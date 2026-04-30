Οι ΗΠΑ προσπαθούν να «στραγγαλίσουν» οικονομικά το Ιράν - Στα ύψη οι τιμές του πετρελαίου

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να διατηρήσει για μήνες τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, σε μια εξέλιξη που εντείνει την αβεβαιότητα για την παγκόσμια οικονομία και κρατά σε υψηλά επίπεδα την πίεση στις τιμές της ενέργειας. Σύμφωνα με το Reuters, ο Ντόναλντ Τραμπ συζήτησε στον Λευκό Οίκο με στελέχη μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών τρόπους ώστε να περιοριστεί ο αντίκτυπος ενός παρατεταμένου αποκλεισμού στους καταναλωτές και στις διεθνείς αγορές.

Κατά την ίδια πηγή, ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι στο τραπέζι βρέθηκαν σενάρια για συνέχιση του αποκλεισμού «για μήνες, αν χρειαστεί». Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται μάλιστα να υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη μορφή πίεσης είναι αποτελεσματικότερη από μια νέα άμεση στρατιωτική κλιμάκωση, δείχνοντας πως η Ουάσιγκτον συνεχίζει να επενδύει στον οικονομικό και ναυτικό στραγγαλισμό του Ιράν.

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν το κεντρικό διακύβευμα αυτής της αντιπαράθεσης. Παρότι η κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε στις 8 Απριλίου εξακολουθεί να ισχύει, η ναυσιπλοΐα στην περιοχή δεν έχει αποκατασταθεί ομαλά. Οι ΗΠΑ διατηρούν την πίεση προς την Τεχεράνη, ενώ το Ιράν εξακολουθεί να απειλεί ότι θα συνεχίσει να διαταράσσει την κίνηση στο στενό όσο αισθάνεται ότι βρίσκεται υπό αποκλεισμό και απειλή.

Ξεπέρασε τα 120 δολάρια η τιμή του Brent

Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στις αγορές. Σύμφωνα με το Reuters, οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν εκ νέου, με το Brent να καταγράφει άνοδο άνω του 6% την Τετάρτη και να φτάνει σε υψηλό ενός μήνα, καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν το ενδεχόμενο παρατεταμένης διαταραχής στην προσφορά. Άλλα διεθνή μέσα καταγράφουν ακόμη ισχυρότερες αυξήσεις τις τελευταίες ημέρες, με το Brent να κινείται πλέον πάνω από τα 120 δολάρια το βαρέλι.

Στο διπλωματικό πεδίο, η προοπτική συμφωνίας ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη παραμένει μακρινή. Η τελευταία ιρανική πρόταση προβλέπει πρώτα άνοιγμα του Ορμούζ και τερματισμό της σύγκρουσης και μόνο αργότερα διαπραγμάτευση για το πυρηνικό πρόγραμμα. Η αμερικανική πλευρά, ωστόσο, δεν δείχνει διατεθειμένη να αποσυνδέσει το πυρηνικό ζήτημα από οποιαδήποτε συνολική διευθέτηση.

Σε κατάσταση οικονομικής «ασφυξίας» το Ιράν

Την ίδια ώρα, η οικονομική πίεση στο εσωτερικό του Ιράν γίνεται εντονότερη. Το Reuters μετέδωσε ότι το ιρανικό ριάλ υποχώρησε σε ιστορικό χαμηλό, ενώ ο ετήσιος πληθωρισμός έφτασε σχεδόν το 66%. Η Τεχεράνη κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι επιδιώκουν να αποδυναμώσουν το καθεστώς μέσω οικονομικής ασφυξίας και να προκαλέσουν εσωτερική αποσταθεροποίηση.

Οι διεθνείς ανησυχίες δεν περιορίζονται στο Ιράν. Ο επικεφαλής του UNDP προειδοποίησε ότι η εκτίναξη στις τιμές ενέργειας και λιπασμάτων εξαιτίας του πολέμου θα μπορούσε να βυθίσει πάνω από 30 εκατομμύρια ανθρώπους στη φτώχεια σε δεκάδες χώρες. Η προειδοποίηση αυτή δείχνει ότι η κρίση στον Κόλπο απειλεί να μετατραπεί σε ευρύτερο παγκόσμιο οικονομικό σοκ.

Παράλληλα, το λιβανικό μέτωπο παραμένει ενεργό. Σύμφωνα με το Reuters, ισραηλινό πλήγμα στο νότιο Λίβανο σκότωσε την Τετάρτη έναν Λιβανέζο στρατιώτη και τον αδελφό του, ενώ η εκεχειρία ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο είχε ήδη παραταθεί για τρεις εβδομάδες μετά από αμερικανική διαμεσολάβηση. Παρά τη μείωση της έντασης σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες, οι συγκρούσεις δεν έχουν σταματήσει πλήρως.

Το συνολικό τοπίο, επομένως, παραμένει εξαιρετικά εύθραυστο. Στρατιωτική αποκλιμάκωση χωρίς πραγματική ειρήνη, ναυτικός αποκλεισμός χωρίς σαφή ορίζοντα λήξης και ενεργειακές αγορές που αντιδρούν νευρικά σε κάθε νέα εξέλιξη. Όσο δεν προκύπτει σταθερή διπλωματική λύση, η κρίση γύρω από το Ιράν και το Ορμούζ θα συνεχίσει να λειτουργεί ως ένας από τους βασικούς παράγοντες παγκόσμιας οικονομικής και γεωπολιτικής αστάθειας.