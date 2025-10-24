Οι Εσθονοί έδειξαν τον δρόμο για το... 13ωρο

Τις προηγούμενες ημέρες η κυβέρνηση βρέθηκε στριμωγμένη – αυτό και εάν δεν είναι είδηση εσχάτως – εξ' αιτίας της ψήφισης του εργασιακού νομοσχεδίου με σύσσωμη την αντιπολίτευση να συγκεντρώνει τα πυρά της στο περιβόητο 13ωρο. Μάλιστα, η είδηση ξεπέρασε τα εθνικά σύνορα και φιλοξενήθηκε σε ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης, που προέβαλαν την «ελληνική πρωτιά» ανάμεσα στους 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την καθιέρωση του 13ωρου.

Είναι όμως ακριβές ότι η χώρα μας είναι η πρώτη σε επίπεδο Ευρωπαικής Ένωσης, που θεσπίζει το 13ωρο; Οι πληροφορίες μου επιμένουν πως όχι.

Στην Εσθονία η εγχώρια νομοθεσία επιτρέπει το 13ωρο με τις υπερωρίες, υπό τον όρο, πάντως, ότι τηρείται ο κανόνας σχετικά με την ημερησία ανάπαυση των 11 συνεχόμενων ωρών όπως προβλέπει ρητά η Ευρωπαϊκή Οδηγία για το χρόνο εργασίας του 2003.

Κοινοτική πηγή με την οποία επικοινώνησα, διευκρίνιζε ότι παρεκκλίσεις από την εν λόγω ευρωπαϊκή οδηγία είναι σύννομες εφόσον είναι προΐόν είτε εθνικής νομοθεσίας, είτε συλλογικών διαπραγματεύσεων και σέβονται σε κάθε περίπτωση τις ώρες ημερήσιας ανάπαυσης και τον μέσο όρο των ωρών εργασίας ανά εβδομάδα , που είναι οι 48 μαζί με τις υπερωρίες .

Η ίδια πηγή σημείωνε, εξάλλου, πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποφανθεί επί της νέας νομοθεσίας στη χώρα μας μετά τη λεπτομερή ανάλυση το νόμου και αφού προηγουμένως η Αθήνα ενημερώσει επισήμως την Κομισιόν.