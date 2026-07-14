Οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι χτύπησαν δύο δεξαμενόπλοια των ΗΑΕ στα Στενά του Ορμούζ

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν πυραυλική επίθεση εναντίον δύο δεξαμενόπλοιων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων που κινούνταν στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ. Παράλληλα, δημοσιοποίησαν βίντεο, το οποίο, σύμφωνα με τους ίδιους, καταγράφει τη στιγμή της εκτόξευσης των πυραύλων.

Οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων καταδίκασαν το περιστατικό, κάνοντας λόγο για μια «απρόκλητη επίθεση», ενώ επιβεβαίωσαν ότι ένας Ινδός ναυτικός έχασε τη ζωή του. Την ίδια ώρα, οι Φρουροί της Επανάστασης έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο, το οποίο, σύμφωνα με τον ισχυρισμό τους, απεικονίζει τη στιγμή της εκτόξευσης πυραύλων.

Συνεχίζονται οι αμερικανικές επιδρομές

Την ίδια στιγμή, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, πραγματοποιώντας για τρίτη συνεχόμενη νύχτα αεροπορικά πλήγματα, σύμφωνα με το BBC news.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού, κατά τη διάρκεια πολύωρης επιχείρησης επλήγησαν εγκαταστάσεις σε διάφορα σημεία της χώρας, μεταξύ αυτών στις στρατηγικής σημασίας πόλεις Μπουσέρ και Μπαντάρ Αμπάς.

Από την άλλη πλευρά, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι καταγράφηκαν πέντε ισχυρές εκρήξεις στην περιοχή της Μπαντάρ Αμπάς, ενώ πληροφορίες από τοπικές αρχές κάνουν λόγο για πλήγματα και σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο νοτιοδυτικό Ιράν.

Το Ιράν επεκτείνει τα αντίποινα

Παράλληλα με τα γεγονότα στα Στενά του Ορμούζ, η Τεχεράνη φέρεται να εξαπέλυσε επιθέσεις και κατά χωρών που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις.

Στο Μπαχρέιν, όπου βρίσκεται η έδρα του Πέμπτου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αεράμυνας και αναχαιτίστηκαν αρκετοί πύραυλοι. Εκρήξεις ακούστηκαν και στην πρωτεύουσα Μανάμα, με την κυβέρνηση να κατηγορεί το Ιράν ότι έθεσε σε κίνδυνο αμάχους.

Αντίστοιχη κινητοποίηση σημειώθηκε και στην Ιορδανία, όπου οι ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν τέσσερις πυραύλους πριν αυτοί πλήξουν στόχους στο έδαφος της χώρας.

Breaking 🚨 Just moments ago, a large shipment of smuggled weaponry destined for an Israeli cargo vessel near the Strait of Hormuz was destroyed by Iran. This is clearly visible in the footage. pic.twitter.com/XCJnkEfS8b — IRGC (@IRGC_Press) July 14, 2026

Αυξάνεται η ανησυχία για τα Στενά του Ορμούζ

Οι τελευταίες εξελίξεις καταγράφονται λίγες ώρες μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Ουάσινγκτον θα αναλάβει τον έλεγχο της ασφάλειας των Στενών του Ορμούζ, προαναγγέλλοντας την επιβολή τέλους διέλευσης στα εμπορικά πλοία.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους στον κόσμο για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου. Για τον λόγο αυτό, κάθε στρατιωτικό επεισόδιο στην περιοχή προκαλεί έντονη ανησυχία στις διεθνείς αγορές και εντείνει τους φόβους για περαιτέρω αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή.

Με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχίζονται και τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν πλήγματα, η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με αυξανόμενη ανησυχία τις εξελίξεις, καθώς ο κίνδυνος μιας ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης παραμένει ιδιαίτερα υψηλός.