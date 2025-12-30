Οι γυναίκες απολαμβάνουν περισσότερο τις κοινωνικές σχέσεις και οι άντρες τα αγαθά, λέει μελέτη

Η σύγκριση της ψυχολογίας ανδρών και γυναικών δείχνει μια ενδιαφέρουσα διαφορά: Οι άνδρες φαίνονται πιο ευτυχισμένοι σύμφωνα με αξιολογήσεις της καθημερινής ευημερίας, ενώ οι γυναίκες εμφανίζουν υψηλότερη συνολική ικανοποίηση από τη ζωή τους, όταν αξιολογούνται οι κοινωνικές σχέσεις. Αυτό υποδηλώνει ότι οι γυναίκες προτεραιοποιούν τις κοινωνικές σχέσεις και την αίσθηση υποστήριξης, οι οποίες φαίνεται να επηρεάζουν σημαντικά την αντίληψη για μια καλή ζωή.

Οι προηγούμενες μελέτες για τη διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών συχνά περιορίζονταν σε μετρήσεις ψυχικής ή σωματικής υγείας. Επιπλέον, μεγάλο μέρος της έρευνας αφορούσε δυτικές χώρες με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και πλούτο, γεγονός που εμπόδιζε τη γενίκευση των αποτελεσμάτων. Η νέα μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό The Journal of Positive Psychology κάλυψε αυτά τα κενά με πιο ολοκληρωμένα και διεθνή δεδομένα.

Η ανάλυση καθημερινών εμπειριών και συναισθημάτων

Όπως αναφέρεται στο PsyPost, ο καθηγητής Τιμ Λόμας χρησιμοποίησε δεδομένα από το Gallup World Poll, που βασίζονται σε αντιπροσωπευτικά δείγματα ενηλίκων από 142 χώρες. Η μελέτη κάλυψε την περίοδο 2020–2022 και περιλάμβανε 391.656 συμμετέχοντες, συνδυάζοντας συνεντεύξεις μέσω τηλεφώνου και διά ζώσης. Τα δεδομένα αφορούσαν 31 διαφορετικούς δείκτες ευημερίας, από αξιολόγηση ζωής έως καθημερινές εμπειρίες και ευρύτερους παράγοντες ποιότητας ζωής.

Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι οι άνδρες βαθμολογήθηκαν υψηλότερα σε 21 από τα 31 μέτρα, κυρίως όσον αφορά τη μάθηση νέων πραγμάτων και την απόλαυση της καθημερινότητας. Επιπλέον, ανέφεραν λιγότερο πόνο, άγχος και αρνητικά συναισθήματα. Οι άνδρες νιώθουν επίσης μεγαλύτερη ασφάλεια και αυτονομία στις επιλογές τους, π.χ. στη δυνατότητα να περπατούν μόνοι τη νύχτα ή να διαλέγουν το επάγγελμά τους.

Η σημασία των κοινωνικών σχέσεων στην ευημερία των γυναικών

Παρά τα παραπάνω, οι γυναίκες σημείωσαν υψηλότερη συνολική ικανοποίηση. Ενώ οι άνδρες υπερέχουν σε περισσότερες καθημερινές παραμέτρους, η σημασία των κοινωνικών σχέσεων για την υποκειμενική ευημερία φαίνεται να δίνει πλεονέκτημα στις γυναίκες, επιβεβαιώνοντας ότι η ποιότητα των διαπροσωπικών σχέσεων μπορεί να υπερβαίνει άλλες μετρήσεις στην αίσθηση ευτυχίας.

Οι γυναίκες ξεχωρίζουν κυρίως σε κοινωνικές συνδέσεις και ιεραρχουν υψηλότερα την αίσθηση σεβασμού και υποστήριξης από φίλους και συγγενείς. Επίσης, αξιολογούν καλύτερα την αρμονία στις σχέσεις τους. Αυτό δείχνει ότι η ισχυρή κοινωνική δικτύωση μπορεί να αντισταθμίσει ελλείψεις σε άλλες πτυχές της καθημερινής ευημερίας, εξηγώντας γιατί παρά τα μειονεκτήματα σε κάποιες μετρήσεις, οι γυναίκες αισθάνονται γενικά πιο ικανοποιημένες με τη ζωή τους.

Οι γεωγραφικές και πολιτισμικές διαφορές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Στη νότια Ασία οι άνδρες έχουν πλεονέκτημα, ενώ στην ανατολική Ασία οι γυναίκες υπερέχουν. Χώρες με ανεπτυγμένη ισότητα μεταξύ των φύλων, όπως η Ισλανδία, δείχνουν ότι οι γυναίκες μπορούν να υπερτερούν ακόμα και σε παραδοσιακά ανδροκρατούμενους δείκτες. Αντίθετα, σε περιοχές με περιορισμένα δικαιώματα, όπως το Αφγανιστάν, οι άνδρες υπερέχουν σε όλα τα μέτρα.

Γεωγραφικές και δημογραφικές διαφοροποιήσεις

Δημογραφικοί παράγοντες όπως η ηλικία, η εκπαίδευση και το εισόδημα επηρεάζουν τα αποτελέσματα. Η αύξηση της ηλικίας τείνει να ευνοεί περισσότερο τους άνδρες, ενώ υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης και εισοδήματος φαίνεται να ωφελούν ελαφρά περισσότερο τις γυναίκες. Αυτές οι διαφοροποιήσεις υπογραμμίζουν ότι η ευημερία είναι πολυδιάστατη και ότι τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά.

Η μελέτη έχει περιορισμούς, όπως την επιλογή των 31 μετρήσεων και την προσέγγιση, που δεν επιτρέπει την εκτίμηση αιτιώδους σχέσης. Οι μέσοι όροι δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα την ατομική εμπειρία και σε μελλοντική έρευνα προγραμματίζεται η χρήση πάνελ δεδομένων για να αναδειχθούν τάσεις και σχέσεις σε συνάρτηση με τον χρόνο.