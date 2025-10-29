Οι Έλληνες πρωταθλητές στο φαγητό και τον καφέ – Πώς ξοδεύουν τα χρήματά τους οι Ευρωπαίοι τουρίστες

Τα νέα στοιχεία της Eurostat αποκαλύπτουν πού και πώς δαπανούν τα χρήματά τους οι τουρίστες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κι αν κάτι ξεχωρίζει, είναι ότι οι Κύπριοι και οι Έλληνες τουρίστες δεν φείδονται όταν πρόκειται για φαγητό, ποτό και καλό καφέ στο εξωτερικό.

Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι ταξιδεύουν εντός συνόρων

Σύμφωνα με την Eurostat, οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες προτιμούν να μένουν κοντά στη χώρα τους. Το 71% των ταξιδιών τους αφορά εσωτερικό τουρισμό, ενώ μόλις 21% ταξιδεύουν σε άλλες χώρες της ΕΕ και 8% εκτός Ευρώπης.

Οι Ισπανοί αναδεικνύονται οι πιο «πιστοί» στη χώρα τους – μόλις το 8% των ταξιδιών τους πραγματοποιείται εκτός Ισπανίας. Ακολουθούν οι Γάλλοι και οι Ρουμάνοι με 9%, ενώ πιο «κοσμοπολίτες» αποδεικνύονται οι κάτοικοι του Λουξεμβούργου (78%), του Βελγίου (62%) και της Μάλτας (48%).

Οι πιο σπάταλοι και οι πιο οικονομικοί Ευρωπαίοι ταξιδιώτες

Η ανάλυση της Europe in Motion, βασισμένη στα στοιχεία της Eurostat, δείχνει σημαντικές διαφορές στις ταξιδιωτικές δαπάνες ανά χώρα.

Στην κορυφή της λίστας με τους πιο πολυδάπανους τουρίστες βρίσκονται οι Λουξεμβούργιοι, που ξοδεύουν κατά μέσο όρο 1.758 ευρώ σε ταξίδια διάρκειας άνω των τεσσάρων διανυκτερεύσεων.

Ακολουθούν οι Σουηδοί (1.744 €), οι Αυστριακοί (1.573 €), οι Φινλανδοί (1.501 €) και οι Γάλλοι (1.403 €).

Αντίθετα, οι πιο οικονομικοί ταξιδιώτες της ΕΕ είναι οι Λιθουανοί (569 €), οι Ούγγροι (580 €) και οι Σλοβένοι (667 €).

Πρωταθλητές στην εστίαση Κύπριοι και Έλληνες

Όταν πρόκειται για φαγητό και ποτό στο εξωτερικό, οι Κύπριοι τουρίστες είναι οι πιο γενναιόδωροι. Ξοδεύουν κατά μέσο όρο 320 ευρώ σε εστιατόρια και καφετέριες, αφήνοντας πίσω τους τους Εσθονούς (305 €), τους Φινλανδούς (274 €) και –στην τέταρτη θέση– τους Έλληνες (263 €).

Στον αντίποδα, οι Λιθουανοί (73 €), οι Σλοβένοι (98 €) και οι Ούγγροι (106 €) δαπανούν τα λιγότερα για εστίαση.

Εντύπωση προκαλεί και η χαμηλή θέση των Γάλλων (122 €), που φαίνεται να μην επενδύουν ιδιαίτερα στη γαστρονομία όταν ταξιδεύουν.

Οι Βαλκάνιοι αγαπούν το καλό φαγητό

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι Βαλκάνιοι τουρίστες δίνουν προτεραιότητα στις τοπικές γεύσεις.

Οι Βούλγαροι διαθέτουν το 34% του ταξιδιωτικού τους προϋπολογισμού για φαγητό, οι Ρουμάνοι 29,5%, οι Κροάτες 29%, οι Έλληνες 27,5% και οι Κύπριοι 25%.

Στον αντίποδα, οι Γάλλοι (9%) και οι Σουηδοί (13%) δίνουν το μικρότερο ποσοστό για εστίαση, προτιμώντας να ξοδεύουν αλλού.

Διαμονή: Ποιοι πληρώνουν για άνεση και ποιοι όχι

Όσον αφορά τις δαπάνες για διαμονή, η εικόνα αλλάζει. Οι Βέλγοι, οι Γερμανοί και οι Αυστριακοί ξεχωρίζουν, διαθέτοντας πάνω από το 40% του ταξιδιωτικού τους προϋπολογισμού για ξενοδοχεία και καταλύματα – τα υψηλότερα ποσοστά στην ΕΕ.

Οι Λετονοί ακολουθούν στην τέταρτη θέση, ενώ πιο «λιτοί» αποδεικνύονται οι Τσέχοι, Πολωνοί και Ούγγροι.

Στην τελευταία θέση βρίσκονται οι Δανοί, που ξοδεύουν μόλις 32,6% για διαμονή.