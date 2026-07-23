«Απάνθρωπη πράξη» - Οι γάτες χρησιμοποιούνται ως πυρσοί για τις φωτιές στην Ιταλία

Καθώς οι πυρκαγιές μαίνονταν στη νότια Ιταλία, οι Αρχές που ερευνούσαν το ενδεχόμενο εμπρησμού, βρήκαν ένα φρικιαστικό στοιχείο: γάτες «με εύφλεκτα κουρέλια δεμένα στις ουρές τους».



«Αυτά τα ζώα αφέθηκαν ελεύθερα στα χωράφια, όπου έτρεχαν και διέδιδαν τη φωτιά», δήλωσε ο Ντομένικο Κοσταρέλα της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας της Καλαβρίας σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Facebook την Τρίτη 22 Ιουλίου. Πρόσθεσε ότι και άλλα στοιχεία υποδείκνυαν εμπρησμό, όπως κεριά που είχαν αναφλεγεί ανάμεσα σε πανιά και συσκευές καθυστερημένης ανάφλεξης.

Οι πυροσβέστες εξακολουθούν να προσπαθούν να περιορίσουν τις πυρκαγιές γύρω από το Εθνικό Πάρκο Πολίνο της Καλαβρίας, σύμφωνα με τον ιταλικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα RAI, ο οποίος ανέφερε ότι οι πυροσβεστικές ομάδες έχουν ολοκληρώσει περισσότερες από 160 αποστολές εντός της Καλαβρίας τις τελευταίες 24 ώρες.

Σύμφωνα με το ιταλικό δίκτυο SkyTG24, θυγατρικό του CNN, η Ιταλική Ένωση για την Προστασία των Ζώων και του Περιβάλλοντος υπέβαλε καταγγελία και πρόσφερε αμοιβή 1.000 ευρώ για πληροφορίες σχετικά με το ποιος ενδέχεται να έβαλε φωτιά στις γάτες.

Μέθοδοι μαφίας

Η χρήση γάτας για τη διάδοση της φωτιάς δεν αποτελεί νέο φαινόμενο στη νότια Ιταλία. Το 2016, οι αρχές της Σικελίας κατηγόρησαν τη Μαφία ότι χρησιμοποίησε γάτες για να προκαλέσει δασικές πυρκαγιές σε ένα εθνικό πάρκο. Τον επόμενο χρόνο, αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η ίδια τακτική χρησιμοποιήθηκε για την πρόκληση πυρκαγιών έξω από τη Νάπολη, κοντά στον Βεζούβιο.



Η ερευνήτρια του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϊ, Λόρεν Πίρσον, δήλωσε στο CNN ότι υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ομάδες της Μαφίας συχνά προκαλούν πυρκαγιές για να αποκτήσουν τον έλεγχο της περιοχής, αγοράζοντας συχνά γη σε υψηλές τιμές μετά την καταστροφή.

Τα τελευταία χρόνια, όπως ανέφερε ο Πίρσον, ορισμένες ομάδες οργανωμένου εγκλήματος έχουν εκμεταλλευτεί τη μετάβαση της Ιταλίας στην καθαρή ενέργεια· ένας αγρότης που κατέθεσε ενώπιον μιας επιτροπής κατά της Μαφίας το 2022 δήλωσε ότι εταιρείες ηλιακών πάνελ τον προσέγγισαν για να πουλήσει τη γη του, αφού αυτή είχε καεί.



Ο Σέρτζιο Ναζάρο, δημοσιογράφος και πρώην εκπρόσωπος του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής κατά της Μαφίας, δήλωσε ότι οι μαφιόζικες ομάδες εκμεταλλεύονται τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης μέσω οργανώσεων-βιτρινών, «από το εργατικό δυναμικό που βάζει τη φωτιά μέχρι την παραχώρηση άδειας για την κατασκευή σε καμένη γη».

Στην Καλαβρία, ο Κοσταρέλα από την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας προειδοποίησε ότι η παύση των εμπρησμών θα απαιτούσε μια κοινωνική αλλαγή. «Επιστρέφουμε στη δουλειά και στις θέσεις μας, αλλά χρειαζόμαστε μια αλλαγή νοοτροπίας». «Πρόκειται για απάνθρωπες πράξεις. Δυστυχώς, οι άνθρωποι είναι οι χειρότεροι εχθροί του εαυτού τους».