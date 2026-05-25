Οι ΗΠΑ θα στηρίξουν Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος άφησε να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα υποστήριζε μια πιο σκληρή στρατιωτική απάντηση του Ισραήλ απέναντι στη Χεζμπολάχ, μετά από αυτό που η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει ως επανειλημμένες παραβιάσεις της εκεχειρίας στα σύνορα Ισραήλ–Λιβάνου.

Μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας, ο Αμερικανός αξιωματούχος κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι υπονομεύει συστηματικά τις διπλωματικές προσπάθειες που αποσκοπούν στη σταθεροποίηση του νοτίου Λιβάνου και στην προώθηση έμμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ Βηρυτού και Ιερουσαλήμ. «Η Χεζμπολάχ έχει αγνοήσει επανειλημμένα αιτήματα να σταματήσει τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένου και ενός πρόσφατου τελεσιγράφου. Το Ισραήλ δεν πρόκειται ποτέ να αναμένεται να απορροφά παθητικά επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων και των πολιτών του. Αυτή δεν είναι η κυβέρνηση Μπάιντεν», δήλωσε ο αξιωματούχος, σε μία από τις πιο σαφείς ενδείξεις μέχρι σήμερα ότι ο Λευκός Οίκος θα μπορούσε να στηρίξει μια ευρύτερη ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Χεζμπολάχ έχει εντείνει δραματικά τις επιθέσεις της τις τελευταίες εβδομάδες. Από τις 17 Απριλίου, η οργάνωση φέρεται να έχει εκτοξεύσει περισσότερα από χίλια μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πάνω από 700 ρουκέτες προς ισραηλινό έδαφος, επιχειρώντας να εκτροχιάσει τις συνεχιζόμενες διπλωματικές επαφές μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. «Η σημερινή κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί», τόνισε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον θεωρεί τη Χεζμπολάχ αποκλειστικά υπεύθυνη για την αναζωπύρωση της έντασης στα σύνορα.

ΗΠΑ: «Η Χεζμπολάχ δεν επιθυμεί την ειρήνη»

Ο Αμερικανός αξιωματούχος υποστήριξε ακόμη ότι η Χεζμπολάχ παραβίασε την εκεχειρία στις 2 Μαρτίου και πλέον εμποδίζει ενεργά κάθε προσπάθεια δημιουργίας προοπτικής ειρήνης, οικονομικής ανάκαμψης και ανοικοδόμησης στον Λίβανο. «Παραβίασε την εκεχειρία στις 2 Μαρτίου και πλέον επιδιώκει να στερήσει από τον λαό του Λιβάνου μια πορεία προς την ειρήνη και την ανοικοδόμηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις φωτίζουν επίσης αυτό που η Ουάσιγκτον θεωρεί ως τη βαθύτερη στρατηγική ανησυχία της Χεζμπολάχ: την πιθανότητα άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ της κυβέρνησης του Λιβάνου και του Ισραήλ υπό αμερικανική στήριξη. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, η Χεζμπολάχ αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο στενότερης λιβανοϊσραηλινής συνεργασίας, ιδιαίτερα με ισχυρή αμερικανική υποστήριξη, ως «υπαρξιακή απειλή» για την πολιτική επιρροή και τη νομιμοποιητική αφήγηση της οργάνωσης. «Μια επιτυχημένη συμφωνία εκεχειρίας υπό την ηγεσία της κυβέρνησης του Λιβάνου θα αποδυνάμωνε τη Χεζμπολάχ και το αφήγημά της», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις αυτές αναμένεται να ενισχύσουν τις εκτιμήσεις ότι η κυβέρνηση Τραμπ είναι διατεθειμένη να υιοθετήσει πολύ πιο επιθετική στάση απέναντι στη Χεζμπολάχ σε σχέση με προηγούμενες αμερικανικές κυβερνήσεις, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει την πίεση προς τη Βηρυτό να αποστασιοποιηθεί από την υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση. Παράλληλα, οι εξελίξεις έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή και εντείνουν τους φόβους ότι οι συνεχιζόμενες διασυνοριακές επιθέσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση με εμπλοκή του Ισραήλ, της Χεζμπολάχ και φιλοϊρανικών οργανώσεων στην περιοχή.