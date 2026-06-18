«Οι ιρανικοί πύραυλοι είναι για να εκτοξεύονται»: Η Τεχεράνη αποκλείει τις διαπραγματεύσεις με ΗΠΑ

Η Τεχεράνη τόνισε σήμερα, Πέμπτη 18 Ιουνίου, ότι το πρόγραμμα βαλλιστικών της πυραύλων δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη των επερχόμενων διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, την επομένη της υπογραφής του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των εμπόλεμων μερών για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.



«Οι ιρανικοί πύραυλοι είναι για να εκτοξεύονται, όχι αντικείμενο διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση.



Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και ο Ιρανός ομόλογός του, Μασούντ Πεζεσκιάν, υπέγραψαν την Τετάρτη 17 Ιουνίου το μνημόνιο κατανόησης.



Η συμφωνία ορίζει μια περίοδο 60 ημερών για διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την άρση των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης. Ωστόσο, το πρόγραμμα των βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, μια μακροχρόνια ανησυχία για τους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς συμμάχους τους, δεν αναφέρεται στο κείμενο της συμφωνίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν τον πόλεμο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, είχε δηλώσει ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα πρέπει να διαπραγματευτεί για το οπλοστάσιο βαλλιστικών πυραύλων της, αλλά το Ιράν αρνείται οποιαδήποτε συζήτηση για αυτό το θέμα.



Μιλώντας σε δημοσιογράφους, επιστρέφοντας από το Παρίσι μετά τη σύνοδο κορυφής της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας, ο Τραμπ φάνηκε να αλλάζει τη θέση της Ουάσιγκτον για το ζήτημα, δηλώνοντας ότι δεν θα ήταν «δίκαιο» για το Ιράν να μη διαθέτει πυραύλους.



«Αυτό που λέω είναι ότι αν άλλες χώρες τους έχουν, δεν θα ήταν πολύ δίκαιο γι' αυτούς να μην έχουν», είπε, προσθέτοντας ότι «ένας βαλλιστικός πύραυλος δεν είναι το ίδιο πράγμα με αυτό που συζητάμε για τα πυρηνικά όπλα».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