Τον Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος επέλεξαν οι ηγέτες της Ευρωζώνης για τη θέση του νέου προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), στη διάρκεια της κρίσιμης Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Ο 55χρονος Ισπανός αναμένεται να διαδεχθεί την Κριστίν Λαγκάρντ, αποτελώντας τον πρώτο Ισπανό που αναλαμβάνει την κορυφαία θέση στην ιστορία της ΕΚΤ.

Ο Ερνάντεθ ντε Κος, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στην ηγεσία της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (Bank for International Settlements), επικράτησε έναντι του Κλάας Κνοτ, πρώην διοικητή της κεντρικής τράπεζας της Ολλανδίας.

Η επιλογή του θα πρέπει να επικυρωθεί και τυπικά, έπειτα από διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ.

Σύμφωνα με το Euronews, ο νέος υποψήφιος για την προεδρία της ΕΚΤ διετέλεσε διοικητής της Τράπεζας της Ισπανίας από το 2018 έως το 2024. Την υποψηφιότητά του στήριξαν τόσο ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, όσο και ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο.

Η Κριστίν Λαγκάρντ αναμένεται να αποχωρήσει από την προεδρία της ΕΚΤ στις 7 Φεβρουαρίου 2027, σχεδόν εννέα μήνες πριν από την ολοκλήρωση της θητείας της.

Στο επίκεντρο της Συνόδου ο προϋπολογισμός και η Ουκρανία

Με την επιλογή του νέου επικεφαλής της ΕΚΤ να έχει πλέον δρομολογηθεί, οι Ευρωπαίοι ηγέτες στρέφουν την προσοχή τους στα δύο βασικά ζητήματα της Συνόδου: τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη χρηματοδοτική στήριξη της Ουκρανίας.

Στο τραπέζι βρίσκονται δύο προτάσεις που έχουν προκαλέσει έντονες διαφωνίες μεταξύ των κρατών-μελών.

Η πρώτη αφορά τον επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ, ύψους σχεδόν 1,7 τρισ. ευρώ, που έχει προτείνει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα. Οι χώρες που χαρακτηρίζονται «φειδωλές» ή «εκσυγχρονιστές» επιδιώκουν σημαντική μείωση του ποσού, ενώ στον αντίποδα βρίσκονται οι 17 χώρες της ομάδας «Φίλοι της Συνοχής», οι οποίες αντιτίθενται σε περαιτέρω περικοπές.

Το δεύτερο ζήτημα αφορά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χορήγηση δανείου ύψους 45 δισ. ευρώ στην Ουκρανία, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί μέσω κοινού δανεισμού.

Ωστόσο, τρεις χώρες, η Σλοβακία, η Ουγγαρία και η Τσεχία, επιδιώκουν να εξαιρεθούν από τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση, προκαλώντας δυσαρέσκεια στο Κίεβο και στις χώρες που στηρίζουν διμερώς την Ουκρανία.

Παρότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός και το δάνειο προς την Ουκρανία αποτελούν θεσμικά δύο διαφορετικά ζητήματα, οι διαπραγματεύσεις για τα δύο θέματα έχουν συνδεθεί πολιτικά, καθώς αμφότερα αφορούν τη διάθεση σημαντικών ευρωπαϊκών πόρων.