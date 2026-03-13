ΗΠΑ: Επικήρυξαν την ιρανική ηγεσία για 10 εκατ. δολάρια - Στέλνουν πεζοναύτες και πλοία στον Περσικό

Έως και 10 εκατομμύρια δολάρια προσφέρει το αμερικάνικο υπουργείο Εξωτερικών σε όποιον πολίτη παράσχει πληροφορίες που σχετίζονται με τον νέο Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, καθώς και ανώτερους αξιωματούχους και προσωπικότητες που συνδέονται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Tο γραφείο Αμοιβών και Δικαιοσύνης του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανάρτησε φωτογραφία με τα 10 πρόσωπα τα οποία καταζηντούνται. Μεταξύ αυτό φιγουράρουν ο νέος Ιρανός ηγέτης, ο αναπληρωτής αρχηγός του προσωπικού του Αλί Χαμενεΐ, Αλί Ασγκάρ Χετζάζι, ο ανώτατος αξιωματούχος ασφαλείας, Αλί Λαριτζανί, ο ανώτερος στρατιωτικός σύμβουλος του Ανώτατου Ηγέτη Γιαχία Ραχίμ Σαφάβι, ο υπουργός Εσωτερικών Εσκαντάρ Μομένι και ο υπουργός Πληροφοριών Εσμαίλ Χατίμπ.

Στη φωτογραφία υπάρχουν και τέσσερις εικόνες με μαύρο φόντο, χωρίς ονόματα αλλά μόνο με την ιδιότητα των καταζητούμενων. Για παράδειγμα, οι ΗΠΑ ζητούν πληροφορίες για τον γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Άμυνας, τον επικεφαλής του στρατιωτικού γραφείου του Ανώτατου Ηγέτη, τον αρχηγό του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και τον σύμβουλο του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν.

Σύμφωνα με το κείμενο που παρατίθεται, αυτά τα άτομα περιγράφονται ως βασικοί ηγέτες που εμπλέκονται στη διοίκηση και την καθοδήγηση διαφόρων κλάδων των Φρουρών της Επανάστασης, οι οποίοι, όπως αναφέρεται, είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την εκτέλεση πολεμικών επιχειρήσεων παγκοσμίως.

Παράλληλα, συμβουλεύει όποιον έχει κάποια πληροφορία να την επικοινωνήσει αποκλειστικά μέσω κρυπτογραφημένων πλατφορμών ανταλλαγής μηνυμάτων ή μέσω ενός καναλιού επικοινωνίας που βασίζεται στο δίκτυο Tor.

Όπως τονίζεται, όποια πληροφορία φανεί χρήσιμη και πληροί τις προϋποθέσεις θα μπορούσε να αποζημιωθεί ακόμη και με το αστρονομικό ποσό των 10 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Ασπίδα» στο Στενό του Ορμούζ

Σε δραστική ενίσχυση του στρατιωτικού τους αποτυπώματος στη πόλεμο στη Μέση Ανατολή προχωρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αναπτύσσοντας επιπλέον δυνάμεις και ναυτικές μονάδες, καθώς η ένταση με το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ κλιμακώνεται επικίνδυνα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ενέκρινε αίτημα της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) για την ανάπτυξη μιας Εκστρατευτικής Μονάδας Πεζοναυτών (MEU) στην περιοχή.

Μια τέτοια μονάδα αποτελείται συνήθως από έως και 2.500 Πεζοναύτες και διαθέτει ένα ευρύ φάσμα χερσαίων, εναέριων και αμφίβιων επιχειρησιακών δυνατοτήτων. Η κίνηση αυτή κρίθηκε αναγκαία καθώς η Τεχεράνη εντείνει την πίεση στη ναυσιπλοΐα μέσω της στρατηγικής σημασίας υδάτινης οδού των Στενών του Ορμούζ.

U.S. Navy/Handout via REUTERS

Επιπλέον πολεμικά πλοία στην περιοχή

Παράλληλα, η Wall Street Journal αναφέρει ότι στην περιοχή αποστέλλονται και επιπλέον πολεμικά πλοία. Σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους, ο στόλος αυτός θα λειτουργήσει ως αποτρεπτικός παράγοντας απέναντι στις πρόσφατες ιρανικές ενέργειες, διασφαλίζοντας τη ροή του παγκόσμιου εμπορίου και την ασφάλεια των συμμαχικών συμφερόντων.

Η ανάπτυξη αυτών των δυνάμεων σηματοδοτεί μια νέα φάση στην αμερικανική στρατηγική στη Μέση Ανατολή, με την Ουάσιγκτον να επιδιώκει την αποκατάσταση της σταθερότητας σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Ενοχλημένος ο Τραμπ σε ερώτηση για την νήσο Χαργκ

Η μετακίνηση επιπλέον δυνάμεων πεζοναυτών στην περιοχή του Περσικού Κόλπου μόνο ένα πράγμα σημαίνει, χερσαίες επιχειρήσεις. Πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ απέφυγε απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την κατάληψη της νήσου Χαργκ του Ιράν - μιας έκτασης γης στον Περσικό Κόλπο, που αναφέρεται ως η «ζωτική αρτηρία» πετρελαίου της χώρας σε συνέντευξη που έδωσε στο Fox News.

«Δεν μπορώ να απαντήσω σε μια τέτοια ερώτηση» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος όταν ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο του δικτύου, Μπράιαν Κίλμιεντ προσθέτοντας «δεν είναι ψηλά στη λίστα».

«Σκέφτεστε να καταλάβετε τη νήσο Χαργκ, απ' όπου περνά το 90% του ιρανικού πετρελαίου, και τι γνώμη έχετε για αυτό;» ρώτησε ο Κίλμιεντ τον Τραμπ κατά τη διάρκεια της ραδιοφωνικής συνέντευξης, πριν ο Αμερικανός πρόεδρος τον διακόψει.

«Μπράιαν, δεν μπορώ να απαντήσω σε μια τέτοια ερώτηση... Δεν θα έπρεπε καν να την κάνετε. Είναι μόνο μία από τις πολλές διαφορετικές περιπτώσεις. Δεν είναι ψηλά στη λίστα, αλλά είναι μία από τις πολλές διαφορετικές περιπτώσεις, και μπορώ να αλλάξω γνώμη σε δευτερόλεπτα» είπε ο Τραμπ, κριτικάροντας την ερώτηση ως «ανόητη».

Η νήσος Χαργκ είναι μια στενή έκταση πέντε μιλίων ανοιχτά της ιρανικής ακτής, η οποία φαίνεται να έχει μείνει ανέπαφη κατά τις πρώτες δύο εβδομάδες του πολέμου με το Ιράν. Η κρίσιμη αυτή νήσος διαχειρίζεται περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου της χώρας.

Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η απόπειρα κατάληψης ή επίθεσης στη νήσο Χαργκ θα απαιτούσε σημαντικό αριθμό χερσαίων στρατευμάτων - κάτι που η διοίκηση Τραμπ έχει διστάσει να καλέσει μέχρι τώρα.