Υπόμνημα ενώπιον της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατέθεσε σήμερα Πέμπτη (26/11) ο αναπληρωτής καθηγητής Θρησκευτικών σε Γυμνάσιο της Αττικής, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο καταγγελιών με αφορμή ημίγυμνες φωτογραφίες του που εντοπίστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, ο θεολόγος υποστήριξε ότι οι επίμαχες φωτογραφίες είχαν αναρτηθεί στο παρελθόν στα κοινωνικά δίκτυα, σε λογαριασμό που δεν είχε πια πρόσβαση. «Το προφίλ στο οποίο είχαν αναρτηθεί οι επίδικες φωτογραφίες, είναι ένα παλιό προφίλ στο instagram στο οποίο δεν έχω πρόσβαση εδώ και καιρό και έχω ήδη κάνει αίτημα – αναφορά στην πλατφόρμα και έχει κατέβει. Έχω μεγάλο επιστημονικό υπόβαθρο, είμαι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος και η επαγγελματική και επιστημονική μου πορεία δεν συνάδουν με αυτά για τα οποία κατηγορούμαι. Είμαι πιστοποιημένος κατά 80% με αναπηρία».

Ο θεολόγος παλιές φωτογραφίες του οποίου διέρρευσαν στα social media

Είχε υποβάλει την παραίτησή του

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επίμαχο προφίλ εντοπίστηκε από μαθητές του δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου, με την υπόθεση να λαμβάνει στη συνέχεια διαστάσεις στο σχολικό περιβάλλον.

Ο εκπαιδευτικός υποστηρίζει ότι υπέβαλλε την παραίτησή του, πριν ζητηθεί από το σχολείο η απομάκρυνσή του. «Δεν κινήθηκε η ορθή διαδικασία και δεν κλήθηκα σε προηγούμενη ακρόαση για να εκφράσω τις απόψεις μου. Ενημερώθηκα για την υπόθεση όταν η διεύθυνση του σχολείου με κάλεσε για να μου ανακοινώσει ότι θα καταγγείλει τη σύμβασή μου» υποστήριξε στο υπόμνημά του.

«Ήταν αναφαίρετο δικαίωμά του να κληθεί από την εκπαιδευτική κοινότητα για ακρόαση, κάτι που δεν έγινε. Παραιτήθηκε για λόγους ευθιξίας» λένε στον FLASH οι δικηγόροι του θεολόγου, Ευάγγελος Μιλιλής και Ιωάννα-Δέσποινα Σοφουλάκη.