτυχος καθώς έχασε το ευρωπαϊκό εισιτήριο από τον ΟΦΗ. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία είχε πολύ έντονο το ελληνικό στοιχείο, με ποδοσφαιριστές που διακρίθηκαν όπως ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας και ο Μάριος Βήχος, αλλά και νεαρούς ποδοσφαιριστές που δήλωσαν ηχηρό παρών στην πρώτη τους γεμάτη χρονιά στην Stoiximan Super League όπως ο Κωνσταντίνος Γκούμας, ο Γιώργος Κάτρης και ο Ταξιάρχης Φίλων.

Από την άλλη ο ΟΦΗ είναι η ομάδα που «έβαλε τα γυαλιά», και συνεχίζει να τα «βάζει», σε όλους τους μεγάλους της Super League και αγωνιστικά αλλά και με το μοντέλο που παρουσίασε. Ο Χρήστος Κόντης κατάφερε να κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας με νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ, το Super Cup φέτος απέναντι στην ΑΕΚ και μέχρι στιγμής έχει κάνει αισθητή την παρουσία της και στην Ευρώπη, με πολύ καλές εμφανίσεις και νίκες απέναντι σε ομάδες όπως η Χόφενχαϊμ. Όλα αυτά τα κατάφερε με ένα ρόστερ το οποίο αποτελείται κατά 80% από Έλληνες, με μερικούς ξένους ποδοσφαιριστές οι οποίοι κάνουν την διαφορά.

Eurokinissi

Οι διεθνείς «δείχνουν» τον δρόμο… που δεν βλέπουν οι σύλλογοι

Η εθνική ομάδα πλέον παρουσιάζει ένα πρόσωπο που ο κάθε φίλαθλος χαίρεται να το βλέπει και έχει καταφέρει να προσελκύσει τον κόσμο, κάτι που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Όμως δεν είναι μονο η πρώτη ομάδα των ανδρών που το κάνει αυτό. Η κ17 αγωνίζεται ήδη σε Μουντιάλ, στην παρθενική της συμμετοχή σε τελική φάση. Οι νεαροί διεθνείς φώναξαν ηχηρό παρών από το πρώτο κιόλας παιχνίδι, στο οποίο κέρδισαν την Αίγυπτο με 2-1 με τα γκολ των Σούβλατζη και Καραγκέλη. Μερικοί από τους νεαρούς ποδοσφαιριστές έχουν κάνει ήδη τον κόσμο να συζητάει για αυτούς, όπως ο σκόρερ του ΠΑΟΚ Κωνσταντίνος Σούβλατζης, όπως και οι συμπαίκτες του στον δικέφαλο Χρήστος-Ιωάννης Κώστογλου και Ιωάννης Νέτο Ντοριβάλ, αλλά και ο επιθετικός της ΑΕΚ, Αργύρης Αργυρίου.

Φυσικά, μεγάλη πρόκριση στο Euro U21 πέτυχε και η εθνική ελπίδων, και αυτή η ομάδα κι αν έχει ταλέντο. Με ποδοσφαιριστές σε όλες τις γραμμές που ξεχωρίζουν, η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη απέκλεισε την Ισλανδία μετά από δυο εξαιρετικά δύσκολα παιχνίδια και θα βρίσκεται στα γήπεδα της Σερβίας και της Αλβανίας για την τελική φάση του Euro, μετά από 25 χρόνια. Μιλάμε για ποδοσφαιριστές οι οποίοι ανήκουν σε μεγάλες ομάδες, ή ομάδες του εξωτερικού, που όμως οι περισσότεροι δεν έχουν πολύ χρόνο συμμετοχής τους συλλόγους τους. Ποδοσφαιριστές όπως οι Δημήτρης Μοναστηρλής (ΠΑΟΚ), Αλέξης Καλογερόπουλος (Νυρεμβέργη), Γιώργος Κάτρης (Παναθηναϊκός), Χρήστος Μουζακίτης (Χαλ Σίτι), Χρήστος Αλμύρας (Τζουγκάρντεν), Γιώργος Κούτσιας (Φαμαλικάο) και άλλοι πολλοί, όλοι ικανότατοι και άκρως εξελίξιμοι.

