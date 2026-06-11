Οι φόβοι του Πούτιν για επίθεση α λα Ιράν - Το σύστημα γεωεντοπισμού και οι μυστικές υπηρεσίες

Την Τετάρτη 10 Ιουνίου ήταν η 1567η ημέρα πολέμου: 4 χρόνια, 3 μήνες και 14 ημέρες από την ημέρα έναρξης της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου 2022. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Le Grand Continent, έγκριτο περιοδικό που εκδίδεται από το Κέντρο Γεωπολιτικών Μελετών στη Γαλλία, η Ρωσία έχει διανύσει περισσότερα χρόνια σε καθεστώς πολέμου απ΄ ό,τι σε ειρήνη από τότε που ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανέλαβε την εξουσία το 1999. Το δημοσίευμα παρατηρεί πως όταν πήρε την απόφαση να περάσουν τα ρωσικά τανκς τα σύνορα και να προελάσουν προς την Ουκρανία κατά πάσα πιθανότητα δεν φανταζόταν πως η σύρραξη θα μαινόταν με αμείωτη ένταση στις 10 Ιουνίου 2026. Σήμερα, 1567 ημέρες αργότερα, είναι γεγονός: ο πόλεμος στην Ουκρανία ξεπέρασε σε διάρκεια εκείνη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου ο οποίος είχε ξεκινήσει στις 28 Ιουλίου 1914 με την κήρυξη του αυστρο-ουγγρικού πολέμου στη Σερβία και έληξε στις 11 Νοεμβρίου 1918 με την υπογραφή της Ημέρας Εκεχειρίας.

Στρατιωτικοί κύκλοι στο ΝΑΤΟ και αναλυτές εκφράζουν ανησυχίες πως το επόμενο ορόσημο που θα μπορούσε να ξεπεραστεί είναι ο πόλεμος του 1939-1945 όταν χρειάστηκε να περάσουν 2.193 ημέρες μεταξύ της εισβολής των Ναζί στην Πολωνία και της λήξης των εχθροπραξιών με την παράδοση της Ιαπωνίας. Για να φθάσει αυτή τη διάρκεια, ο πόλεμος στην Ουκρανία θα πρέπει να εξακολουθήσει ως τις 26 Φεβρουαρίου του 2028, δηλαδή για περισσότερο από ενάμιση χρόνο ακόμη, ενδεχόμενο που σύσσωμη η διεθνής κοινότητα απεύχεται.

Ο Πούτιν φοβάται αιφνιδιαστική επίθεση «α λα Ιράν»

Μια παράμετρος καλυμμένη από την απόλυτη μυστικοπάθεια, το ζήτημα της ασφάλειας του Πούτιν συνιστά πηγή διαρκούς ανησυχίας στο Κρεμλίνο με τον συνεχιζόμενο πόλεμο και την ολοένα και μεγαλύτερη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης από τις δυτικές μυστικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, πρόσφατα, το δίκτυο από κάμερες που έχουν εγκατασταθεί για την ασφάλεια του Ρώσου προέδρου και του στενού επιτελείου του αποσυνδέθηκε προσωρινά για να ελεγχθεί η ευαλωτότητά του και να αποσοβηθούν κατά το μέτρο του δυνατού οποιεσδήποτε εξωτερικές απόπειρες παραβίασης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, το σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης που είναι τοποθετημένο αποκλειστικά για την προστασία του Πούτιν-εκτός από τις σχεδόν 300.000 κάμερες που παρακολουθούν τους πολίτες στη Μόσχα- τέθηκε ξανά σε λειτουργία μόνο αφού μηχανικοί το εξέτασαν εξονυχιστικά και το απομόνωσαν απολύτως από το διαδίκτυο. Τα έκτακτα μέτρα ασφαλείας συνδέονται άμεσα με τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Ο Αγιατολάχ Χαμενεϊ εξουδετερώθηκε με στοχευμένα πλήγματα μετά από την επιτυχή παραβίαση των καμερών κυκλοφορίας στην Τεχεράνη από τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες.

Ο φόβος για τη διαρροή δεδομένων γεωεντοπισμού και τα καταφύγια

Ο Αλεξάντερ Μπορντνίκοφ, επικεφαλής των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών, της πανίσχυρης FSB, φέρεται να έκρουσε πρώτος τον κώδωνα του κινδύνου, σύμφωνα με τους Financial Times. Επιπλέον, προειδοποίησε πως δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης που καθιστούν ευκολότερες τις παραβιάσεις και τις κυβερνοεπιθέσεις με άμεσο κίνδυνο του προέδρου. Το δημοσίευμα αναφέρει πως αρκετές από τις πρόσφατες επιτυχημένες ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος διευκολύνθηκαν από δεδομένα γεωεντοπισμού κινητών τηλεφώνων.

Την περασμένη εβδομάδα, το RBK Channel, επίσημο ρωσικό μέσο ενημέρωσης, μετέδωσε πως η FSB κατάφερε να αποτρέψει επιχείρηση που διεξήγαγαν «ξένες μυστικές υπηρεσίες» για να παγιδευθούν με κακόβουλο λογισμικό τα κινητά τηλέφωνα ανώτατων Ρώσων αξιωματούχων. Το ζήτημα παραμένει, σε κάθε περίπτωση, στο επίκεντρο των σχεδιασμών των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών. Δυτικές υπηρεσίες αναφέρουν πως η FSB έχει περιορίσει τις μετακινήσεις του Ρώσου προέδρου που φέρεται να διαμένει τον περισσότερο καιρό σε εκσυγχρονισμένα καταφύγια, με ένα εκ των οποίων να βρίσκεται κοντά στο Κράσνονταρ, στη νότια Ρωσία.