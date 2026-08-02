Οι επιστήμονες βρήκαν τη λύση για να αντέχουμε τους καύσωνες: «Κάντε σάουνες!»

Μπορεί η σάουνα να αποτελέσει έναν τρόπο να αντέξουμε καλύτερα στους «καυτούς» καιρούς που έρχονται; Οι επιστήμονες εμφανίζονται θετικοί.

Με την Ευρώπη να σαρώνεται από αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα και την κλιματική αλλαγή να επιβάλει μια νέα δυσάρεστη πραγματικότητα, σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian, ένας αυξανόμενος αριθμός μελετών εξετάζει κατά πόσο η «προπόνηση στη ζέση» («heat training») θα μπορούσε να βοηθήσει τους ανθρώπους να προετοιμαστούν για όσα έρχονται.

Ο Γιάρι Λαουκάνεν, καρδιολόγος και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Ανατολικής Φινλανδίας που έχει πραγματοποιήσει έρευνα για τα οφέλη της σάουνας στην υγεία, υποστηρίζει ότι η επαναλαμβανόμενη έκθεση στη θερμότητα μπορεί να βοηθήσει το σώμα να προσαρμοστεί σταδιακά καλύτερα στη ζέστη.

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Έκθεση στη θερμότητα και προσαρμογή

«Αυτό είναι ευρέως αποδεκτό στη φυσιολογία του αθλητισμού, όπου οι αθλητές χρησιμοποιούν σκόπιμα την επαναλαμβανόμενη έκθεση στη θερμότητα για να βελτιώσουν την αντοχή τους στη ζέστη προτού αγωνιστούν σε θερμά περιβάλλοντα», τονίζει.

«Πράγματι, πολύ παρόμοιες φυσιολογικές προσαρμογές ενδέχεται να συμβούν και με την παθητική έκθεση στη θερμότητα, όπως η σάουνα και η εμβάπτιση σε ζεστό νερό», αναφέρει ο Λαουκάνεν.

Όπως εξηγεί, οι προσαρμογές στη θερμότητα περιλαμβάνουν πρωιμότερη και πιο αποτελεσματική εφίδρωση, βελτιωμένη ροή του αίματος στο δέρμα, αύξηση της ποσότητας του πλάσματος και μειωμένη καρδιαγγειακή καταπόνηση κατά τη μεταγενέστερη έκθεση στη ζέστη.

«Με άλλα λόγια, η τακτική έκθεση στη θερμότητα μπορεί να βοηθήσει το σώμα να ρυθμίζει τη θερμοκρασία του πιο αποτελεσματικά», σημειώνει ο Φινλανδός επιστήμονας.

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Από την πλευρά της, η Τζέσικα Μι, από το Πανεπιστήμιο του Worcester στη Βρετανία, η οποία προσελκύει συμμετέχοντες για να μελετήσει αν η τακτική εμβάπτιση σε ζεστό νερό θα μπορούσε να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο το σώμα αντιδρά στη ζέστη, δηλώνει ότι η τακτική έκθεση αλλάζει το πώς αισθάνονται οι άνθρωποι τη ζέστη και το πώς συμπεριφέρονται.

«Οι άνθρωποι που είναι εξοικειωμένοι με τη ζέστη διαχειρίζονται τις δυνάμεις τους πιο συνετά, ενυδατώνονται πιο τακτικά και αναγνωρίζουν τα δικά τους προειδοποιητικά σημάδια νωρίτερα», επισημαίνει.

Προσοχή στις ευπαθείς ομάδες

Ωστόσο, ο εγκλιματισμός στη θερμότητα ενδέχεται να μην τους ωφελεί όλους εξίσου. «Οι προσαρμογές βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην ικανότητα του σώματος να αυξάνει την εφίδρωση και τη ροή του αίματος στο δέρμα», δηλώνει η Χέδερ Μάσι, ειδική στα ακραία περιβάλλοντα και τη φυσιολογία από το βρετανικό Πανεπιστήμιο του Portsmouth.

Ανησυχίες υπάρχουν και για το πόσο ασφαλής είναι η έκθεσε σε σάουνα ή στο ζεστό νερό για άτομα που βιώνουν μια οξεία ασθένεια ή πυρετό, στηθάγχη, που έχουν περάσει πρόσφατο έμφραγμα ή έχουν προβλήματα με την πίεσή τους. Ο Λαουκάνεν ξεκαθαρίζει ότι θα πρέπει να αποφεύγουν την έκθεση σε τέτοια περιβάλλοντα μέχρι να αξιολογηθούν ιατρικά ή να λάβουν θεραπεία.

