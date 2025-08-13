Οι Ένοπλες Δυνάμεις στην πρώτη γραμμή στα πύρινα μέτωπα - Δραματικοί απεγκλωβισμοί σε Αχαΐα και Χίο

Στην πρώτη γραμμή με επίγεια και εναέρια μέσα σε όλα τα ενεργά πύρινα μέτωπα της χώρας βρίσκονται οι Ένοπλες Δυνάμεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flash.gr, άνδρες των Ειδικών Δυνάμεων βρίσκονται σε ετοιμότητα σε Αχαΐα και Χίο προκειμένου, σε περίπτωση που απαιτηθεί, να συνδράμουν την Πυροσβεστική και την Πολιτική Προστασία στις επιχειρήσεις εκκένωσης δια θαλάσσης. Πιο συγκεκριμένα, 10 λέμβοι βρίσκονται σε περιοχές της Αχαΐας, ενώ έξι λέμβοι έχουν δέσει στα Λημνιά της Χίου.

Συνολικά 445 άνδρες και γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων έχουν ριχτεί στη μάχη με τις φλόγες σε όλες τις μεγάλες πυρκαγιές που είναι σε εξέλιξη, με τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών του ΓΕΕΘΑ να έχει τη διοίκηση και τον συντονισμό των δυνάμεων, σε συνεννόηση με το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας καθώς αξιωματικός λειτουργεί ως σύνδεσμος στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ).

Σε ό,τι αφορά τα εναέρια μέσα που έχει διαθέσει το ΓΕΕΘΑ για την κατάσβεση των πυρκαγιών, επιχειρούν συνολικά 17 αεροσκάφη και ελικόπτερα και συγκεκριμένα εννέα πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair, έξι PZL και δύο ελικόπτερα Chinook 47D. Επιπλέον σε όλα τα μέτωπα έχουν μετακινηθεί βαρέα οχήματα του Μηχανικού, υδροφόρες και λεωφορεία του Στρατού, που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις εκκένωσης πολιτών από περιοχές που απειλούνται.

Ακόμη, οι Ένοπλες Δυνάμεις συνδράμουν στην επιτήρηση για τον εντοπισμό πυρκαγιών σε όλη την ελληνική επικράτεια, με εποχούμενες περιπόλους που διέρχονται από ορεινούς όγκους και την επάνδρωση πυροφυλακίων.