Οι ΗΠΑ σφυροκοπούν το Ιράν: «Θα δούμε εάν θα τα βρούμε ή απλώς θα το τελειώσουμε» το μήνυμα Τραμπ

Η ένταση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη επιδιώκει συμφωνία με την Ουάσιγκτον.

Οι δηλώσεις του έγιναν ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν εκτεταμένες επιθέσεις σε στρατηγικούς στόχους στο Ιράν και η περιοχή βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού.

Reuters

«Μας τηλεφώνησαν – Θέλουν συνάντηση»



Μιλώντας σε δημοσιογράφο του Fox Business, στο περιθώριο εκδήλωσης στην Πενσιλβάνια, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι, σύμφωνα με τον ίδιο, η Τεχεράνη επικοινώνησε με την αμερικανική πλευρά εκφράζοντας ενδιαφέρον για διάλογο.



«Λάβαμε ένα τηλεφώνημα καθώς ερχόμουν εδώ. Θέλουν συνάντηση», δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ λίγο αργότερα επανέλαβε ότι το Ιράν «θέλει διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία».



Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο είτε μιας διπλωματικής λύσης είτε περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης. «Δεν τους αρέσουν αυτά που κάνουμε και θέλουν να τα βρούμε. Θα δούμε εάν θα τα βρούμε ή απλώς θα το τελειώσουμε», ανέφερε.

Χωρίς νέα προθεσμία, αλλά με σαφείς προειδοποιήσεις



Ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να θέσει συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο προς το Ιράν, παρά το γεγονός ότι τις προηγούμενες ημέρες είχε προειδοποιήσει πως οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να πλήξουν κρίσιμες ενεργειακές και μεταφορικές υποδομές, εάν η Τεχεράνη δεν επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις.



«Δεν μου αρέσει να δίνω προθεσμίες, αλλά λίγο-πολύ ξέρουν τι ισχύει. Καλύτερα να συμπεριφερθούν», σχολίασε.

Εκτεταμένοι βομβαρδισμοί σε όλο το Ιράν



Τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη οι αμερικανικές επιχειρήσεις επεκτάθηκαν σε μεγάλο μέρος του Ιράν.



Εκρήξεις αναφέρθηκαν στο νησί Κεσμ, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, στο Μπαντάρ Αμπάς, στη στρατηγικής σημασίας πόλη-λιμάνι Σιρίκ, καθώς και στις περιοχές Τσαμπαχάρ, Κοναράκ και Ρασκ στην επαρχία Σιστάν. Παράλληλα, αναφορές για εκρήξεις υπήρξαν στη Χοραμαμπάντ, κοντά στη Χοντάμπ, αλλά και στην ίδια την Τεχεράνη.



Το πρωί ενεργοποιήθηκαν εκ νέου τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας στην ιρανική πρωτεύουσα, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν επίσης στις επαρχίες Λορεστάν και Σεμνάν.

Νοσοκομείο παιδιών ανάμεσα στους στόχους – Οι απώλειες



Στην πόλη Αχβάζ, μία από τις εκρήξεις προκάλεσε ζημιές σε νοσοκομείο παιδιών με καρκίνο, το οποίο εκκενώθηκε άμεσα για λόγους ασφαλείας.



Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Ιράν, από την έναρξη του τελευταίου κύκλου επιθέσεων έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 35 άνθρωποι, ενώ περισσότεροι από 300 έχουν τραυματιστεί.

Ναυτικός αποκλεισμός και επεισόδιο με δεξαμενόπλοιο



Την ίδια στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν σε πλήρη ισχύ τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.



Η CENTCOM ανακοίνωσε ότι έχουν ήδη ανακατευθυνθεί εμπορικά πλοία που κινούνταν προς τις ιρανικές ακτές, ενώ αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος κατέστρεψε δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου, καθώς - σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση - δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές του στρατού.



Η απάντηση της Τεχεράνης



Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι οι επιχειρήσεις τους επικεντρώνονται σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή.



