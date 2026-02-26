Οι ΗΠΑ ερευνούν θανατηφόρο περιστατικό με σκάφος ανοιχτά της Κούβας - 4 νεκροί, φόβοι για κλιμάκωση

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν επίσημη έρευνα μετά την ανακοίνωση της κουβανικής κυβέρνησης ότι τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν σε επεισόδιο με σκάφος από τη Φλόριντα, κοντά στις ακτές της κεντρικής Κούβας.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη (25/2), ανοιχτά της επαρχίας Βίγια Κλάρα, και έχει προκαλέσει έντονες ανησυχίες για νέα επιδείνωση των σχέσεων ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Κούβα.

Την ύπαρξη της έρευνας επιβεβαίωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος δήλωσε ότι οι αμερικανικές αρχές εξετάζουν προσεκτικά τις πληροφορίες που έδωσε στη δημοσιότητα η Αβάνα σχετικά με το συμβάν. Όπως ανέφερε, η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και εστιάζει τόσο στα πραγματικά γεγονότα όσο και στις εθνικότητες και το καθεστώς διαμονής των επιβαινόντων στο σκάφος.

Αντικρουόμενες εκδοχές και αυξημένη ένταση

Σύμφωνα με το κουβανικό Υπουργείο Εσωτερικών, το σκάφος το οποίο είχε καταγραφεί στις Ηνωμένες Πολιτείες πλησίασε σε απόσταση μικρότερη του ενός ναυτικού μιλίου βορειοανατολικά μιας πόλης της κεντρικής Κούβας. Κατά την προσπάθεια των κουβανικών δυνάμεων ασφαλείας να ταυτοποιήσουν τους επιβάτες, το σκάφος φέρεται να άνοιξε πυρ εναντίον της συνοριακής περιπολίας. Η Αβάνα υποστήριξε ότι το περιστατικό συνδεόταν με απόπειρα «διείσδυσης για τρομοκρατικούς σκοπούς».

Η κουβανική πλευρά ανέφερε ότι στο ταχύπλοο επέβαιναν δέκα ένοπλοι Κουβανοί που διαμένουν στις ΗΠΑ. Τέσσερις από αυτούς σκοτώθηκαν, ενώ έξι τραυματίες μεταφέρθηκαν για νοσηλεία σε ιατρικές εγκαταστάσεις στο νησί, το οποίο απέχει περίπου 90 μίλια νότια του Κι Ουέστ της Φλόριντα. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, κατασχέθηκαν επιθετικά τυφέκια, πιστόλια, αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί (βόμβες μολότοφ), αλεξίσφαιρα γιλέκα, διοπτρικά σκοπευτικά και στολές παραλλαγής.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η κουβανική κυβέρνηση τόνισε ότι παραμένει αποφασισμένη να προστατεύσει τα χωρικά της ύδατα, υπογραμμίζοντας πως η εθνική άμυνα αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα για τη διασφάλιση της κυριαρχίας και της σταθερότητας στην περιοχή.

Από την πλευρά του, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξε καμία αμερικανική κυβερνητική επιχείρηση στην Κούβα και ότι κανένα αμερικανικό κυβερνητικό προσωπικό δεν ενεπλάκη στο περιστατικό. Ο Ρούμπιο δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θα μάθουμε ακριβώς τι συνέβη και στη συνέχεια θα απαντήσουμε αναλόγως», προσθέτοντας ότι είναι «εξαιρετικά ασυνήθιστο» να σημειώνονται ανταλλαγές πυρών σε ανοιχτή θάλασσα, ιδίως με την Κούβα, έπειτα από τόσα χρόνια.

Στην ανεξάρτητη αμερικανική έρευνα συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ, ενώ παράλληλα η πολιτεία της Φλόριντα ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει και σε δική της διερεύνηση. Ο γενικός εισαγγελέας της Φλόριντα, Τζέιμς Ούθμαϊερ, δήλωσε ότι το γραφείο του θα συνεργαστεί με ομοσπονδιακές και πολιτειακές αρχές, εκφράζοντας σκληρή κριτική προς την κουβανική κυβέρνηση.

Η χρονική στιγμή του περιστατικού εγείρει ερωτήματα

Το περιστατικό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς έρχεται σε μια περίοδο όπου η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής καθεστώτος στην Κούβα. Αμερικανοί αξιωματούχοι εκφράζουν φόβους ότι η υπόθεση μπορεί να οδηγήσει σε νέα κλιμάκωση μεταξύ Ουάσιγκτον και Αβάνας, ιδίως μετά τις πρόσφατες απειλές για αυστηρότερα μέτρα και διεθνείς παρεμβάσεις στην περιοχή.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε ότι έχει ενημερωθεί από τον Ρούμπιο και ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την κατάσταση, εκφράζοντας την ελπίδα πως τα γεγονότα δεν θα αποδειχθούν «τόσο σοβαρά όσο θα μπορούσαν να είναι». Παράλληλα, ο βουλευτής της Φλόριντα Κάρλος Χιμένεθ ζήτησε πλήρη έρευνα ώστε να διαπιστωθεί αν μεταξύ των θυμάτων υπήρχαν Αμερικανοί πολίτες ή νόμιμοι κάτοικοι και να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του επεισοδίου.

Ιδιαίτερο συμβολισμό προσδίδει στο γεγονός ότι το επεισόδιο σημειώθηκε μία ημέρα μετά την 30ή επέτειο της κατάρριψης αεροσκαφών της οργάνωσης «Brothers to the Rescue» από κουβανικές αρχές, ένα περιστατικό που είχε προκαλέσει διεθνή κατακραυγή και σοβαρή κρίση στις σχέσεις ΗΠΑ–Κούβας. Οι εξελίξεις των επόμενων ημερών αναμένεται να καθορίσουν αν το νέο αυτό συμβάν θα αποτελέσει ακόμη ένα σημείο καμπής στις ήδη τεταμένες διμερείς σχέσεις.