Οι έξυπνοι άνδρες είναι πιο ρωμαλέοι και έχουν μονογαμικές σχέσεις, λέει η επιστήμη

Mια νέα επιστημονική μελέτη επιχειρεί να φωτίσει τη σχέση ανάμεσα στη νοημοσύνη, τα σωματικά χαρακτηριστικά και τη σεξουαλική συμπεριφορά, προτείνοντας μια πιο σύνθετη –και ίσως απρόσμενη– ερμηνεία. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η υψηλότερη νοητική ικανότητα συνδέεται τόσο με δείκτες καλής φυσικής κατάστασης όσο και με πιο «συνητρητικές» επιλογές στην ερωτική ζωή.

Η θεωρία της «γενικής καταλληλότητας»

Στον πυρήνα της έρευνας βρίσκεται η θεωρία της λεγόμενης «γενικής καταλληλότητας». Σύμφωνα με αυτήν, η συνολική ποιότητα του οργανισμού –από τη σωματική υγεία έως τις γνωστικές ικανότητες– αντανακλάται σε πολλαπλά χαρακτηριστικά ταυτόχρονα. Η εξήγηση προέρχεται από τη γενετική: ορισμένα γονίδια επηρεάζουν περισσότερες από μία λειτουργίες, ένα φαινόμενο γνωστό ως πλειοτροπία. Με απλά λόγια, η ίδια γενετική βάση μπορεί να επηρεάζει τόσο την ανάπτυξη του εγκεφάλου όσο και τη σωματική δύναμη.

Η θεωρία αυτή συνδέεται και με την ιδέα ότι όσο λιγότερες «επιβαρύνσεις» φέρει το γενετικό υλικό ενός ανθρώπου –με τη μορφή μικρών μεταλλάξεων– τόσο πιο αποτελεσματικά λειτουργεί το σώμα και ο νους του. Αν αυτό ισχύει, τότε η ευφυΐα δεν είναι ένα απομονωμένο χαρακτηριστικό, αλλά μέρος ενός ευρύτερου «πακέτου» βιολογικής ποιότητας. Προηγούμενες μελέτες έχουν ήδη δείξει ότι η νοημοσύνη σχετίζεται με δείκτες όπως η συμμετρία του σώματος, το ύψος ή η γενικότερη υγεία.

Ωστόσο, όταν η συζήτηση περνά στην ερωτική ζωή, τα πράγματα γίνονται πιο περίπλοκα. Υπάρχουν ενδείξεις ότι τα άτομα με υψηλότερη νοημοσύνη αποκτούν λιγότερους απογόνους ή δεν επιδιώκουν εξίσου συχνά εφήμερες σχέσεις. Αυτό φαίνεται εκ πρώτης όψεως αντιφατικό, αν θεωρήσουμε ότι η «επιτυχία» από εξελικτική σκοπιά σχετίζεται με την αναπαραγωγή. Η νέα μελέτη επιχείρησε να ξεκαθαρίσει αυτή τη φαινομενική αντίφαση.

Οι ερευνητές επικεντρώθηκαν σε μια ομάδα νεαρών ανδρών, εξετάζοντας τόσο τη νοητική τους ικανότητα όσο και συγκεκριμένα σωματικά χαρακτηριστικά. Για την αξιολόγηση της ευφυΐας χρησιμοποιήθηκε ένα τεστ που μετρά τη λεγόμενη «ρευστή νοημοσύνη», δηλαδή την ικανότητα επίλυσης νέων προβλημάτων και αναγνώρισης μοτίβων. Παράλληλα, καταγράφηκαν στοιχεία όπως η δύναμη λαβής των χεριών και η αναλογία ώμων προς γοφούς – ένας δείκτης που συνδέεται με πιο «ανδρική» σωματοδομή.

Τι έδειξαν οι μετρήσεις στους συμμετέχοντες

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι άνδρες με υψηλότερες επιδόσεις στο τεστ νοημοσύνης είχαν, κατά μέσο όρο, μεγαλύτερη μυϊκή δύναμη καλοσχηματισμένη σιλουέτα (v-shape). Με άλλα λόγια, η γνωστική ικανότητα φάνηκε να συμβαδίζει με δείκτες καλής φυσικής κατάστασης. Αυτό ενισχύει την ιδέα ότι σώμα και νους δεν λειτουργούν ανεξάρτητα, αλλά αποτελούν εκφράσεις μιας κοινής βιολογικής βάσης.

Το πιο ενδιαφέρον εύρημα, ωστόσο, αφορά τη σεξουαλική συμπεριφορά. Οι συμμετέχοντες με υψηλότερη νοημοσύνη δήλωσαν ότι είχαν λιγότερες περιστασιακές σεξουαλικές επαφές. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχουν λιγότερες ευκαιρίες ή μικρότερη ερωτική επιτυχία. Αντίθετα, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ίσως πρόκειται για διαφορετική στρατηγική: οι πιο ευφυείς άνδρες φαίνεται να στρέφονται περισσότερο προς σταθερές, μονογαμικές σχέσεις.

Ευφυΐα και μονογαμία: μια διαφορετική στρατηγική

Η ερμηνεία αυτή συνδέεται με την εξέλιξη της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Σε σύγχρονα κοινωνικά περιβάλλοντα, η δημιουργία και διατήρηση μακροχρόνιων σχέσεων απαιτεί σύνθετες δεξιότητες, όπως επικοινωνία, αυτοέλεγχο και προγραμματισμό. Είναι πιθανό, λοιπόν, ότι η υψηλή νοημοσύνη διευκολύνει αυτή τη διαδικασία, καθιστώντας τη μονογαμία μια «στρατηγική επιλογή» και όχι περιορισμό.

Παράλληλα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα χαρακτηριστικά αυτά –νοημοσύνη, σωματική δύναμη και χαμηλότερη τάση για περιστασιακό σεξ– φαίνεται να συγκροτούν έναν κοινό παράγοντα, μια ενιαία διάσταση «καταλληλότητας». Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι ακολουθούν το ίδιο μοτίβο, αλλά ότι υπάρχει μια τάση που αξίζει περαιτέρω διερεύνηση.

Παρά τους όποιους περιορισμούς, το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η ευφυΐα δεν σχετίζεται μόνο με τον τρόπο που σκεφτόμαστε, αλλά και με το πώς ζούμε και επιλέγουμε τις σχέσεις μας. Και τελικά, ίσως η «επιτυχία» να μην μετριέται στον αριθμό των περιστασιακών εμπειριών, αλλά στην ποιότητα και τη διάρκεια των δεσμών που δημιουργούμε.