Οι επιστήμονες βρήκαν μια «μπλε τρύπα» τόσο βαθιά που δεν έχουν ιδέα τι υπάρχει από κάτω

Από την επιφάνεια, ο κόλπος Τσέτουμαλ, στο Μεξικό, φαίνεται σχεδόν ήρεμος. Αλλά κάτω από αυτή την ηρεμία βρίσκεται το Τααμ τζα, μια τεράστια υποβρύχια καταβόθρα, ή «μπλε τρύπα»... ένα απροσδόκητο μυστήριο για τους επιστήμονες.

Οι πρώτες μετρήσεις δημιούργησαν ένα μεγαλύτερο πρόβλημα – τι θα συμβεί αν το Τααμ τζα δεν είναι τόσο ρηχό όσο υποδείκνυαν τα πρώτα νούμερα; Οι πιο πρόσφατες μετρήσεις δείχνουν μια τρύπα που είναι πολύ πιο βαθιά από το αναμενόμενο και ο πραγματικός πυθμένας μπορεί να είναι ακόμα απρόσιτος.

Οι μπλε τρύπες μπορούν να λειτουργήσουν σαν φυσικά εργαστήρια. Ορισμένες συνδέονται με συστήματα σπηλαίων κάτω από τον βυθό της θάλασσας. Άλλες συλλέγουν στρώματα ιζημάτων με την πάροδο του χρόνου – στρώματα που μπορούν να περιέχουν στοιχεία για παλιές καταιγίδες, κλιματικές αλλαγές και μεταβολές στη στάθμη της θάλασσας.



Αλλά πριν αρχίσει κανείς να θέτει αυτά τα μεγαλύτερα ερωτήματα, οι ερευνητές χρειάζονται τα βασικά δεδομένα: τί σχήμα έχει η τρύπα και πόσο βαθιά είναι στην πραγματικότητα;

Το πρόβλημα του σόναρ

Όπως διαβάζουμε στο earth.com, προηγούμενες χαρτογραφήσεις με σόναρ έβαζαν το Τααμ τζα σε βάθος περίπου 900 ποδιών (274 μέτρων). Το σόναρ λειτουργεί στέλνοντας ηχητικά κύματα προς τα κάτω και μετρώντας τον χρόνο που χρειάζονται τα ηχητικά κύματα για να επιστρέψουν. Αυτό είναι συνήθως αξιόπιστο, αλλά οι μπλε τρύπες μπορούν να κάνουν το σόναρ αναξιόπιστο.



Το νερό μέσα σε αυτές τις τρύπες συχνά αλλάζει πολύ με το βάθος. Οι μεταβολές της θερμοκρασίας και της αλατότητας μπορούν να κάμψουν ή να διασκορπίσουν τα ηχητικά κύματα. Και αν το σήμα ανακλαστεί από μια προεξοχή ή κάποιο ακανόνιστο χαρακτηριστικό κατά την πτώση του, μπορεί να επιστρέψει νωρίτερα.



Αυτή η πρόωρη επιστροφή του ηχητικού κύματος μπορεί να παραπλανήσει τον εξοπλισμό και να τον κάνει να «δει» έναν πυθμένα που δεν είναι πραγματικά... ο πυθμένας. Ένα επιπλέον πρόβλημα είναι και το ίδιο το σχήμα. Μια μπλε τρύπα συνήθως δεν είναι ένας ομαλός, ευθύγραμμος σωλήνας. Μπορεί να έχει κλίση, να στενεύει προς τα μέσα, να ανοίγει σε έναν θάλαμο ή να διακλαδώνεται σε πλευρικά περάσματα. Σε ένα τέτοιο σχήμα, μια συσκευή που κατεβαίνει από πάνω μπορεί να μην κινείται ευθεία προς τα κάτω – και το βαθύτερο σημείο μπορεί να μη βρίσκεται ακριβώς κάτω από το άνοιγμα.

