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Ρεκόρ εκατομμυρίων σπάνε αυτό το καλοκαίρι οι Έλληνες διεθνείς με τις σπουδαίες μεταγραφές τους. Την αρχή έκανε ο Τζόλης, ο οποίος άφησε το Βέλγιο για χάρη της Άρσεναλ, ενώ ανάλογη διαδρομή αναμένεται να ακολουθήσει και ο Καρέτσας, μιας και όπως όλα δείχνουν η Ντόρτμουντ θα αποτελέσει τον νέο σταθμό της καριέρας του.

Ο ταλαντούχος μεσοεπιθετικός αποτελεί ένα από τα κορυφαία ταλέντα του κόσμου, έχοντας κλέψει τις εντυπώσεις τόσο με τα εξαιρετικά του νούμερα με την φανέλα της Γκενκ, όσο και με τις εμφανίσεις του με την Εθνική Ελλάδας.

Η Γερμανία και η Bundesliga είναι ένα πρωτάθλημα στο οποίο η χώρα μας είχε συχνά-πυκνά εκπροσώπηση, με τον Καρέτσα να αποτελεί τον 42ο Έλληνα που θα αγωνιστεί στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Ποιοι ήταν όμως οι προηγούμενοι και πόσοι ξεχώρισαν και έκαναν την διαφορά σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης;

Ο «ρέκορντμαν» Αμαναντίδης και ο ήρωας Γκέκας

Ταξιδεύοντας στο παρελθόν, ο πρώτος Έλληνας που συστήθηκε στα γερμανικά γήπεδα ήταν ο Μάικ Γαλάκος, ο οποίος πραγματοποίησε δύο συμμετοχές με την Φορτούνα Ντίσελντορφ το μακρινό 1972/73. Όσον αναφορά τις συμμετοχές, το ρεκόρ ανήκει στον Γιάννη Αμανατίδη, ο οποίος με 198 συμμετοχές και 54 γκολ έχει την πρωτιά της σχετικής λίστας.

Ακολούθησαν αρκετοί ακόμα, με έναν όμως να ξεχωρίζει και να γράφει το όνομα του στην ιστορία της λίγκας: τον Φάνη Γκέκα. Ο χαρισματικός επιθετικός έσπασε τα κοντέρ τη σεζόν 2006/07. όταν όντας παίκτης της Μπόχουμ κατάφερε να αναδειχτεί πρώτος σκόρερ της Bundesliga, μετρώντας 20 τέρματα σε 32 αγώνες! Μάλιστα, η ίδια η λίγκα είχε δημοσιεύσει μια λίστα με το Top-10 Ελλήνων που αγωνίστηκαν στην 1η κατηγορία Γερμανίας, τοποθετώντας τον Γκέκα στην κορυφή της λίστας.

Σπουδαία καριέρα στα γήπεδα της Γερμανίας έκανε και ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος, ο οποίος αγωνίστηκε για πολλά χρόνια στην Ντόρτμουντ, όντας ο ηγέτης της άμυνας της. Στα ονόματα ξεχωρίζει επίσης αυτό του ήρωα της «γαλανόλευκης» στο Euro 2004, Άγγελου Χαριστέα, που είναι ο μοναδικός Έλληνας που έχει σηκώσει την Bundesliga ως παίκτης της Βέρντερ, κατακτώντας το νταμπλ το 2004.

EPA/ROLAND WEIHRAUCH

Οι πιο πρόσφατοι που διαφήμισαν την χώρα μας στη Γερμανία είναι οι Κουλιεράκης, Σάλιακας και Γιαννούλης, με τον πρώτο να υποβιβάζεται με την Βόλφσμπουργκ στην β' κατηγορία, τον δεύτερο να επιστρέφει στην χώρα μας για χάρη του Ολυμπιακού και τον τελευταίο να οδεύει σε ανάλογο δρόμο, περιμένοντας την επιστροφή του στον ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά η λίστα των Ελλήνων που έχουν παίξει στην Bundesliga

Μάικ (Ηλίας) Γαλάκος Φώτης Παπαδόπουλος Δημήτρης Δάρας Παντελής Τσιονάνης Δημήτρης Τσιονάνης Θωμάς Στράτος Μηνάς Χαντζίδης Πασχάλης Σερέτης Δημήτρης Μούτας Χρυσοβαλάντης Αναγνώστου Κώστας Κωνσταντινίδης Δημήτρης Γραμμόζης Γιάννης Αμανατίδης Άγγελος Χαριστέας Φάνης Γκέκας Σωτήρης Κυργιάκος Νίκος Λυμπερόπουλος Λεωνίδας Καμπάνταης Βαγγέλης Μάντζιος Κυριάκος Παπαδόπουλος Σωκράτης Παπασταθόπουλος Γιώργος Τζαβέλλας Βασίλης Πλιάτσικας Στέλιος Μαλεζάς Αλέξανδρος Τζιόλης Κώστας Φορτούνης Κώστας Σταφυλίδης Στέφανος Καπίνο Παναγιώτης Βλαχοδήμος Οδυσσέας Βλαχοδήμος Παναγιώτης Ρέτσος Τάσος Δώνης Σεμπάστιαν Βασιλειάδης Κωνσταντίνος Μαυροπάνος Δημήτρης Λημνιός Βασίλης Λαμπρόπουλος Δημήτρης Γιαννούλης Γιώργος Μασούρας Κωνσταντίνος Κουλιεράκης Μανώλης Σάλιακας Βασίλης Παυλίδης

*Η λίστα με τους Έλληνες σύμφωνα με την ιστοσελίδα bdfutbol.com