Όπως υποστήριξαν, πραγματοποιήθηκαν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία, ενώ προειδοποίησαν ότι ενδέχεται να διακοπούν και άλλες ενεργειακές εξαγωγές, απειλώντας ουσιαστικά με περαιτέρω αποσταθεροποίηση των εμπορικών διαδρόμων της περιοχής.



Την ίδια ώρα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε «εχθρικά drones», ενώ στο Μπαχρέιν ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες της αεράμυνας.

Το Ιράν ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση με drone στη βάση Αζράκ της Ιορδανίας

Ο στρατός του Ιράν αναφέρει ότι στόχευσε με επιθετικά drones τα συστήματα επικοινωνιών του αμερικανικού στρατού, μια σταθερή βάση ραντάρ και αποθήκες καυσίμων στην αεροπορική βάση Αζράκ της Ιορδανίας.

Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Fars, ο στρατός ανέφερε ότι η επίθεση αποτέλεσε την ένατη φάση της επιχείρησης «Saeqeh» και ξεκίνησε σε απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις κατά του Ιράν, συμπεριλαμβανομένης μιας επιδρομής στο στρατόπεδο Bampur στο Iranshahr, η οποία, σύμφωνα με τον στρατό, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο επτά στρατιωτών.

Πλοία στα Στενά του Ορμούζ, όπως διακρίνονται από το Ομάν (REUTERS/Stringer)

Κλειστό το Ορμούζ

Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η θαλάσσια οδός στο Ορμούζ παραμένει κλειστή και προειδοποίησαν ότι κάθε πλοίο που θα επιχειρήσει να διέλθει χωρίς άδεια θα αντιμετωπίσει συνέπειες.

Λίγες ώρες αφότου οι ΗΠΑ επανέφεραν τον ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια την Τετάρτη, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά έως ότου η Ουάσιγκτον τερματίσει αυτό που χαρακτήρισαν ως «επιθετικές ενέργειες».

Στην ίδια ανακοίνωση, οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν επίσης ότι και άλλες περιφερειακές οδοί εξαγωγής πετρελαίου ενδέχεται να αποτελέσουν στόχο.

«Ο εχθρός πρέπει να γνωρίζει ότι, τώρα που οι ναυτικοί επιτιθέμενοί του έκλεισαν τη διαδρομή του Ινδικού Ωκεανού για τις παγκόσμιες εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο τα συμφέροντα των οικονομικών ανταγωνιστών της Αμερικής, θα πρέπει επίσης να αναμένει το κλείσιμο και άλλων οδών εξαγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους», ανέφερε η ανακοίνωση.

«Οι εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από αυτή την περιοχή είτε θα είναι δυνατές για όλους είτε για κανέναν», κατέληγε η ανακοίνωση.

Aπελευθερώθηκε Αμερικανίδα πολίτης - «Χειρονομία καλής θέλησης από το Ιράν»



Μέσα στο ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε και μια εξέλιξη που χαρακτήρισε «χειρονομία καλής θέλησης» από την πλευρά της Τεχεράνης.



Όπως γνωστοποίησε μέσω Truth Social, αφέθηκε ελεύθερη η Αμερικανοϊρανή Ντένα Καράρι, η οποία βρισκόταν στο Ιράν από τον Δεκέμβριο του 2024 και, σύμφωνα με τον δικηγόρο της, δεν μπορούσε να εγκαταλείψει τη χώρα, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες περί κατασκοπείας και συνεργασίας με εχθρικό κράτος.



Η ίδια βρίσκεται πλέον καθ' οδόν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την Ουάσιγκτον να χαρακτηρίζει την εξέλιξη ως θετικό βήμα, παρά τη συνεχιζόμενη στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο χωρών.

Η τιμή του πετρελαίου ανεβαίνει για τέταρτη ημέρα εν μέσω των εντάσεων ΗΠΑ-Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, μετά τις νέες επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν που δημιούργησαν φόβους για ευρύτερη σύγκρουση και περαιτέρω διαταραχές στις μεταφορές ενέργειας μέσω του Στενού του Ορμούζ, σύμφωνα με το Reuters.

