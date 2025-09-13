Οι Ιρανοί «έψαχναν» τον Ταρέμι στο αρχικό σχήμα του Ολυμπιακού - Οι αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Πανσερραϊκό (13/9,18:00) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τους «ερυθρόλευκους» να στοχεύουν στην τρίτη διαδοχική τους νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, συμπεριέλαβε στην αποστολή της ομάδας του και τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα των Πειραιωτών δηλαδή τους: Ντανιέλ Ποντένσε, Μεχντί Ταρέμι και Γκουστάβο Μάνσα και ο Βάσκος τεχνικός αναμένεται να δώσει χρόνο συμμετοχής στους επιθετικούς καθώς θέλει να πάρει ένα πρώτο δείγμα από τον Ιρανό στραίκερ, να δώσει ρυθμό στον Πορτογάλο «ζογκλέρ» και να ξεκουράσει τους βασικούς παίκτες της ομάδας καθώς οι νταμπλούχοι Ελλάδας έχουν μπροστά τους την Τετάρτη (17/9,19:45) την πρώτη εντός έδρας αναμέτρηση για τη League Phase του UEFA Champions League κόντρα στην Πάφο.

Όπως συνηθίζεται μισή ώρα πριν τη σέντρα του παιχνιδιού ενός αγώνα, ο προσωπικός λογαριασμός της ομάδας του Ολυμπιακού στα κοινωνικά δίκτυα δημοσίευσε την ενδεκάδα της ομάδας αλλά οι χρήστες από το Ιράν που ακολουθούν τους «ερυθρόλευκους» λόγω της μεταγραφής του Ταρέμι, έπαθαν ένα μικρό «σοκ» όταν είδαν πως το όνομα του πρώην παίκτη της Ίντερ, δεν βρίσκονταν στους έντεκα βασικούς ποδοσφαιριστές των γηπεδούχων και τα σχόλια αναφορικά με την παρουσία του 33χρονου επιθετικού έπεσαν «βροχή».

Ωστόσο οι φίλαθλοι της ομάδας του Πειραιά, έσπευσαν να τους «ηρεμήσουν» λέγοντας τους πως το πλάνο του προπονητή είναι να δώσει λεπτά συμμετοχής στον Ταρέμι στο δεύτερο ημίχρονο.