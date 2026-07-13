Οι ΗΠΑ κλιμακώνουν τη σύγκρουση με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Σε μετωπική σύγκρουση με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο περνά η κυβέρνηση Τραμπ, ξεκινώντας νέα διεθνή εκστρατεία με στόχο, όπως υποστηρίζει η Ουάσιγκτον, την «εξουδετέρωση της απειλής» που συνιστά το Δικαστήριο για την αμερικανική κυριαρχία.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και άλλα κορυφαία στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης ασκούν πλέον διπλωματικές πιέσεις σε τρίτες χώρες προκειμένου να αποστασιοποιηθούν από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και να απορρίψουν τη δικαιοδοσία του σε βάρος Αμερικανών αξιωματούχων και στρατιωτικών.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η Ουάσιγκτον εξετάζει ένα ευρύ φάσμα μέτρων, μεταξύ των οποίων ταξιδιωτικές απαγορεύσεις, ανακλήσεις θεωρήσεων εισόδου, επέκταση των οικονομικών κυρώσεων σε αξιωματούχους του Δικαστηρίου και συνδεδεμένες οργανώσεις, αλλά και εντονότερες πιέσεις προς κυβερνήσεις άλλων χωρών ώστε να περιορίσουν ή να διακόψουν τη συνεργασία τους με τον θεσμό.

Ποιες χώρες στοχοποιούν οι ΗΠΑ

Στο επίκεντρο της αμερικανικής εκστρατείας βρίσκονται χώρες που συνεργάζονται με τις αμερικανικές αρχές ασφαλείας, φιλοξενούν στρατιωτικές δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ή επωφελούνται από την ευρύτερη αμερικανική «ομπρέλα ασφαλείας».

Η προειδοποίηση της Ουάσιγκτον είναι σαφής: κυβερνήσεις που συνεχίζουν να στηρίζουν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ενώ ταυτόχρονα βασίζονται στην αμερικανική στρατιωτική ή οικονομική υποστήριξη, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με αυξημένο έλεγχο από την κυβέρνηση Τραμπ.

«Θα παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον ποιες χώρες θα συνταχθούν μαζί μας απέναντι σε αυτή την απειλή για τους Αμερικανούς που είναι διατεθειμένοι να διακινδυνεύσουν τη ζωή τους για να προστατεύσουν άλλους», ανέφερε χαρακτηριστικά αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και απορρίπτουν διαχρονικά το ενδεχόμενο ο θεσμός να έχει δικαιοδοσία για την έρευνα ή τη δίωξη Αμερικανών πολιτών και στρατιωτικών. Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε περαιτέρω μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου το 2024, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη επιβάλει κυρώσεις σε δικαστές και άλλους αξιωματούχους του Δικαστηρίου.

Η νέα στρατηγική της Ουάσιγκτον σηματοδοτεί σημαντική κλιμάκωση της αμερικανικής εκστρατείας κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, καθώς πλέον δεν περιορίζεται στην επιβολή κυρώσεων αλλά επιδιώκει τη διπλωματική απομόνωση του θεσμού και τη δημιουργία ενός διεθνούς μετώπου χωρών που θα αμφισβητήσουν ανοιχτά τη δικαιοδοσία του.