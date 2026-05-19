Οι φίλαθλοι της Μάντσεστερ Σίτι την «έπεσαν» στην εκθαμβωτική κόρη του Γκουαρδιόλα μέσω... Instagram

Ο Πέπ Γκουαρδιόλα ετοιμάζεται να αποχωρήσει από την Μάντσεστερ Σίτι μετά από μια 10ετία γεμάτη επιτυχίες και τίτλους και όπως λένε τα ρεπορτάζ στην Αγγλία η επίσημη ανακοίνωση θα γίνει την Κυριακή (24/5).

Όπως είναι λογικό το νέο αυτό προκάλεσε αναταράξεις και σύγχυση στις τάξεις των φιλάθλων των «πολιτών» οι οποίοι βλέπουν τον πιο επιτυχημένο προπονητή στην ιστορία τους να τους αποχαιρετά. Έτσι βρήκαν την ευκαιρία να «παίξουν το τελευταίο τους χαρτί», μέσω της... κόρης του Γκουαρδιόλα.

Η Μαρία Γκουαρδιόλα, η οποία διατηρεί ένα λογαριασμό με 895.000 ακολούθους στο Instagram, έκανε μια ανάρτηση την Δευτέρα (18/5) και δημοσίευσε μια σειρά από βίντεο στα οποία ποζάρει και χαμογελά μπροστά σε έναν καθρέφτη. Βέβαια η σέξι 25χρονη Ισπανίδα δεν περίμενε ποτέ αυτό που θα ακολουθούσε στα σχόλια, τα οποία γέμισαν με μηνύματα οπαδών της Σιτι που ζητούσαν από την ίδια να μεσολαβήσει ώστε να παραμείνει ο πατέρας της στους πολίτες. Μηνύματα όπως «Πες στον πατέρα σου να μείνει για ακόμη μία σεζόν» και «Πες στον μπαμπά σου να παραμείνει στη Μάντσεστερ Σίτι, σε παρακαλώ» γέμισαν το ποστάρισμα της εντυπωσιακής κοπέλας, την οποία μερικοί αποθέωσαν για την ομορφιά της γράφοντας: «Είσαι απίστευτη, εκθαμβωτική!!» και «Σ’ αγαπώ Μαρία».