Τι είδαν οι δύτες κοντά στην κορυφή

Για να αποκτήσουν καλύτερη εικόνα του άνω τμήματος, οι δύτες εξερεύνησαν την κορυφή του Τααμ τζα σε βάθος περίπου 98 ποδιών (30 μέτρων). Λίγα μέτρα πιο κάτω, το περίγραμμα του ανοίγματος έγινε πιο ορατό, εν μέρει επειδή το νερό του κόλπου πάνω από αυτό είναι συχνά θολό.



Παρατήρησαν επίσης ότι οι τοίχοι δεν ήταν ομοιόμορφοι. Σε ορισμένα σημεία, το υλικό φαινόταν μαλακό και εύθραυστο. Ορισμένες επιφάνειες ήταν καλυμμένες με βιοφίλμ – αυτά τα λεπτά, γλοιώδη μικροβιακά στρώματα.



Στο τέλος της κατάδυσης, οι τοίχοι φαίνονταν πιο απότομοι, ο βράχος πιο σταθερός και οι επικαλύψεις λιγότερο εμφανείς.

Μέτρηση βάθους με CTD

Επειδή το σόναρ μπορεί να είναι αναξιόπιστο, η ερευνητική ομάδα στράφηκε σε ένα προφίλ CTD, που σημαίνει αγωγιμότητα, θερμοκρασία και βάθος.



Η αγωγιμότητα χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της αλατότητας, η θερμοκρασία μετράται άμεσα και το βάθος υπολογίζεται από την πίεση.



Η πίεση είναι το κλειδί. Καθώς κατεβαίνουμε, η πίεση αυξάνεται με προβλέψιμο τρόπο – περίπου μία ατμόσφαιρα για κάθε 33 πόδια θαλάσσιου νερού. Αυτό καθιστά τις μετρήσεις βάθους με βάση την πίεση πολύ πιο αξιόπιστες από τα ηχητικά σήματα του σόναρ όταν η ακουστική γίνεται ασαφής.

Δύο προσπάθειες μέτρησης του Τααμ τζα

Κατά τη διάρκεια δύο ξεχωριστών ταξιδιών τον Δεκέμβριο του 2023, η ομάδα αγκυροβόλησε ένα σκάφος πάνω από την τρύπα και κατέβασε το CTD με ένα μακρύ καλώδιο. Το καλώδιο είχε μήκος περίπου 1.640 πόδια (500 μέτρα), αλλά οι μετρήσεις βάθους ήταν χαμηλότερες από το μήκος του καλωδίου.

Αυτό είναι ένα σημάδι ότι το όργανο δεν έπεφτε κατακόρυφα – τα ρεύματα μπορούν να ωθήσουν τη γραμμή προς τα πλάγια και το εσωτερικό της τρύπας μπορεί να κατευθύνει το προφίλ κατά μήκος μιας κεκλιμένης διαδρομής.



Με άλλα λόγια, το Τααμ τζα μπορεί να γείρει, να διευρυνθεί ή να ανοίξει σε χώρους που δεν ευθυγραμμίζονται ακριβώς κάτω από την είσοδο.



Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα ήταν αποκαλυπτικά.



Μια μέρα, το CTD έφτασε περίπου 1.365 πόδια (416 μέτρα) κάτω από τη στάθμη της θάλασσας. Μια άλλη μέρα, έφτασε περίπου 1.390 πόδια (423,6 μέτρα) κάτω από τη στάθμη της θάλασσας – και ακόμα δεν έφτασε στον πυθμένα.



Έτσι, το ασφαλές συμπέρασμα είναι απλό: το Τααμ τζα είναι βαθύτερο από 1.390 πόδια και το βαθύτερο σημείο του δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί.

Το CTD δεν κατέγραψε μόνο το βάθος. Έδειξε επίσης ότι το νερό μέσα στο Τααμ τζα είναι έντονα στρωματοποιημένο. Το όργανο εντόπισε αρκετές κλίσεις – λεπτές ζώνες όπου η πυκνότητα του νερού μεταβάλλεται γρήγορα. Τα ισχυρά όρια πυκνότητας αντιστέκονται στην ανάμιξη, έτσι ώστε το νερό πάνω και κάτω να μπορεί να παραμείνει διαχωρισμένο για μεγάλες περιόδους.



