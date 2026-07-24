Οι φωτιές σαρώνουν τη Γαλλία: Ο Μακρόν ζητάει τη βοήθεια της ΕΕ - Μαζικές εκκενώσεις

Η κυβέρνηση της Γαλλίας ζήτησε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και αναμένει «σύντομα» ευρωπαϊκές αεροπορικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που συνεχίζουν να μαίνονται στη χώρα, ιδίως στη Ζιρόντ, ανακοίνωσε τη νύχτα της Πέμπτης 23 Ιουλίου, ο Εμανουέλ Μακρόν μέσω X.



«Θα μπορούμε σύντομα να υπολογίζουμε στις ενισχύσεις δυο κροατικών Canadair, δυο πορτογαλικών Air Tractor και δυο ελικοπτέρων Black Hawk από την Τσεχία και τη Σλοβακία», διευκρίνισε ο Γάλλος πρόεδρος, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του στους Ευρωπαίους εταίρους του Παρισιού για την «αλληλεγγύη» που επιδεικνύουν.

Στο έλεος της φωτιάς

Οι Αρχές αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε μαζικές εκκενώσεις, κινητοποιώντας εκατοντάδες πυροσβέστες και εναέρια μέσα. Περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι - στην πλειονότητά τους τουρίστες που διέμεναν σε κάμπινγκ και εξοχικές κατοικίες - έχουν απομακρυνθεί από την Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις παραθαλάσσιες περιοχές γύρω από το Μπορντό. Μόνο κατά τη διάρκεια της τελευταίας νύχτας, περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες και τα καταλύματά τους, καθώς η φωτιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα.

Οι φλόγες έχουν κατακάψει περίπου 48.000 στρέμματα στη Ζιρόντ, ενώ περίπου 800 πυροσβέστες επιχειρούν αδιάκοπα για τον περιορισμό του μετώπου, με τη συνδρομή αεροσκαφών πυρόσβεσης.

Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι το βόρειο τμήμα της πυρκαγιάς έχει τεθεί υπό έλεγχο, ωστόσο το νότιο μέτωπο εξακολουθεί να καίει ανεξέλεγκτα, μετέδωσε το France24 τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 24 Ιουλίου. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη «σπίτι με σπίτι» προκειμένου να προστατεύσουν το δημοφιλές τουριστικό θέρετρο Λεζ-Καπ-Φερέ όπως δήλωσε ο επικεφαλής των επιχειρήσεων δασοπυρόσβεσης της περιοχής, Μαρκ Βερμελέν.

Την αγωνία των κατοίκων περιέγραψε ο 69χρονος Πατρίκ Μαρτινό, κάτοικος της περιοχής Λε Πορζ, νότια του Μπορντό. «Οι χωροφύλακες ήρθαν και χτύπησαν κάθε πόρτα. Η φωτιά βρισκόταν περίπου 500 μέτρα μακριά. Πήραμε μερικά πράγματα και φύγαμε», είπε χαρακτηριστικά.



Την ίδια ώρα, η νοτιοανατολική Γαλλία δοκιμάζεται επίσης από δεκάδες νέες εστίες φωτιάς, τις οποίες ενισχύουν οι ισχυροί άνεμοι Μιστράλ γύρω από το ιστορικό χωριό Κοτινιάκ. Οι τοπικές Αρχές αναφέρουν ότι περίπου 25 κατοικίες έχουν καταστραφεί από την Τρίτη 21 Ιουλίου.

🔥 ALERTE - "La situation est catastrophique". La ville de Lège-Cap-Ferret, en #Gironde, est "entourée par les flammes", annonce une journaliste de LCI sur place. Le feu avance dans le centre de la ville, des maisons sont en feu. pic.twitter.com/daB9OrKpax — Infos Françaises (@InfosFrancaises) July 23, 2026

Δύο νεκροί πυροσβέστες

Το ακραίο κύμα ζέστης που πλήττει τη νότια Ευρώπη, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές, έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε τρεις πυροσβέστες. Δύο έχασαν τη ζωή τους την Τρίτη επιχειρώντας κοντά στο αεροδρόμιο του Μπορντό.

