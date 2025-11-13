Οι ΗΠΑ βάζουν Έλληνες «Antifa» στη λίστα με τις τρομοκρατικές οργανώσεις - «Θα τους διαλύσουμε»

Στη λίστα με τις τρομοκρατικές οργανώσεις - δίπλα στο ISIS, την Αλ Κάιντα και τη Χεζμπολάχ - βάζουν οι ΗΠΑ το κίνημα Antifa, το οποίο δραστηριοποιείται και στην Ελλάδα.

Το Υπουργείο Εξωτερικών θα χαρακτηρίσει τέσσερις ομάδες που συνδέονται με την Antifa και δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη ως Ξένες Τρομοκρατικές Οργανώσεις (FTO) και Ειδικά Ορισμένοι Παγκόσμιοι Τρομοκράτες (SDGT), κατατάσσοντάς τες μεταξύ τρομοκρατικών οργανώσεων όπως το ISIS, η Αλ Κάιντα και η Χεζμπολάχ, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Fox News.

Η απόφαση σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η κυβέρνηση των ΗΠΑ εφαρμόζει χαρακτηρισμούς ξένης τρομοκρατίας σε ομάδες που συνδέονται με την Antifa, επεκτείνοντας την προηγούμενη οδηγία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την εγχώρια τρομοκρατία σε διεθνή κλίμακα.



Οι τέσσερις πυρήνες που συνδέονται με την Antifa και δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη - στη Γερμανία, την Ιταλία και την Ελλάδα - κατηγορούνται για οργάνωση ή πραγματοποίηση βομβιστικών επιθέσεων, πυροβολισμών και άλλων πολιτικά υποκινούμενων επιθέσεων.



Ο χαρακτηρισμός απαιτεί από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των ΗΠΑ να δεσμεύουν περιουσιακά στοιχεία των FTO και των SDGT και να απαγορεύουν την είσοδο των μελών της ομάδας στις ΗΠΑ. Επιτρέπει στις ΗΠΑ να διώκουν ποινικά όσους βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία τους και προσφέρουν υλική υποστήριξη σε FTO ή συνωμοτούν για να προσφέρουν τέτοια υποστήριξη.

Οι Έλληνες Antifa

Ομάδες της Antifa με έδρα την Ελλάδα είναι η Ένοπλη Προλεταριακή Δικαιοσύνη και η Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα. Έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις σε κυβερνητικά κτίρια σε όλη την Ελλάδα, με πιο πρόσφατη την επίθεση στα κεντρικά γραφεία της Hellenic Train με βομβιστική επίθεση τον Απρίλιο.

Η Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα αφιέρωσε τον βομβαρδισμό στον «παλαιστινιακό λαό και την ηρωική του αντίσταση».

Η Antifa Ost



Μία από τις ομάδες - η Antifa Ost - είναι ένας αριστερός πυρήνας που έχει συνδεθεί με επιθέσεις μεταξύ 2018 και 2023 στη Γερμανία. Γερμανοί εισαγγελείς έχουν απαγγείλει κατηγορίες σε επτά άτομα που συνδέονται με την ομάδα.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, η ουγγρική κυβέρνηση χαρακτήρισε την ομάδα ως τρομοκρατική, αφού εννέα μέλη της φέρονται να επιτέθηκαν σε ανθρώπους με σφυριά, γκλομπ και σπρέι πιπεριού στη Βουδαπέστη το 2023.



Το Διεθνές Επαναστατικό Μέτωπο



Το Διεθνές Επαναστατικό Μέτωπο, γνωστό και ως Άτυπη Αναρχική Ομοσπονδία, είναι ένας συνασπισμός ομάδων με έδρα την Ιταλία που υποστηρίζει την επαναστατική ένοπλη σύγκρουση εναντίον του κράτους.

Η ομάδα έχει συνδεθεί με δεκάδες βίαια και εγκληματικά περιστατικά τις τελευταίες δύο δεκαετίες: επιστολές-βόμβες σε κυβερνητικούς και βιομηχανικούς στόχους, μικρούς εκρηκτικούς μηχανισμούς, πυροβολισμούς, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας ενός στελέχους πυρηνικής μηχανικής το 2012.



«Θα τους διαλύσουμε»



«Οι αναρχικοί, οι μαρξιστές και οι βίαιοι εξτρεμιστές της Antifa διεξάγουν μια τρομοκρατική εκστρατεία στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον δυτικό κόσμο εδώ και δεκαετίες, πραγματοποιώντας βομβιστικές επιθέσεις, ξυλοδαρμούς, πυροβολισμούς και ταραχές στην υπηρεσία της ακραίας ατζέντας τους», δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Tommy Piggot.

«Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει δεσμευτεί να εντοπίσει και να διαλύσει αυτά τα τρομοκρατικά δίκτυα που συνωμοτούν για να καταστείλουν ανελέητα τη βούληση του λαού και να υπονομεύσουν βίαια τα ίδια τα θεμέλια των Ηνωμένων Πολιτειών και του Δυτικού Πολιτισμού».

Ο χαρακτηρισμός αυτός σηματοδοτεί μια σπάνια χρήση κυρώσεων για τρομοκρατία από το εξωτερικό εναντίον ακροαριστερών εξτρεμιστικών ομάδων, οι οποίες συνήθως αντιμετωπίζονται ως απειλές για την εσωτερική ασφάλεια από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και όχι ως διεθνή τρομοκρατικά δίκτυα.