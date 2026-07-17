Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι αναλαμβάνουν τις έρευνες για το σπασμένο παράθυρο στη πτήση της Ryanair

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει τις έρευνες για το σπάσιμο του παραθύρου και την αποκόλληση τμήματος του κινητήρα τής πτήσης της Ryanair πάνω από την Ελλάδα.



Πρόκειται για την πτήση που ένας 60χρονος Σέρβος επιβάτης βγήκε ο μισός εκτός καμπίνας μετά το σπάσιμο του παραθύρου, γλιτώνοντας από τύχη τα χειρότερα.



Οι ελληνικές αρμόδιες Aρχές ανέθεσαν στην NTSB τις έρευνες, ωστόσο θα συμμετέχει και η Ελλάδα με την ιδιότητα του διαπιστευμένου εκπροσώπου.

Following further analysis of the Ryanair Boeing 737 flight track, investigators determined that the accident occurred in Greek airspace. Under the provisions of ICAO Annex 13, which allow the country in which the accident occurs to delegate an investigation, the Hellenic Air and… https://t.co/v1m0LbeGTt — NTSB Newsroom (@NTSB_Newsroom) July 16, 2026

«Η ζώνη του έσωσε τη ζωή»

Συγκλονίζουν οι περιγραφές της συζύγου του επιβάτη. Μιλώντας στην ΕΡΤ, η γυναίκα περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν, τονίζοντας πως ο σύζυγός της σώθηκε χάρη στη ζώνη ασφαλείας που φορούσε.

«Μόλις έσπασε το παράθυρο, ο άνδρας μου παρασύρθηκε προς τα έξω μέχρι το στήθος. Έμεινε έτσι για περίπου δύο λεπτά. Η επιβάτιδα που καθόταν δίπλα του τον κρατούσε από το χέρι και μαζί με ακόμη δύο άτομα καταφέραμε να τον τραβήξουμε πίσω. Έπεσαν οι μάσκες οξυγόνου και επικράτησε πανικός. Ο σύζυγός μου λιποθύμησε τρεις φορές», ανέφερε.



Σύμφωνα με την ίδια, οι επιβάτες προσπάθησαν να περιορίσουν την αποσυμπίεση τοποθετώντας μια βαλίτσα στο σπασμένο παράθυρο, όμως η πίεση την παρέσυρε έξω από το αεροσκάφος.