Το αργό πετρέλαιο Brent σημείωσε άνοδο 0,4% στα 85,28 δολάρια το βαρέλι έως τις 00:26 GMT, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate αυξήθηκε κατά 0,5% στα 80,02 δολάρια.

Οι τιμές έχουν αυξηθεί αυτή την εβδομάδα, καθώς οι επιθέσεις διέκοψαν τις ροές μέσω του στενού, το οποίο διαχειριζόταν περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου πριν από τη σύγκρουση. Η Goldman Sachs δήλωσε ότι το Brent θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 110 δολάρια το τέταρτο τρίμηνο, εάν οι εξαγωγές του Κόλπου παραμείνουν περιορισμένες.

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Αναστολή πτήσεων

Οι αεροπορικές εταιρείες Air Canada, Air France-KLM, αλλά και η ελληνική Aegean Airlines, έχουν αναστείλει όλες τις προγραμματισμένες πτήσεις προς Ντουμπάι, Τελ Αβίβ και άλλους προορισμούς στην περιοχή.



Η Air Canada ακύρωσε πτήσεις προς Τελ Αβίβ και Ντουμπάι έως τις 24 Οκτωβρίου. Η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ελλάδας, η Aegean Airlines, ακύρωσε πτήσεις προς Ντουμπάι έως τις 31 Αυγούστου και προς Ερμπίλ και Βαγδάτη έως τις 30 Σεπτεμβρίου.



Η Air France ανέστειλε τις πτήσεις της προς Βηρυτό μέχρι τις 2 Αυγούστου και η KLM ανέστειλε τις πτήσεις προς Ριάντ, Νταμάμ και Ντουμπάι μέχρι τις 15 Ιουλίου.



Η Cathay Pacific, με έδρα το Χονγκ Κονγκ, σχεδιάζει να επαναλάβει τις πτήσεις της προς Ντουμπάι και Ριάντ από την 1η Σεπτεμβρίου.

Η Βουλή των ΗΠΑ ψήφισε κατά της πρότασης για διακοπή της χρηματοδότησης του ισραηλινού στρατού

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε με 314 ψήφους υπέρ έναντι 104 κατά την απόρριψη τροπολογίας που θα εμπόδιζε την παροχή περίπου 3,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ προς το Ισραήλ.

Η υποψηφιότητα κέρδισε την υποστήριξη 103 από τους 212 Δημοκρατικούς στη Βουλή, αντανακλώντας ένα συνεχιζόμενο διχασμό εντός του κόμματος.

Μόνο ένας Ρεπουμπλικάνος - ο Τόμας Μάσι, ο φιλελεύθερος από το Κεντάκι που υπέβαλε την τροπολογία - ψήφισε υπέρ.

Οι ΗΠΑ ενέκριναν πωλήσεις όπλων σε Σαουδική Αραβία και Κουβέιτ

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανέφερε ότι «έλαβε απόφαση να εγκρίνει μια πιθανή» πώληση όπλων ύψους 1,96 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Σαουδική Αραβία και ένα ξεχωριστό πακέτο υποστήριξης αεροσκαφών ύψους 484 εκατομμυρίων δολαρίων στο Κουβέιτ.



Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο ανέφερε ότι η προτεινόμενη συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία περιλαμβάνει έως και 20.000 τμήματα καθοδήγησης του Προηγμένου Συστήματος Όπλων Ακριβείας για χρήση αέρος-αέρος και αέρος-εδάφους, μαζί με εκτοξευτές, κεφαλές, ανταλλακτικά, εκπαίδευση και υλικοτεχνική υποστήριξη.

Ανέφερε ότι το πακέτο του Κουβέιτ καλύπτει τη συντήρηση και τον σχετικό εξοπλισμό για τα αεροσκάφη C-17, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων, της υποστήριξης συντήρησης, του λογισμικού, της εκπαίδευσης και των υπηρεσιών logistics.



Οι πωλήσεις όπλων θα ολοκληρωθούν μετά από αξιολόγηση από το Κογκρέσο.