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Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), δημοσίευσε την Παρασκευή (27/11) ένα βίντεο από επίθεση σε εμπορικό πλοίο που ξεκίνησε από λιμάνι του Ιράν και εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Η CENTCOM εξουδετέρωσε ένα εμπορικό πλοίο στον Κόλπο του Ομάν, στις 26 Νοεμβρίου, αφού το πλήρωμα προσπάθησε να παραβιάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις, αμέσως μετά την αναχώρησή του από ιρανικό λιμάνι.

»Ένα στρατιωτικό αεροσκάφος των ΗΠΑ εκτόξευσε πυρομαχικά ακριβείας που χτύπησαν την πρύμνη του πλοίου M/V Pacific Archer, το οποίο φέρει σημαία του Παλάου. Η πρόωση του πλοίου τελικά ακινητοποιήθηκε, ενώ το πολιτικό πλήρωμα δεν υπέστη καμία ζημιά.

»Το φορτηγό πλοίο προσπάθησε να διέλθει από τα περιφερειακά ύδατα μετά την αναχώρησή του από το Μπαντάρ Αμπάς».