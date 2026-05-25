Οι Ελληνίδες της διπλανής πόρτας που σαρώνουν στο OnlyFans - Τα έσοδα και τα παράξενα γούστα

Πληρώνονται σε δολάρια και το τίμημα εξαρτάται από το τι ζητά ο πελάτης. Οι Ελληνίδες του OnlyFans μιλούν στον Παναγιώτη Σουρέλη για αυτά που γίνονται μπροστά αλλά και πίσω από τις κάμερες.

Ελληνίδες μιλούν στον FLASH

«Αν γύριζα πίσω το χρόνο θα άνοιγα OnlyFans νωρίτερα». Η Σία πριν από ενάμιση χρόνο αποφάσισε να παραιτηθεί από τη δουλειά της και να ακολουθήσει τη συμβουλή μίας φίλης της.

«Αφού ανεβάζεις γυμνό στα social γιατί δεν βγάζεις χρήματα;». Η απόφαση να μπει στην πλατφόρμα του OnlyFans ήταν εύκολη για την ίδια καθώς όπως λέει δεν θεωρεί «ταμπού» το γυμνό.

Σήμερα το δικό της «χρηματιστήριο» κινείται από τα 5 δολάρια για μία απλή φωτογραφία και μπορεί να φθάσει το δεκαπλάσιο ποσό για κάποια ιδιαίτερη «παραγγελία» από τον πελάτη.

Και από «παράξενα» γούστα;

Πολλά. Όπως από έναν πελάτη που της ζήτησε να φέρει επάνω στο σώμα της μαχαίρια για να ακουμπούν την επιδερμίδα της. Αίτημα που η ίδια απέρριψε.

«Οι περισσότεροι είναι άνθρωποι παντρεμένοι ή σε σχέση» λέει στον FLASH η Σοφία Μπαλαμπάνη - πρωταθλήτρια του bodybuilding με δεκάδες διακρίσεις σε αγώνες σωματικής διάπλασης.

Αποφάσισε πριν από δυο χρόνια να ανοίξει λογαριασμό στο OnlyFans και σήμερα κάνει και ταινίες μόνο με τον ερωτικό της σύντροφο για την πλατφόρμα με τα κέρδη να φθάνουν έως και τα 1.000 δολάρια την εβδομάδα.

«Όταν υπάρχουν παραγγελίες, θα πληρώσεις γιατί κάνω κάτι μόνο για εσένα» λέει η Σοφία και αποκαλύπτει πως άνθρωποι που την φλέρταραν από το χώρο του αθλητισμού σήμερα είναι followers στην πλατφόρμα.