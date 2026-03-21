Οι ΗΠΑ αίρουν ορισμένες κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο για να μετριάσουν τις πιέσεις στην αγορά

Στην άρση ορισμένων κυρώσεων στις αγορές πετρελαίου από το Ιράν στη θάλασσα για 30 ημέρες προχωρά η κυβέρνηση Τραμπ, με στόχο να μετριάσει τις αυξανόμενες τιμές που έχουν καταγραφεί τις περασμένες εβδομάδες λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι η εξαίρεση αυτή θα μπορούσε να διοχετεύσει περίπου 140 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στις παγκόσμιες αγορές, συμβάλλοντας στην αποκλιμάκωση της πίεσης στην προσφορά. Οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί περίπου κατά 50%, ξεπερνώντας τα 100 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο από το 2022.

«Απελευθερώνοντας προσωρινά αυτήν την υπάρχουσα προσφορά για τον κόσμο, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα φέρουν γρήγορα περίπου 140 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στις παγκόσμιες αγορές, αυξάνοντας την ποσότητα παγκόσμιας ενέργειας και συμβάλλοντας στην ανακούφιση των προσωρινών πιέσεων στην προσφορά που προκαλεί το Ιράν», δήλωσε ο Μπέσεντ του στο X.

Φόβοι για ενίσχυση του Ιράν

Ωστόσο, η πολιτική αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Ορισμένοι αναλυτές εκφράζουν φόβους ότι ενδέχεται να ενισχύσει έμμεσα την οικονομική δυνατότητα του Ιράν να χρηματοδοτεί τις στρατιωτικές του δραστηριότητες.

Ο Μπέσεντ απέρριψε αυτές τις ανησυχίες, τονίζοντας ότι η άδεια είναι αυστηρά περιορισμένη σε ήδη υπάρχοντα φορτία και δεν επιτρέπει νέα παραγωγή ή αγορές, ενώ παράλληλα οι ΗΠΑ διατηρούν την πίεση στο Ιράν μέσω του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος. «Στην ουσία, θα χρησιμοποιήσουμε τα ιρανικά βαρέλια εναντίον της Τεχεράνης για να διατηρήσουμε την τιμή χαμηλή καθώς συνεχίζουμε τις επιχειρήσεις μας στην περιοχή».

Η κίνηση αυτή είναι η τρίτη κατά σειρά χαλάρωση κυρώσεων μέσα σε περίπου δύο εβδομάδες, καθώς είχαν προηγηθεί αντίστοιχα μέτρα που αφορούσαν και το ρωσικό πετρέλαιο.

Παράλληλα, η κατάσταση επιβαρύνεται από το γεγονός ότι το Στενό του Ορμούζ, μέσω του οποίου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου, έχει ουσιαστικά κλείσει λόγω της σύγκρουσης, περιορίζοντας σημαντικά τις διεθνείς ροές ενέργειας.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι τα μέτρα αυτά ενδέχεται να έχουν περιορισμένο αποτέλεσμα εάν δεν αποκατασταθεί η ναυσιπλοΐα στο στενό. Ταυτόχρονα, εκτιμάται ότι χώρες όπως η Κίνα, ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ιρανικού πετρελαίου, και η Ιαπωνία ενδέχεται να ωφεληθούν από την αύξηση της διαθέσιμης προσφοράς.

Κατηγορηματική απάντηση του Ιράν

Κατηγορηματική ήταν η απάντηση του Ιράν στις δηλώσεις από την πλευρά των ΗΠΑ περί ενδεχόμενης χαλάρωσης των κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο.

Η Τεχεράνη διαβεβαίωσε ότι δεν διαθέτει κανένα πλεόνασμα αργού πετρελαίου που θα μπορούσε να διοχετευθεί άμεσα στις διεθνείς αγορές, αμφισβητώντας ευθέως τις εκτιμήσεις της Ουάσινγκτον.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Πετρελαίου, Saman Ghoddos, διέψευσε αυτό το σενάριο. Όπως τόνισε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X: «Το Ιράν εκ των πραγμάτων δεν διαθέτει πλέον πλεόνασμα αργού, ούτε στη θάλασσα ούτε για τον εφοδιασμό των διεθνών αγορών».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού αποσκοπούν κυρίως στο να δημιουργήσουν προσδοκίες στους αγοραστές πετρελαίου.