Οι Έλληνες ξοδεύουν 770 ευρώ τον χρόνο για έτοιμο φαγητό – Γιατί τα σούπερ μάρκετ κερδίζουν έδαφος

Το έτοιμο φαγητό έχει πάψει εδώ και καιρό να αποτελεί μια περιστασιακή επιλογή και εξελίσσεται σε σταθερό κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ελληνικών νοικοκυριών. Οι αυξημένοι ρυθμοί ζωής, οι απαιτήσεις της εργασίας και η έλλειψη ελεύθερου χρόνου οδηγούν ολοένα και περισσότερους καταναλωτές σε έτοιμες λύσεις για το καθημερινό τους γεύμα.



Σύμφωνα με νέα πανελλαδική έρευνα του ΙΕΛΚΑ, κάθε ελληνικό νοικοκυριό που αγοράζει έτοιμο φαγητό δαπανά κατά μέσο όρο 14,79 ευρώ την εβδομάδα, δηλαδή περίπου 770 ευρώ τον χρόνο, ενώ σχεδόν τέσσερις στους δέκα επιλέγουν έτοιμο γεύμα επειδή απλώς... δεν προλαβαίνουν να μαγειρέψουν.



Η μελέτη πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2026 σε δείγμα 800 καταναλωτών από όλη την Ελλάδα και αποτυπώνει τις σημαντικές αλλαγές που έχουν σημειωθεί την τελευταία δεκαετία στις διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων.

Ο χρόνος έγινε... πολυτέλεια



Το βασικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι το έτοιμο φαγητό δεν επιλέγεται τόσο από προτίμηση όσο από ανάγκη.



Το 41% των καταναλωτών δηλώνει ότι αγοράζει έτοιμο φαγητό επειδή οι επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις δεν του αφήνουν χρόνο για μαγείρεμα.



Παράλληλα, ένα ακόμη σημαντικό ποσοστό αναφέρει ότι δεν συμφέρει οικονομικά να μαγειρεύει καθημερινά, ιδιαίτερα όταν το νοικοκυριό αποτελείται από ένα ή δύο άτομα.



Η εικόνα αυτή αποτυπώνει μια πραγματικότητα που χαρακτηρίζει πλέον πολλές ελληνικές οικογένειες: το καθημερινό πρόγραμμα γίνεται ολοένα πιο απαιτητικό και η ευκολία αποκτά μεγαλύτερη αξία.

ΙΕΛΚΑ

Τα σούπερ μάρκετ κερδίζουν τη «μάχη» του έτοιμου γεύματος



Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα της έρευνας αφορά τη θεαματική άνοδο των σούπερ μάρκετ στην αγορά του έτοιμου φαγητού.



Μέσα σε μόλις δέκα χρόνια, το ποσοστό των καταναλωτών που επιλέγουν να αγοράζουν έτοιμα μαγειρευτά γεύματα από τα σούπερ μάρκετ αυξήθηκε από 16% το 2016 στο 29% το 2026, σχεδόν διπλασιάζοντας το μερίδιό τους.



Οι αλυσίδες λιανεμπορίου έχουν επενδύσει σημαντικά σε νέα τμήματα έτοιμου φαγητού, προσφέροντας καθημερινά μαγειρευτά, σαλάτες, ψητό κοτόπουλο, σφολιατοειδή και πολλές ακόμη επιλογές που μέχρι πριν από λίγα χρόνια συνδέονταν κυρίως με την εστίαση.

Το ψητό κοτόπουλο παραμένει πρωταγωνιστής



Οι καταναλωτές εμφανίζονται πλέον ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με τα έτοιμα γεύματα των σούπερ μάρκετ.



Ανάμεσα στα προϊόντα που συγκεντρώνουν τα υψηλότερα ποσοστά δοκιμής βρίσκονται:

το ψητό κοτόπουλο,



τα σφολιατοειδή,



οι φρέσκες σαλάτες,



τα έτοιμα μαγειρευτά φαγητά.



Η συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας και η μεγαλύτερη ποικιλία φαίνεται πως έχουν ενισχύσει σημαντικά την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

ΙΕΛΚΑ

Πόσα ξοδεύουν οι Έλληνες



Η μέση εβδομαδιαία δαπάνη για έτοιμο φαγητό διαμορφώνεται στα 14,79 ευρώ, ποσό που μεταφράζεται σε περίπου 770 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό.



Ωστόσο, η κατανάλωση παραμένει συγκρατημένη.



Η πλειονότητα όσων αγοράζουν έτοιμο φαγητό δαπανά έως 20 ευρώ την εβδομάδα, γεγονός που δείχνει ότι οι περισσότεροι το χρησιμοποιούν συμπληρωματικά και όχι ως βασική καθημερινή διατροφική επιλογή.



Παράλληλα, το 39% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν αγοράζει ποτέ έτοιμο φαγητό, αν και το ποσοστό αυτό έχει μειωθεί αισθητά σε σχέση με πριν από μία δεκαετία.

Το σπιτικό φαγητό εξακολουθεί να κερδίζει την εμπιστοσύνη



Παρά την ανάπτυξη της αγοράς, οι Έλληνες εξακολουθούν να θεωρούν το σπιτικό φαγητό ανώτερο.



Η μεγάλη πλειονότητα των συμμετεχόντων πιστεύει ότι το φαγητό που μαγειρεύεται στο σπίτι είναι πιο υγιεινό αλλά και πιο νόστιμο από τα έτοιμα γεύματα.



Το έτοιμο φαγητό αντιμετωπίζεται κυρίως ως μια πρακτική λύση για τις ημέρες που ο χρόνος δεν επαρκεί και όχι ως αντικαταστάτης της παραδοσιακής οικογενειακής κουζίνας.

ΙΕΛΚΑ

Αλλάζει η καθημερινότητα των ελληνικών νοικοκυριών



Τα ευρήματα του ΙΕΛΚΑ δείχνουν ότι οι καταναλωτικές συνήθειες μεταβάλλονται σταθερά, ακολουθώντας τους νέους ρυθμούς ζωής.



Το έτοιμο φαγητό κερδίζει συνεχώς έδαφος, οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ διευρύνουν την παρουσία τους στην αγορά και οι καταναλωτές αναζητούν όλο και περισσότερο λύσεις που συνδυάζουν ταχύτητα, ευκολία και προσιτό κόστος.



Την ίδια στιγμή, όμως, το σπιτικό φαγητό εξακολουθεί να αποτελεί την πρώτη επιλογή των περισσότερων ελληνικών οικογενειών, επιβεβαιώνοντας ότι η παράδοση παραμένει ισχυρή, ακόμη και σε μια εποχή όπου ο χρόνος έχει μετατραπεί στο πιο πολύτιμο αγαθό.