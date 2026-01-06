Οι ευχές της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για τα Θεοφάνια: Ο Αγιασμός των Υδάτων η δύναμη που μας ενώνει

Μήνυμα με ευχές για πίστη, ελπίδα και εσωτερική ανανέωση απηύθυνε η πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (Kimberly Guilfoyle) , με αφορμή τον εορτασμό των Θεοφανίων.



Σε ανάρτησή της, απευθύνθηκε σε φίλους και συνεργάτες στη χώρα, σημειώνοντας: «Εύχομαι τα καλύτερα στους φίλους, συνεργάτες και συναδέλφους μου στην Ελλάδα που γιορτάζουν τα Θεοφάνια- μια ημέρα που μας προσφέρει χρόνο για πνευματική περισυλλογή και αναζωπυρώνει την ελπίδα για το νέο έτος».

I wish all the very best to friends, partners, and colleagues in Greece celebrating Theofania — a day that offers us time for spiritual reflection and reignites hope for the year to come. The Blessing of the Waters celebrated across Greece today reminds us of the enduring… pic.twitter.com/5yVPbGIufb — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) January 6, 2026