Οι φυτοστερόλες στις φυτικές τροφές συνδέονται με χαμηλότερο κίνδυνο καρδιοπάθειας και διαβήτη

Ένα φυσικό συστατικό που βρίσκεται σε πολλές φυτικές τροφές φαίνεται ότι μπορεί να προσφέρει σημαντική προστασία απέναντι στις καρδιακές παθήσεις και τον διαβήτη τύπου 2, σύμφωνα με νέα επιστημονικά δεδομένα. Τα άτομα που κατανάλωναν μεγαλύτερες ποσότητες φυτοστερολών παρουσίαζαν καλύτερους δείκτες ρύθμισης της ινσουλίνης, χαμηλότερα επίπεδα φλεγμονής και διαφορές στο μικροβίωμα του εντέρου που συνδέονται με πιο υγιή μεταβολική λειτουργία. Τα συμπεράσματα προέρχονται από μεγάλη ανάλυση στοιχείων περισσότερων από 200.000 ενηλίκων στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία παρουσιάστηκε στο συνέδριο Nutrition 2025 της Αμερικανικής Εταιρείας Διατροφής.

Δες ποιες τροφές περιέχουν φυτοστερόλες και τι έδειξε η μεγάλη μελέτη για την προστασία της καρδιάς και του μεταβολισμού.