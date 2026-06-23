Οι ΗΠΑ στηρίζουν τον Λίβανο: Βανς και Ρούμπιο επιβεβαιώνουν τη συμφωνία της Ελβετίας

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς, και τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις στον Λίβανο και την επόμενη ημέρα μετά τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Ελβετία.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, οι δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι επανέλαβαν την πλήρη στήριξη της Ουάσιγκτον προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τη λιβανική κυβέρνηση στις προσπάθειές τους να επεκτείνουν την εξουσία του κράτους σε ολόκληρη τη λιβανική επικράτεια, μέσω αποκλειστικά του λιβανικού στρατού και των επίσημων δυνάμεων ασφαλείας, ενισχύοντας παράλληλα την εθνική κυριαρχία της χώρας.

Παράλληλα, ο Βανς και ο Ρούμπιο τόνισαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να παρακολουθούν την εφαρμογή των συμφωνιών που επιτεύχθηκαν στις συνομιλίες της Ελβετίας. Στο πλαίσιο αυτό, επιβεβαίωσαν πως βρίσκεται υπό επεξεργασία η δημιουργία κοινής ομάδας εργασίας με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, του Λιβάνου και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, με στόχο την εδραίωση της εκεχειρίας στον Λίβανο και την παρακολούθηση της εφαρμογής των συμφωνηθέντων μέτρων. Οι λεπτομέρειες για την αποστολή και τη λειτουργία της ομάδας εξετάζονται ακόμη.

Η τοποθέτηση του Ζοζέφ Αούν

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Αούν ευχαρίστησε τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ και τον υπουργό Εξωτερικών για τη συνεχή αμερικανική στήριξη προς τον Λίβανο, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι ο οριστικός τερματισμός του πολέμου, η ενίσχυση της κρατικής εξουσίας και η διασφάλιση της ανεξαρτησίας των αποφάσεων της χώρας, με το λιβανικό κράτος να αποτελεί τον μοναδικό θεσμό που εγγυάται την εθνική κυριαρχία, την ασφάλεια και την προστασία του λαού.