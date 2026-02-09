Οι έντονες αποδοκιμασίες στον Κάρολο για την υπόθεση Έπσταϊν - «Πόσο καιρό τα ήξερες όλα;»

Την αποδοκιμασία μερίδας πολιτών κατά τη διάρκεια επίσκεψης στον Λανκασάιρ δέχτηκε ο βασιλιάς Κάρολος το πρωί της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου καθώς λεπτομέρειες για τη δράση του αδελφού του Άντριου Μάουντμπάντεν στην υπόθεση Έπσταϊν βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας.

Αρχικά ενώ ο κόσμος στήθηκε μπροστά στον σιδηροδρομικό σταθμό να χαιρετήσει τον μονάρχη, αρκετοί άρχισαν να φωνάζουν προς το μέρος του «Πόσο καιρός ξέρεις για τον Άντριου και τον Έπσταϊν;». Ο βασιλιάς Κάρολος απέφυγε να απαντήσει και συνέχισε να χαιρετά τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας εξέδωσαν ανακοίνωση για να εκφράσουν την «ανησυχία» τους για τις συνεχιζόμενες αποκαλύψεις μετά την τελευταία δημοσιοποίηση αρχείων που συνδέονται με τον καταδικασμένο παιδεραστή αλλά και τον θείο τους και πρώην μέλος της αγγλικής βασιλικής οικογένειας.

Ενώ ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα είχαν καταστήσει σαφές στο παρελθόν ότι οι σκέψεις τους ήταν σταθερά με τα θύματα όταν εκδόθηκε η δήλωση για την αφαίρεση των τίτλων του Άντριου, έκτοτε έχουν παραμείνει σιωπηλοί για το σκάνδαλο.

Νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο Έπσταϊν

Το σκάνδαλο αναζωπυρώθηκε μετά τη δημοσιοποίηση εκατομμυρίων εγγράφων από τις αμερικανικές αρχές, τα οποία περιλαμβάνουν καταγγελίες που αφορούν τον θείο του Ουίλιαμ, Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ. Παράλληλα, ξεκίνησε αστυνομική έρευνα εις βάρος του λόρδου Πίτερ Μάντελσον για πιθανή κακοδιαχείριση δημόσιου αξιώματος.

Μεταξύ των καταγγελιών περιλαμβάνεται ισχυρισμός ότι δεύτερη γυναίκα μεταφέρθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον Έπσταϊν για σεξουαλική συνάντηση με τον Άντριου, ενώ αναφέρεται και ότι ο πρώην πρίγκιπας μαζί με τον Έπσταϊν φέρονται να ζήτησαν από χορεύτρια εξωτικών χορών να συμμετάσχει σε ερωτικό τρίο σε κατοικία του Έπσταϊν στη Φλόριντα.

Άλλη καταγγελία υποστηρίζει ότι ο Άντριου κοινοποίησε εμπιστευτικές αναφορές από επίσημες επισκέψεις σε Χονγκ Κονγκ, Βιετνάμ και Σιγκαπούρη, κατά τη θητεία του ως εμπορικού απεσταλμένου του Ηνωμένου Βασιλείου.