Κοντά στην επιφάνεια, οι συνθήκες έμοιαζαν με αυτές που θα περίμενε κανείς σε έναν ποταμό: θερμότερο νερό με χαμηλότερη αλατότητα από τον ανοιχτό ωκεανό, κάτι που ταιριάζει σε έναν μερικώς κλειστό κόλπο που δέχεται γλυκό νερό από την ξηρά.



Καθώς το CTD κατέβαινε, η θερμοκρασία γενικά μειωνόταν και η αλατότητα γενικά αυξανόταν – αλλά όχι ομαλά. Αντίθετα, οι αλλαγές γίνονταν σταδιακά, με απότομα άλματα που σηματοδοτούσαν απότομα όρια μεταξύ των στρωμάτων.

Κάτω από τα 1.300 πόδια (400 μέτρα), η τάση άλλαξε. Η θερμοκρασία άρχισε να αυξάνεται ελαφρώς, ενώ η αλατότητα ανέβηκε ακόμη περισσότερο. Αυτός ο συνδυασμός υποδηλώνει ότι τα βαθύτερα νερά έχουν διαφορετική προέλευση – τη δική τους ξεχωριστή «υπογραφή».



Όταν η ομάδα συνέκρινε τις μετρήσεις με τα κοντινά περιφερειακά νερά, τα ανώτερα στρώματα ταίριαζαν με τα μικτά νερά χαμηλότερης αλατότητας του κόλπου. Τα βαθύτερα στρώματα που μετρήθηκαν, ωστόσο, κινήθηκαν προς τιμές πιο τυπικές για τα θαλάσσια νερά της Καραϊβικής.



Αυτό δεν αποδεικνύει ότι υπάρχει ένας μεγάλος ανοιχτός τούνελ που συνδέει το Τααμ τζα απευθείας με την Καραϊβική, αλλά υποστηρίζει την ιδέα ότι τα βαθύτερα νερά δεν προέρχονται μόνο από τον κόλπο που βρίσκεται από πάνω.

Τα επόμενα βήματα

Από γεωλογική άποψη, η περιοχή καθιστά αυτό το είδος πολυπλοκότητας εύλογο. Το Γιουκατάν είναι κατασκευασμένο κυρίως από ασβεστόλιθο, ο οποίος με την πάροδο του χρόνου διαλύεται, σχηματίζοντας κενά και δίκτυα σπηλαίων.



Προσθέστε σε αυτό τις αλλαγές της στάθμης της θάλασσας στο παρελθόν, που πλημμύρισαν πολλούς από αυτούς τους υπόγειους χώρους και θα έχετε συστήματα όπου το γλυκό νερό και το θαλασσινό νερό μπορούν να συναντηθούν και να κινηθούν με εκπληκτικά περίπλοκους τρόπους.



Ο επόμενος στόχος είναι ένας πιο ολοκληρωμένος χάρτης: ένα λεπτομερές τρισδιάστατο μοντέλο του εσωτερικού του Τααμ τζα και, αν είναι δυνατόν, ένα επιβεβαιωμένο βάθος πυθμένα.



Με αυτές τις βάσεις, οι ερευνητές μπορούν να αρχίσουν να θέτουν βαθύτερα ερωτήματα: Πόσο σταθερά είναι τα στρώματα; Πώς αλλάζουν το οξυγόνο και άλλες χημικές ουσίες με το βάθος; Τι είδους μικροβιακές κοινότητες μπορούν να επιβιώσουν σε νερό που μπορεί να παραμείνει απομονωμένο για μεγάλα χρονικά διαστήματα;



Προς το παρόν, το Τααμ τζα εξακολουθεί να ορίζεται εν μέρει από αυτά που δεν γνωρίζουμε. Μπορούμε να πούμε ότι είναι βαθύτερο από 1.390 πόδια και ότι ο πυθμένας δεν έχει βρεθεί.

Η πλήρης μελέτη για το Τααμ τζα έχει δημοσιευθεί στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers In Marine Science.