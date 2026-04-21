Οι γυναίκες επιλέγουν πιο ελκυστικούς άντρες όταν αυτές έχουν μεγαλύτερη οικονομική δύναμη

Για δεκαετίες, οι επιστήμονες προσπαθούν να απαντήσουν σε ένα φαινομενικά απλό αλλά βαθιά σύνθετο ερώτημα: γιατί άνδρες και γυναίκες συχνά δηλώνουν διαφορετικά πράγματα όταν περιγράφουν τον «ιδανικό σύντροφο»; Σύμφωνα με νέα διεθνή επιστημονική μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό PNAS, η απάντηση μπορεί να είναι λιγότερο «βιολογική» και περισσότερο… οικονομική.

Η έρευνα δείχνει ότι οι προτιμήσεις για οικονομική ασφάλεια σε έναν σύντροφο δεν είναι σταθερές, αλλά προσαρμόζονται στο περιβάλλον και στις συνθήκες εισοδήματος. Με απλά λόγια, όσο πιο δύσκολη είναι η οικονομική κατάσταση ενός ατόμου ή της κοινωνικής του ομάδας, τόσο περισσότερο αυξάνεται η σημασία που δίνει στους οικονομικούς πόρους ενός πιθανού συντρόφου.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Οι ερευνητές δεν περιορίστηκαν σε μια κλασική δημοσκόπηση. Αντίθετα, δημιούργησαν ένα ελεγχόμενο εικονικό περιβάλλον, στο οποίο συμμετείχαν περισσότεροι από 600 άνθρωποι από πέντε χώρες. Οι συμμετέχοντες τοποθετήθηκαν σε διαφορετικές «εικονικές κοινωνίες», όπου άλλαζαν δύο βασικές παράμετροι: το προσωπικό τους εισόδημα και το πόσο άνισα κατανέμονταν τα χρήματα μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Αυτό το πειραματικό μοντέλο επέτρεψε στους επιστήμονες να δουν πώς αλλάζουν οι ερωτικές προτιμήσεις όταν αλλάζουν οι οικονομικές συνθήκες, χωρίς τις συνηθισμένες κοινωνικές και πολιτισμικές παρεμβολές που υπάρχουν στις έρευνες της πραγματικής ζωής

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα

Τα συμπεράσματα της έρευνας ήταν ιδιαίτερα ξεκάθαρα. Όταν οι συμμετέχοντες είχαν χαμηλότερο εισόδημα, έδιναν μεγαλύτερη σημασία σε χαρακτηριστικά όπως μια καλή δουλειά, οικονομική σταθερότητα και δυνατότητα οικονομικής υποστήριξης από τον σύντροφο. Αντίθετα, όταν είχαν υψηλότερο εισόδημα, αυτές οι προτιμήσεις χαλάρωναν αισθητά.

Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει τις επιλογές είναι η οικονομική ανισότητα: όταν οι γυναίκες είχαν μεγαλύτερο οικονομικό μερίδιο σε σχέση με τους άνδρες, οι διαφορές στις προτιμήσεις μεταξύ των δύο φύλων μειώνονταν σημαντικά. Σε ορισμένες περιπτώσεις σχεδόν εξαφανίζονταν. Αυτό το εύρημα αμφισβητεί την ιδέα ότι οι διαφορές ανδρών και γυναικών στις ερωτικές προτιμήσεις είναι απόλυτα σταθερές και βιολογικά προκαθορισμένες. Αντίθετα, δείχνει ότι αυτές οι διαφορές μπορούν να «συρρικνωθούν» ή να ενισχυθούν ανάλογα με τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες.

Ωστόσο, η μελέτη εντόπισε και κάτι εξίσου σημαντικό: δεν επηρεάζονται όλα τα χαρακτηριστικά με τον ίδιο τρόπο. Οι προτιμήσεις για την εξωτερική εμφάνιση και την ηλικία του συντρόφου παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητες, ανεξάρτητα από το εισόδημα ή την οικονομική ανισότητα. Αυτό σημαίνει ότι, ενώ τα χρήματα και η οικονομική ασφάλεια φαίνεται να είναι «ευέλικτα» κριτήρια στις σχέσεις, άλλα στοιχεία όπως η εμφάνιση ή η ηλικία φαίνεται να λειτουργούν πιο σταθερά.

Πώς ερμηνεύονται τα αποτελέσματα

Οι επιστήμονες προτείνουν μια ερμηνεία που βασίζεται στη λεγόμενη «συμπεριφορική οικολογία». Σύμφωνα με αυτή, οι άνθρωποι προσαρμόζουν τις προτιμήσεις τους με τρόπο που αυξάνει τις πιθανότητες επιβίωσης και ευημερίας στο εκάστοτε περιβάλλον. Όταν υπάρχει οικονομική ανάγκη, η οικονομική ασφάλεια ενός συντρόφου γίνεται πιο σημαντική. Όταν δεν υπάρχει, άλλα χαρακτηριστικά αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα.

Η μελέτη αγγίζει και ένα πιο ευαίσθητο κοινωνικά ζήτημα: το αν οι κοινωνικές αλλαγές, όπως η αύξηση της οικονομικής ισχύος των γυναικών, θα επηρεάσουν τις σχέσεις και τη «ζήτηση» για οικονομικά ισχυρούς συντρόφους. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι κάτι τέτοιο είναι πιθανό, αφού όσο αυξάνονται οι οικονομικοί πόροι των γυναικών, τόσο μειώνεται η έμφαση στην οικονομική υπεροχή του άνδρα συντρόφου. Με άλλα λόγια, η εικόνα των σχέσεων δεν είναι στατική. Αντίθετα, φαίνεται να αλλάζει μαζί με την οικονομία.

Αυτό που κάνει τη συγκεκριμένη έρευνα να ξεχωρίζει είναι ότι χρησιμοποιεί πειραματική μέθοδο και όχι απλή παρατήρηση. Έτσι, αποφεύγει αρκετά από τα προβλήματα των προηγούμενων μελετών, όπου ήταν δύσκολο να διαχωριστεί αν οι διαφορές οφείλονται στην οικονομία, στην κουλτούρα ή σε άλλους παράγοντες. Παρόλα αυτά, οι ίδιοι οι ερευνητές τονίζουν ότι δεν πρόκειται για μια «τελική απάντηση», αλλά για ένα ακόμη κομμάτι σε μια πολύ μεγαλύτερη επιστημονική συζήτηση. Το βασικό συμπέρασμα όμως είναι σαφές: οι ερωτικές μας προτιμήσεις δεν είναι τόσο σταθερές όσο νομίζουμε. Αντίθετα, φαίνεται να επηρεάζονται έντονα από το πόσο ασφαλείς και οικονομικά σταθεροί είμαστε – και από το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε.

Η μελέτη δημοσιεύεται στο PNAS.