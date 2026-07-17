Οι ημιαγωγοί πιέζουν τις αγορές – Ήπια πτώση σε Ευρώπη και Χρηματιστήριο Αθηνών

Οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές κινούνται σε ήπια πτωτική τροχιά, καθώς η κρίση στον κλάδο των ημιαγωγών (microchips), που επηρέασε τις αγορές των ΗΠΑ και της Ασίας τα ξημερώματα, επιβαρύνει το επενδυτικό κλίμα. Στο ελληνικό χρηματιστήριο καταγράφεται επίσης μικρή υποχώρηση, με τις τραπεζικές μετοχές να δέχονται πιέσεις από ρευστοποιήσεις, ενώ ανοδικά κινούνται επιλεγμένα μη τραπεζικά blue chips.

Πιέσεις στις τράπεζες – Αντοχές στα blue chips

Στην ελληνική αγορά, οι επενδυτές προχωρούν σε κατοχύρωση κερδών κυρίως στις τραπεζικές μετοχές, με τον κλάδο να αποτελεί το βασικό σημείο πίεσης της συνεδρίασης. Εξαίρεση αποτελεί η Crediabank, η οποία κινείται ανοδικά παρά το αρνητικό κλίμα στον τραπεζικό κλάδο.

Αντίθετα, από τα μη τραπεζικά blue chips θετική εικόνα παρουσιάζουν η Coca-Cola HBC, η ΔΕΗ και η Jumbo, καταγράφοντας κέρδη και περιορίζοντας τις απώλειες του Γενικού Δείκτη.

Οι ημιαγωγοί στο επίκεντρο των διεθνών αγορών

Οι πιέσεις στις διεθνείς αγορές συνδέονται με τις ανησυχίες γύρω από τον κλάδο των microchips, ο οποίος αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης για την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη και τις βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας.

Η επιδείνωση του κλίματος σε Αμερική και Ασία μεταφέρεται στην Ευρώπη, με τους επενδυτές να εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί και να περιορίζουν την έκθεσή τους σε πιο ευαίσθητους κλάδους.

Σταθερό το ευρώ έναντι του δολαρίου

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ σημειώνει οριακή άνοδο 0,03% έναντι του δολαρίου και διαμορφώνεται στα 1,1448 δολάρια.

Το ενιαίο νόμισμα βρίσκεται στα 185,7020 γεν, στις 0,8501 στερλίνες και στα 0,9242 ελβετικά φράγκα.

Το δολάριο υποχωρεί κατά 0,07% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 162,2370 γεν, ενώ η στερλίνα καταγράφει πτώση 0,11% έναντι του αμερικανικού νομίσματος, στα 1,3464 δολάρια.