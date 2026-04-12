Σκληρή απάντηση στον Τραμπ από τους Φρουρούς της Επανάστασης: «Θανάσιμη δίνη» στα Στενά του Ορμούζ

Τον πλήρη έλεγχο στην κυκλοφορία των στενών του Ορμούζ υποστήριξαν ότι συνεχίζουν να έχουν οι Φρουροί της Επανάστασης την Κυριακή 12 Απριλίου ενώ απείλησαν να παγιδεύσουν τους εχθρούς τους σε μια «θανάσιμη δίνη».

«Όλη η κυκλοφορία (...) είναι πλήρως υπό τον έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων», ανακοίνωσε η ναυτική διοίκηση των Φρουρών με μήνυμα που δημοσιοποίησε μέσω του X και προσέθεσε «Ο εχθρός θα βρεθεί παγιδευμένος σε μια θανάσιμη δίνη μέσα στα στενά, αν κάνει ένα λάθος βήμα», πρόσθεσε η ναυτική διοίκηση δημοσιοποιώντας βίντεο στο οποίο εικονίζονται πλοία στο στόχαστρο.

Τραμπ: Έχω δώσει εντολή για το Ορμούζ

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται στον απόηχο των ανακοινώσεων Τραμπ ο οποίος υποστήριξε ότι το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ θα ξεκινήσει ναυτικό αποκλεισμό για πλοία που επιχειρούν να εισέλθουν ή να εξέλθουν από τον πορθμό ενώ παράλληλα υποστήριξε ότι έχει και την στήριξη του ΝΑΤΟ.

BREAKING: The U.S. Navy will begin the process of blockading "any and all ships" trying to enter or leave the Strait of Hormuz, Donald Trump has said



«Με άμεση ισχύ το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, το καλύτερο στον κόσμο, θα ξεκινήσει τη διαδικασία αποκλεισμού οποιουδήποτε πλοίου επιχειρεί να εισέλθει ή να εξέλθει από τα Στενά του Ορμούζ» ανέφερε ο αμερικανός Πρόεδρος.

«Έχω επίσης δώσει εντολή στο Ναυτικό μας να εντοπίζει και να αναχαιτίζει κάθε πλοίο σε διεθνή ύδατα που έχει πληρώσει τέτοιο τέλος στο Ιράν. Όποιος πληρώνει παράνομο τέλος δεν θα έχει ασφαλή διέλευση στην ανοιχτή θάλασσα» συμπλήρωσε.

«Κάθε Ιρανός που θα πυροβολήσει εναντίον μας ή εναντίον ειρηνικών πλοίων θα καταρρεύσει στην κόλαση. Το Ιράν γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα πώς να τελειώσει αυτή η κατάσταση που έχει ήδη καταστρέψει τη χώρα του» έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορώντας την Τεχεράνη πως αρνήθηκε να αναλάβει την οποιαδήποτε δέσμευση για τα πυρηνικά όπλα.

Υπενθυμίζεται πως ο Τζέι Ντι Βανς στις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα από το Πακιστάν δεν είχε κάνει την παραμικρή αναφορά στο ζήτημα των Στενών του Ορμούζ.

«Το ΝΑΤΟ θέλει να βοηθήσει»

Επίσης, την Κυριακή (12/4), σε συνέντευξή του στο Fox News, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε για τις νάρκες που τοποθέτησε το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ και είπε ότι δεν θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να «καθαριστούν». Πρόσθεσε: «Το ΝΑΤΟ θέλει να βοηθήσει στα Στενά του Ορμούζ».

Το Ιράν ανακοίνωσε 3.375 νεκρούς στον πόλεμο

Η ιρανική ιατροδικαστική υπηρεσία ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει ταυτοποιήσει 3.375 ανθρώπους οι οποίοι σκοτώθηκαν από την αρχή του πολέμου που εξαπολύθηκε στις 28 Φεβρουαρίου από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.



«Στη διάρκεια του πρόσφατου πολέμου που μας επιβλήθηκε, έχουν ταυτοποιηθεί τα πτώματα 3.375 μαρτύρων», ανακοίνωσε ο Αμπάς Μασζεντί, επικεφαλής της υπηρεσίας αυτής που ανήκει στη δικαστική εξουσία, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Ο ίδιος δήλωσε πως στον απολογισμό αυτό περιλαμβάνονται 2.875 άνδρες, χωρίς να διευκρινίσει αν επρόκειτο για ενηλίκους, παιδιά ή αμάχους.



Η μη κυβερνητική οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA), η οποία έχει την έδρα της στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε από την πλευρά της καταγράψει στις 6 Απριλίου τουλάχιστον 3.597 νεκρούς, από τους οποίους 1.665 άμαχοι - μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 248 παιδιά.



Εξαιτίας των περιορισμών που επιβάλλονται στα μέσα ενημέρωσης, το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τους απολογισμούς αυτούς από ανεξάρτητες πηγές.