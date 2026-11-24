Μπορεί η διάδοση του προγράμματός του να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ, βασικός αντίπαλος να θεωρείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η ΝΔ και στόχος η πολιτική αλλαγή, ωστόσο είναι ξεκάθαρο και συνιστά σαφή παραδοχή του Νίκου Ανδρουλάκη ότι η ΕΛΑΣ και ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα μένουν στο απυρόβλητο για τίποτα και για κανένα λόγο. Ιδίως, όταν στην Χαριλάου Τρικούπη κρίνουν ότι προκαλούνται, όπως συνέβη τις προηγούμενες ημέρες.

Η επιβεβαίωση -μετά από τη νέα όξυνση στις σχέσεις των δύο σχημάτων της αντιπολίτευσης- ήρθε από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος με αφορμή τη νέα πανελλαδική δράση του κόμματός του για το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας δεν άφησε κανένα περιθώριο για παρερμηνείες: «Θα απαντάμε όπου πρέπει, όπως πρέπει, πάντοτε. Δεν θα μείνει τίποτα αναπάντητο. Τίποτα», ανέφερε ορθά κοφτά ο κ. Ανδρουλάκης μιλώντας χθες σε δημοσιογράφους στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Χαριλάου Τρικούπη και έφερε ως παράδειγμα την πρόσφατη υπερψήφιση από το ΠΑΣΟΚ της εξεταστικής που πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ για τα funds και τους servicers.

Επιφυλάσσοντας μια βαριά ευθεία βολή κατά του Αλέξη Τσίπρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε: «Εμείς ψηφίσαμε μια εξεταστική επιτροπή γιατί το θέμα κοινωνικό. Αφορά δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους βυθισμένους στην απελπισία; Δεν πρέπει επιτέλους κάποιοι να απολογηθούν; Γιατί λένε σήμερα ότι έχουμε μια ασύδοτη αγορά κόκκινων δανείων στα χέρια των funds αλλά 7,5 χρόνια δεν έκαναν τίποτα; Δηλαδή τι θέλει ο κ. Τσίπρας; Να τον ακούμε να λέει, χωρίς να ντροπιάζει και να κοκκινίζει, ότι δεν πούλησε ούτε ένα ευρώ κόκκινα δάνεια του ελληνικού λαού, ενώ έχει πουλήσει 20 δις, με δικό του μάλιστα νόμο; Ή να ακούμε στελέχη της ΕΛΑΣ να λένε «φταίει όχι ο νόμος του κ. Τσίπρα, ο νόμος του 2003»; Ποιον περιφρονούν; Το ΠΑΣΟΚ; Όχι, αυτούς που βιώνουν το πρόβλημα. Αυτούς περιφρονούν».

Η σύγκρουση -ως γνωστόν- συνδέεται άμεσα με την κυριαρχία στον αντιπολιτευόμενο προοδευτικό χώρο και την κατάκτηση της δεύτερης θέσης, που είναι ο υπόρρητος στόχος και των δύο, με φανερό την πρωτιά, η οποία δημοσκοπικά δε διαφαίνεται στον ορίζοντα.

Σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, η εκτίμηση που κάνουν και μέσω του FLASH κορυφαίοι παράγοντες είναι ότι η αντίστροφη μέτρηση για την ανατροπή της υφιστάμενης εικόνας και των συσχετισμών στις μετρήσεις έχει ξεκινήσει από τους ποιοτικούς δείκτες που εμφανίζουν σημαντική βελτίωση, καθώς και από το κλείσιμο της ψαλίδας με την ΕΛΑΣ στα όρια του στατιστικού λάθους.

Κινητικότητα σε βουλευτές και στελέχη

Στο μεταξύ, το κλίμα αντιπαλότητας και καχυποψίας ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα εντείνει και η κινητικότητα των βουλευτών και των στελεχών. Πολλά εξ αυτών, κρίνοντας και με προσωπικά κριτήρια, που κυρίως σχετίζονται με τη δυνατότητα εκλογής ή επανεκλογής στη Βουλή, αποφασίζουν ποια στέγη θα επιλέξουν, αν θα παραμείνουν εντός των τειχών ή θα εγκαταλείψουν για την απέναντι πλευρά. Μια τέτοια περίπτωση, για την οποία αφήνονται υπονοούμενα περί ενδεχόμενου σχεδίου αφορά τον βουλευτή Χαλκιδικής του ΠΑΣΟΚ Απόστολο Πάνα, που ανακοίνωσε ότι παραιτείται και σύμφωνα με τη φημολογία που δεν διαψεύδεται μέχρι το συνέδριο του Φεβρουαρίου της ΕΛΑΣ θα ενταχθεί στο κόμμα του κ. Τσίπρα.

Από την άλλη πλευρά, στην αξιωματική αντιπολίτευση θεωρούνται πρωταθλητές στις προσχωρήσεις, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να σημειώνει ότι πρόκειται για πρόσωπα «και από την Αριστερά του ΠΑΣΟΚ και από το Κέντρο, ακόμα και από την Κεντροδεξιά και την Αριστερά με βιογραφικά και πολιτική διαδρομή».

Πάντως χθες, μερικές ημέρες μετά την πυροδότηση της έντασης για τη σημαία του Πολυτεχνείου, με εκατέρωθεν παρεμβάσεις του ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και το ΠΑΣΟΚ μέσω του εκπροσώπου Τύπου Κώστα Τσουκαλά, έριξαν τους τόνους, αποκρούοντας ισχυρισμούς για εσωκομματικά μέτωπα και φίλια πυρά.