Οι «ξενιτεμένοι» που δεν πήραν την ευκαιρία τους

Τέλος, όλο και περισσότεροι Έλληνες ποδοσφαιριστές διαπρέπουν στο εξωτερικό και μάλιστα στα μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Και ας μην μιλήσουμε για αυτούς που πέρασαν από το ελληνικό πρωτάθλημα από μεγάλες ομάδες και έκαναν το βήμα παραπάνω. Ας μιλήσουμε για τους… αφανείς ποδοσφαιριστές οι οποίοι «δεν έκαναν» για την Super League.

Χαρακτηριστικότερη περίπτωση αυτή του Αλέξανδρου Κυζιρίδη. Ο πλάγιος εξτρέμ με πέρασμα από Ηρακλή και Βόλο, μετά από μια τρομερή χρονιά με την Χάρτς στην Σκωτία, πλέον αγωνίζεται στην Τουρκία για λογαριασμό της Τσόρουμ και έχει αναγκάσει τους Τούρκους να χορεύουν συρτάκι για πάρτη του, καθώς σε 9 εμφανίσεις ήδη μετράει 4 γκολ και ισάριθμες ασίστ.

Lige geldiği gibi tesir etti! 🔥



Alexandros Kyziridis | 5 maç | 4 Gol#TrendyolSüperLig | @corumfk pic.twitter.com/HwjXEW0iZY — Trendyol Süper Lig (@superlig) October 14, 2026

Μια άλλη τέτοια περίπτωση είναι φυσικά αυτή του Χρήστου Μανδά. Ο διεθνής τερματοφύλακας έχει αγωνιστεί σε Ατρόμητο και ΟΦΗ, όμως ποτέ δεν πήρε την ευκαιρία που του άξιζε πραγματικά, με αποτέλεσμα να πάει στην Λάτσιο, εκεί οπου την φετινή σεζόν μέχρι στιγμής κάνει κορυφαίες εμφανίσεις. Οι λατσιάλι βρίσκονται στην πρώτη θέση με τον Έλληνα… κέρβερο να έχει κατεβάσει ρολά, ενώ είναι και δεύτερος σε ποσοστό επεμβάσεων στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα του κόσμου.

The outstretched arm of Christos Mandas 😲 pic.twitter.com/nZezLxn95A — Lega Serie A (@SerieA_EN) November 16, 2026

Φυσικά υπάρχουν και περιπτώσεις παιδιών που μερικές ομάδες κατάφεραν να τους χάσουν και τώρα ήδη χτυπάνε το κεφάλι τους στον τοίχο, όπως ο Γιώργος Κούτσιας και ο Χρήστος Αλμύρας. Ο πρώτος δεν πήρε καθόλου χρόνο συμμετοχής στον ΠΑΟΚ και εδώ και μερικά χρόνια διαπρέπει σε διάφορα πρωταθλήματα, από το MLS μέχρι τώρα στο Πορτογαλικό με την φανέλα της Φαμαλικάο, ενώ ο δεύτερος παρόλο που π΄ρασε από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και του Άρη, κρίθηκε ότι… δεν κάνει και έφυγε ελεύθερος για να γίνει επαγγελματίας τελικά στον Αστέρα AKTOR.

EUROKINISSI

Πλέον οι δικαιολογίες του τύπου «είναι μικρός ακόμα πρέπει να ψηθεί», «δεν είναι έτοιμος για την πρώτη ομάδα» και «δεν μπορεί να σταθεί στην Super League» ηχούν σαν κακόγουστα αστεία στα αυτιά του κόσμου, ο οποίος βλέπει πως το ελληνικό ποδόσφαιρο εξελίσσεται σε όλα τα επίπεδα. Οι Έλληνες ποδοσφαιριστές «φωνάζουν» ότι είναι εδώ και όχι μόνο μπορούν να σταθούν, αλλά και να πρωταγωνιστήσουν σε ομάδες του πρωταθλήματος. Το μεγάλο ερώτημα είναι πότε οι ομάδες θα τους «ακούσουν» και θα τους «δουν». Γιατί αξίζουν εμπιστοσύνη και μόνο αυτοί μπορούν να πάνε μπροστά το προϊόν της χώρας μας.