Οι ειδικοί προσθέτουν ότι η προπόνηση στη ζέστη απαιτεί συνήθως 40 με 60 λεπτά έκθεσης στη θερμότητα κάθε μέρα για τουλάχιστον τέσσερις έως έξι ημέρες, και ότι τα οφέλη διαρκούν για περίπου μία εβδομάδα -αν και η μεγαλύτερης διάρκειας προπόνηση οδηγεί σε αποτελέσματα με μεγαλύτερη διάρκεια.

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«Όχι σάουνα στη διάρκεια του καύσωνα»

Ωστόσο, μάλλον δεν είναι τόσο καλή ιδέα να μπει κάποιος σε σάουνα κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα.

Ο Λαουκάνεν τονίζει ότι η προσαρμογή στη θερμότητα διαφέρει από την προστασία απέναντι στη ζέστη. «Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η επίσκεψη σε σάουνα κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα προστατεύει τους ανθρώπους από αδιαθεσία που σχετίζεται με τη ζέστη ή από άλλες παθήσεις», δηλώνει. «Τα οφέλη σχετίζονται πιθανότερα με τη μακροπρόθεσμη προσαρμογή μέσω της τακτικής έκθεσης στη θερμότητα, παρά με τη χρήση της σάουνας ως άμεση θεραπεία κατά τη διάρκεια πολύ ζεστού καιρού».

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«Ο εγκλιματισμός στη θερμότητα είναι μια στρατηγική προετοιμασίας για τους ήπιους μήνες, όχι μια στρατηγική αντιμετώπισης για την πιο ζεστή ημέρα του χρόνου», επισημαίνει από την πλευρά της η Τζέσικα Μι.

Το πρόβλημα είναι ότι σε μια ζεστή ημέρα, δεν υπάρχει ουσιαστική αποκατάσταση του σώματος όταν χρησιμοποιεί κανείς τη σάουνα ή κάνει ζεστό μπάνιο. «Συσσωρεύετε τη μία θερμική καταπόνηση πάνω στην άλλη, σε ένα σώμα που κατά πάσα πιθανότητα αντιμετωπίζει ήδη αρκετές συνεχόμενες νύχτες κακού ύπνου, κάποιο βαθμό αφυδάτωσης και συσσωρευμένη καρδιαγγειακή επιβάρυνση», αναφέρει η Μι. «Αυτό είναι ακριβώς το προφίλ στο οποίο αναπτύσσεται η αδιαθεσία που σχετίζεται με τη ζέστη».

Ένα άλλο πρόβλημα, επισημαίνει η Μι, είναι ότι οι μελέτες διεξάγονται σε εποπτευόμενα εργαστήρια ή ελεγχόμενα περιβάλλοντα, όπου η θερμοκρασία παρακολουθείται, ο χρόνος έκθεσης ελέγχεται και κάποιος είναι παρών καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

«Δεν γνωρίζουμε ακόμη πόσο ασφαλές ή αποτελεσματικό είναι αυτό όταν μεταφέρεται σε ανθρώπους που το κάνουν χωρίς επίβλεψη στο σπίτι», δηλώνει, προσθέτοντας ότι ο πιο άμεσος κίνδυνος είναι η λιποθυμία.

Οι επιστήμονες ενθαρρύνουν την τήρηση των οδηγιών δημόσιας υγείας κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα. «Η τακτική έκθεση στη θερμότητα δεν υποκαθιστά την καλή ενυδάτωση, την αποφυγή της έντονης δραστηριότητας κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας και τη φροντίδα των ευάλωτων ατόμων», υπογραμμίζει ο Λαουκάνεν. «Αυτά παραμένουν τα πιο σημαντικά μέτρα».

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ας ελπίσουμε ότι η ανθρωπότητα δεν θα αρκεστεί στις... σάουνες για να αντιμετωπίσει τις οδυνηρές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής αλλά θα λάβει πιο δραστικά μέτρα. Και για να προστατευτεί από τα ακραία καιρικά φαινόμενα και για να σταματήσει την κλιματική αλλαγή.