Οι εποχικοί πυροσβέστες κατακεραυνώνουν τη Σοφία Βούλτεψη: «Βγάλτε τον σκασμό επιτέλους...»

Μεγάλες αντιδράσεις προκάλεσαν όσα είπε το πρωί της Τετάρτης 13 Αυγούστου, η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σοφία Βούλτεψη, για την πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση των πυρκαγιών.



Υπενθυμίζεται πως η κ. Βούλτεψη μίλησε για δημιουργία ενός δικτύου εθελοντών, για να περιορίζονται οι φωτιές. Ειδικότερα δήλωσε: «Άρα, λοιπόν. Εγώ πού πιστεύω ότι η Ελλάδα υστερεί παρά τους νόμους, που έχουν κατά καιρούς κάνουν όλες οι κυβερνήσεις; Στο θέμα των εθελοντών.



Δηλαδή η Γερμανία έχει στη διάθεσή της 1 εκατομμύριο προσωπικό για τις φωτιές. 935.000 είναι οι εθελοντές και 65.000 είναι οι μόνιμοι.



Οι εποχικοί ήταν ένας νόμος που έβαζε κάποια όρια, ηλικίες κλπ, πέστε μου ό,τι θέλετε. Προσλήφθηκαν όμως.



Η Αυστρία έχει 345.000 προσωπικό, 342.500 είναι οι εθελοντές και μόνο οι 2.500 είναι το μόνιμο προσωπικό. Πιστεύω, πια, όπως είναι η κατάσταση, ότι αντί να φτιάχνουμε νόμους, να δώσουμε μάχη να αυξηθούν οι εθελοντές».

Η απάντηση

Οι εποχικοί πυροσβέστες δεν άργησαν να απαντήσουν, καλώντας με καυστικό τρόπο τη βουλευτή της ΝΔ «να κάτσει στο κλιματιστικό της και να πιει τον καφέ της».



«Η κυρία Βούλτεψη καλό θα ήταν να μην μιλάει αυτές τις ώρες που χιλιάδες πυροσβέστες και πολίτες δίνουμε τη μάχη. Να κάτσει στο κλιματιστικό της και να πιει τον καφέ της. Κόσμος χάνει τα σπίτια του, πυροσβέστες ταξιδεύουν αυπνοι σε ολη τη χώρα στα μέτωπα, οικογένειες αγωνιούν.

Βγάλτε τον σκασμό επιτέλους, δεν ειναι όλα επικοινωνιακή πολιτική.», έγραψαν στην ανάρτησή τους οι εποχικοί πυροσβέστες.

