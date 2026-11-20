Τον βαθμό χρήσης των νέων ψηφιακών εργαλείων από τα νοικοκυριά και τα μέλη τους, χαρτογραφεί η δειγματοληπτική Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από Νοικοκυριά και Άτομα, της ΕΛΣΤΑΤ, για το 2026.

Ερευνήθηκαν 4.323 ιδιωτικά νοικοκυριά και ισάριθμα μέλη αυτών, σε ολόκληρη την Ελλάδα, με προϋπόθεση την ύπαρξη ενός, τουλάχιστον, μέλους ηλικίας 16 – 74 ετών σε κάθε νοικοκυριό.

Πόσο έχει αλλάξει η σχέση των Ελλήνων με την τεχνολογία

Βάσει των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, σχεδόν 9 στα 10 νοικοκυριά στην Ελλάδα έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία τους. Ειδικότερα, η χρήση του διαδικτύου από τον πληθυσμό ηλικίας 16-74 ετών ανήλθε σε 89,7% κατά το α’ τρίμηνο του 2026, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2025 και κατά 20,6 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2016.

Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το 97,8% των ατόμων που χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο κατά το α΄ τρίμηνο του 2026 είχαν καθημερινή ή σχεδόν καθημερινή χρήση.

Οι λόγοι χρήσης του διαδικτύου

Όσον αφορά τους λόγους χρήσης του διαδικτύου, κυριότερες δραστηριότητες είναι η πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων ή βιντεοκλήσεων μέσω του διαδικτύου (92,2%), η αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με τη σωματική υγεία (89,7%) και η αποστολή ή λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (89,6%).

7 στους 10 έκαναν αγορά μέσω διαδικτύου

Το 70% του πληθυσμού ηλικίας 16 – 74 ετών που έχουν οποτεδήποτε χρησιμοποιήσει, έστω και μία φορά, το διαδίκτυο, πραγματοποίησαν, κατά το α΄ τρίμηνο του 2026, κάποια ηλεκτρονική αγορά ή παραγγελία αγαθών ή υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου, για προσωπική χρήση.

Σε σχέση με το 2025 (69,2%) σημειώνεται άνοδος 0,8 ποσοστιαίων μονάδων, επιβεβαιώνοντας μια γενικά ανοδική πορεία που έχει υπερδιπλασιάσει το ποσοστό από το 2016 (32,8%).

6 στους 10 χρησιμοποιούν Τεχνητή Νοημοσύνη

Ενδιαφέροντα ευρήματα προκύπτουν και σε σχέση με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Βάσει της έρευνας, τo 60,2% των ατόμων ηλικίας 16-74 ετών έκανε χρήση κάποιων εργαλείων ΑΙ, π.χ. ChatGPT, Copilot, Gemini, LLaMA, Midjourney, DALL-E, για τη δημιουργία περιεχομένου, όπως κείμενο, εικόνες, κώδικα προγραμματισμού ή βίντεο.

Το 96,9% από τα άτομα που χρησιμοποίησαν κάποια εργαλεία ΤΝ το έκαναν για ιδιωτικούς λόγους, το 38,1% για επαγγελματικούς λόγους και το 24,1% για λόγους που αφορούσαν την τυπική εκπαίδευση (π.χ. σχολείο ή πανεπιστήμιο).

Από το 39,8% του πληθυσμού ηλικίας 16-74 ετών που δεν έκανε χρήση κάποιων εργαλείων ΤΝ, το 58,4% δήλωσε ότι δεν χρειάστηκε την ΤΝ, ενώ το 8,5% δεν γνώριζε την ύπαρξή της και το 25,2% δε γνώριζε πώς να τα χρησιμοποιήσει.