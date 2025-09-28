Οι ΗΠΑ ανακάλεσαν τη βίζα του Κολομβιανού προέδρου: Κάλεσε τους στρατιώτες να παρακούσουν τον Τραμπ

Οι εντάσεις στις σχέσεις ΗΠΑ – Κολομβίας κλιμακώνονται, μετά την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την ανάκληση της βίζας του Κολομβιανού προέδρου, Γκουστάβο Πέτρο. Η απόφαση ήρθε μετά τη συμμετοχή του σε διαδήλωση στη Νέα Υόρκη, όπου κάλεσε τους Αμερικανούς στρατιώτες «να μην στρέφουν τα όπλα τους εναντίον της ανθρωπότητας» και «να παρακούσουν τις διαταγές του Ντόναλντ Τραμπ».

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι «θα ανακαλέσει τη βίζα του Πέτρο λόγω των απερίσκεπτων και προκλητικών ενεργειών του».

Ο Κολομβιανός πρόεδρος βρισκόταν στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Την Παρασκευή πήρε μέρος σε διαδήλωση έξω από το κτίριο του Οργανισμού για τον πόλεμο στη Γάζα, ενώ το Σάββατο επέστρεψε στην πατρίδα του όπως ήταν προγραμματισμένο. Όπως δήλωσε μέσω «X», ενημερώθηκε για την υπόθεση της βίζας του κατά την άφιξή του στην Κολομβία, επισημαίνοντας ότι «το διεθνές δίκαιο μου παρέχει ασυλία για να πάω στον ΟΗΕ και δεν πρέπει να υπάρξουν αντίποινα για την ελεύθερη γνώμη μου, επειδή είμαι ελεύθερος άνθρωπος».

Ο ίδιος συμπλήρωσε: «Δεν με νοιάζει (σ.σ. που δεν έχω βίζα), επειδή είμαι και ευρωπαίος πολίτης. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζομαι βίζα για να ταξιδέψω στις ΗΠΑ».

Llegó a Bogotá. Ya no tengo visa para viajar a EEUU. No me importa. No necesito Visa sino ESTA, por que no solo soy ciudadano colombiano sino ciudadano europeo, y en realidad me considero una persona libre en el mundo.



La humanidad debe ser libre en todo el mundo. Tenemos el… — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 27, 2025

Παρότι η Κολομβία θεωρείται ένας από τους στενότερους συμμάχους της Ουάσιγκτον στη Λατινική Αμερική, κυρίως στον αγώνα κατά των ναρκωτικών, οι σχέσεις του Πέτρο με την κυβέρνηση Τραμπ είναι συχνά τεταμένες.

Να σημειωθεί ότι στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Τρίτη, ζήτησε την ποινική δίωξη του Ντόναλντ Τραμπ και άλλων αξιωματούχων, για τις φονικές επιθέσεις αυτού του μήνα εναντίον σκαφών στην Καραϊβική, τα οποία –σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο– μετέφεραν ναρκωτικά.