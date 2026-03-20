Οι ΗΠΑ στέλνουν επιπλέον πεζοναύτες στη Μέση Ανατολή - Ανησυχία για χερσαία επιχείρηση στο Ιράν

Ο αμερικανικός στρατός θα στείλει στη Μέση Ανατολή επιπλέον στρατεύματα, που θα ανήκουν στο σώμα των Πεζοναυτών, μεταδίδουν σήμερα αμερικανικά ΜΜΕ, κάτι που θα μπορούσε να προμηνύει μια πιθανή χερσαία επιχείρηση στο Ιράν, έπειτα από τρεις εβδομάδες πολέμου.

Αυτές οι πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας, την ώρα που, σύμφωνα με το Axios, ο πρόεδρος Τραμπ και η κυβέρνησή του εξετάζουν το ενδεχόμενο να καταλάβουν τη νήσο Χαργκ, απ’ όπου προέρχεται το 90% περίπου των εξαγωγών αργού του Ιράν, προκειμένου να αναγκάσουν την Τεχεράνη να ανοίξει ξανά τα Στενά του Χορμούζ, με αυτήν την αποστολή να ενδέχεται να ανατεθεί στους Πεζοναύτες.

Η Wall Street Journal γράφει πως η Ουάσιγκτον θα στείλει στην περιοχή 2.200 έως 2.500 πεζοναύτες, από την Καλιφόρνια, ικανούς να διεξάγουν αμφίβιες επιχειρήσεις.

Το CNN, βασιζόμενο επίσης σε μη κατονομαζόμενες στρατιωτικές πηγές, μετέδωσε πως χιλιάδες πεζοναύτες και μέλη του πολεμικού ναυτικού θα αναπτυχθούν στο σημείο.

Το σώμα των πεζοναυτών, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με αυτές τις πληροφορίες του Τύπου, είπε απλά πως οι εν λόγω μονάδες «αναπτύχθηκαν στη θάλασσα».

Τα αμερικανικά ΜΜΕ είχαν ήδη ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα μια άλλη ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή τριών πολεμικών πλοίων και 2.500 πεζοναυτών, που βρίσκονταν στην Ιαπωνία.

Την ίδια ώρα, η Άννα Κέλι, μία εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, διαβεβαίωσε, σε μια δήλωση που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ότι ο αμερικανικός στρατός μπορεί να «αδρανοποιήσει» τη νήσο Χαργκ, νευραλγικής σημασίας για το Ιράν πετρελαϊκή περιοχή, «οποιαδήποτε στιγμή εάν ο πρόεδρος Τραμπ δώσει εντολή».

Η αξιωματούχος απάντησε σε ένα άρθρο του Axios, σύμφωνα με το οποίο η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να καταλάβει ή να αποκλείσει τη νήσο, την ώρα που αμερικανικά ΜΜΕ ανακοινώνουν την ανάπτυξη χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτικών επιπλέον στη Μέση Ανατολή.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ.