Οι ευχές της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για τα Θεοφάνια: Ο Αγιασμός των Υδάτων η δύναμη που μας ενώνει

Πρώτη χρονιά στην Ελλάδα για την Αμερικανίδα πρέσβη, η οποία δεν παρέλειψε να στείλει τις ευχές της μέσω των social media

Η Κίμπερλ Γκίλφοϊλ (Eurokinissi)
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Μήνυμα με ευχές για πίστη, ελπίδα και εσωτερική ανανέωση απηύθυνε η πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (Kimberly Guilfoyle) , με αφορμή τον εορτασμό των Θεοφανίων.

Σε ανάρτησή της, απευθύνθηκε σε φίλους και συνεργάτες στη χώρα, σημειώνοντας: «Εύχομαι τα καλύτερα στους φίλους, συνεργάτες και συναδέλφους μου στην Ελλάδα που γιορτάζουν τα Θεοφάνια- μια ημέρα που μας προσφέρει χρόνο για πνευματική περισυλλογή και αναζωπυρώνει την ελπίδα για το νέο έτος».

